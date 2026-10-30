Piatok 30. októbra 2026, meniny má Šimon Simona

Bratislava 8 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Danjean: Za výhru Le Penovej vo voľbách ponesie vinu Macron a jeho prehnane centristická politika – VIDEO

Le Penová, ktorá kandiduje už štvrtýkrát, má podľa prieskumov bezprecedentne silnú pozíciu nielen v prvom, ale aj v druhom kole hlasovania. Krajne pravicová prezidentská kandidátka 

Zdieľať

france_rn_congress_85474 676x451
30.10.2026 (SITA.sk) - Le Penová, ktorá kandiduje už štvrtýkrát, má podľa prieskumov bezprecedentne silnú pozíciu nielen v prvom, ale aj v druhom kole hlasovania.

Krajne pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová nemala ešte nikdy takú veľkú šancu na úspech, ako má pred voľbami, ktoré sa vo Francúzsku uskutočnia na jar 2027, povedal v rozhovore pre podcast Okno do sveta francúzsky diplomat a bývalý europoslanec Arnaud Danjean.

Silná v oboch kolách


Le Penová, ktorá kandiduje už štvrtýkrát, má podľa prieskumov bezprecedentne silnú pozíciu nielen v prvom, ale aj v druhom kole hlasovania. V prieskumoch vedie s podporou približne 35 až 36 percent a po prvý raz by zvíťazila vo všetkých modelovaných scenároch druhého kola.

Nikdy nemala takú vysokú podporu a prieskumy pre ňu nikdy nevyzerali tak priaznivo,“ povedal Danjean. Zároveň však pripomenul, že do volieb zostáva ešte niekoľko mesiacov a francúzski voliči sa tradične rozhodujú až tesne pred hlasovaním.

Nahráva jej nespokojnosť


Za hlavný dôvod rastu podpory krajnej pravice označil nespokojnosť časti Francúzov s tradičnými politickými stranami. Voliči podľa neho vnímajú ako hlavné problémy rastúce životné náklady, bývanie, zdravotnú starostlivosť, ale aj migráciu a bezpečnosť.

Le Penová podľa Danjeana ťaží z presvedčenia mnohých voličov, že doterajšie vlády pravého aj ľavého stredu nedokázali tieto problémy vyriešiť.

Kto sa jej postaví?


Nejasné zatiaľ zostáva, kto by sa mohol s krajnepravicovou líderkou v druhom kole stretnúť. „Momentálne je úplne nejasné, kto bude súperom Le Penovej, pretože sa takmer všeobecne predpokladá, že do druhého kola postúpi ona. Jej náskok je taký veľký, že je ťažké predstaviť si, že by z boja úplne vypadla, hoci sa môže všeličo stať,“ myslí si francúzsky diplomat.

Medzi jej hlavných možných súperov podľa neho patria líder radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon a bývalý premiér Édouard Philippe. Šance ďalších stredových a umiernených kandidátov oslabuje rozdrobenosť politického stredu.

Bývalý trojnásobný europoslanec zároveň skritizoval končiaceho prezidenta Emmanuela Macrona. Ak by Le Penová zvíťazila, Macron bude podľa neho vnímaný ako politik, ktorý jej „pripravil cestu k moci“ oslabením tradičných strán a vytvorením príliš centralizovaného politického stredu.

>>> Cely rozhovor s Arnaudom Danjeanom




Zdroj: SITA.sk - Danjean: Za výhru Le Penovej vo voľbách ponesie vinu Macron a jeho prehnane centristická politika – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež