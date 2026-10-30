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Zelenskyj sa v sobotu v Istanbule stretne s prezidentom Erdoganom. Preberú vojnu aj útoky na lode

Hlavnými témami rokovaní budú vojna na Ukrajine, bezpečnostná situácia v Čiernom mori a rozvoj bilaterálnej spolupráce. Ukrajinský prezident

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30.10.2026 (SITA.sk) - Hlavnými témami rokovaní budú vojna na Ukrajine, bezpečnostná situácia v Čiernom mori a rozvoj bilaterálnej spolupráce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu počas pracovnej návštevy Turecka stretne s prezidentom Recepom Erdoganom, informoval v piatok riaditeľ komunikácie tureckého prezidenta Burhanettin Duran.

Hlavnými témami rokovaní budú podľa neho vojna na Ukrajine, bezpečnostná situácia v Čiernom mori a ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami.

Počas rokovaní sa strany budú zaoberať krokmi na ďalšie posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi Tureckom a Ukrajinou, ako aj regionálnym a medzinárodným vývojom, predovšetkým vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a bezpečnostnou situáciou v Čiernom mori,“ uviedol Duran.

Turecko, ktoré udržiava vzťahy s Ruskom aj Ukrajinou, v posledných mesiacoch kritizovalo útoky na obchodné plavidlá v čiernomorskej oblasti. Erdogan ich označil za neprijateľné a Ankara predložila Moskve aj Kyjevu návrh na zastavenie útokov na civilné lode. Ani jedna zo strán sa však k návrhu nevyjadrila.

Turecký prezident zároveň tento týždeň v telefonáte s prezidentom USA Donaldom Trumpom vyhlásil, že jeho krajina je pripravená podporiť obnovenie diplomatického procesu medzi Ruskom a Ukrajinou a prispieť k ukončeniu vojny prostredníctvom rokovaní, informovala Erdoganova kancelária.

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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj sa v sobotu v Istanbule stretne s prezidentom Erdoganom. Preberú vojnu aj útoky na lode © SITA Všetky práva vyhradené.

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