Dušičky menia režim cintorínov: Bratislava aj Martin predlžujú otváracie hodiny, pripravili aj ďalšie opatrenia – VIDEO
Praktickou pomôckou je aj jednoduchšie vyhľadávanie hrobov. Bratislava chce počas nadcházajúcich sviatkov uľahčiť návštevu cintorínov. Ako informuje na sociálnej sieti, spolu s mestskou ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Praktickou pomôckou je aj jednoduchšie vyhľadávanie hrobov.
Bratislava chce počas nadcházajúcich sviatkov uľahčiť návštevu cintorínov. Ako informuje na sociálnej sieti, spolu s mestskou organizáciou Marianum pripravili pre obyvateľov niekoľko praktických opatrení, aby sa čo najviac vyhli zbytočným stresom. Prvým sú dlhšie otváracie hodiny mestských cintorínov, ktoré budú od 1. do 8. novembra predĺžené od 7:00 do 20:00.
Ďalším praktickým opatrením je možnosť bezplatného odvozu elektromobilom až k hrobovým miestam. „Na troch najväčších cintorínoch - Slávičie údolie, Vrakuňa a Krematórium a urnový háj - môžete od 17. októbra do 1. novembra využiť bezplatný odvoz elektromobilom. Denne od 8:00 do 17:00 vás odvezie od vstupu čo najbližšie k hrobovému miestu," priblížilo mesto. Pomôže najmä seniorom a ľuďom so zníženou pohyblivosťou.
Praktickou pomôckou je aj jednoduchšie vyhľadávanie hrobov. „Na 12 mestských cintorínoch nájdete dotykové informačné kiosky, vďaka ktorým si môžete jednoducho vyhľadať miesto posledného odpočinku svojich blízkych. Kiosk vám ukáže aj konkrétny sektor, v ktorom sa hrob nachádza," poznamenal magistrát. Počas sviatkov bude na cintorínoch tiež posilnený bezpečnostný a protipožiarny tím. Vjazd áut do areálov cintorínov bude regulovaný.
Bratislavská mestská pohrebná služba Marianum sa snaží motivovať návštevníkov cintorínov, aby sa k pietnemu spomínaniu na svojich blízkych stavali zodpovedne a ekologicky. „Pripomíname, že úcta a spomienka na zosnulých nemusia byť spojené s nadmerným množstvom zapálených sviečok či dekorácií," uviedla pre SITA hovorkyňa Marianum Lenka Snížková.
Na cintorínoch vytvárajú praktické možnosti, ktoré návštevníkom umožňujú pristupovať k úprave hrobových miest s ohľadom na životné prostredie. Použité, ale ešte nevyhorené sviečky môžu návštevníci cintorínov odovzdať do špeciálne označených nádob určených na zber sviečok a vosku. Nepoškodené sklenené kahance, ktoré už nepotrebujú, zas môžu odložiť do vyhradených stojanov na opätovné použitie.
„Návštevníkov zároveň edukujeme o význame uprednostňovania prírodných materiálov a živých kvetov pred plastovými dekoráciami. Tomuto princípu prispôsobujeme aj ponuku kvetinových aranžmánov v našich kvetinárstvach," priblížila hovorkyňa. Osobitnú pozornosť venujú aj triedeniu odpadu, ktorého množstvo počas dušičkového obdobia na cintorínoch niekoľkonásobne narastá.
„Správne triedenie je dôležitým predpokladom jeho ďalšieho spracovania a recyklácie. Skúsenosti organizácie Marianum ukazujú, že až 86,8 percenta odpadu vznikajúceho na cintorínoch je možné vytriediť" dodala Snížková. Stojiská na triedený odpad, ktoré umožňujú separáciu ôsmich druhov odpadu, sa nachádzajú na cintorínoch Vrakuňa, Prievoz a Petržalka. Na ostatných cintorínoch sú na zber biologicky rozložiteľného odpadu k dispozícii kompostéry.
Marianum má v ponuke svojich služieb aj ekologické formy pochovávania. „Ide o uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne alebo vsypu popola formou prírodného obradu ku koreňom stromov v Háji pokoja, Rozptýlenie popola na rozptylovej lúke v Krematóriu a urnovom háji alebo Vsypanie popola na vsypovej lúke v Krematóriu a urnovom háji," poznamenala hovorkyňa.
Organizácia v januári 2026 predložila hlavnému mestu na prerokovanie štúdiu nového cintorína v Bratislave. Jej výsledky však podľa hovorkyne Marianum poukázali na to, že Bratislava má v súčasnosti ešte dostatočné kapacity hrobových aj urnových miest.
Počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých budú cintoríny v meste Martin otvorené dlhšie, aby vyhoveli zvýšenému počtu návštevníkov, ktorí prichádzajú zapáliť sviečky a ticho si pripomenúť svojich blízkych. Ako informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Janigár, mesto Martin predĺži otváracie hodiny všetkých mestských pohrebísk od soboty 31. októbra do pondelka 2. novembra 2026, verejnosti budú denne prístupné od 8:00 do 21:00. Po tomto období sa otváracie hodiny vrátia k bežnému režimu, a to od 8:00 do 19:00.
Návštevníkom budú k dispozícii sociálne zariadenia v domoch smútku na Sklabinskej ulici a na Kolónii Hviezda, ako aj v dome správcu na Národnom cintoríne, pričom budú otvorené od 30. októbra do 2. novembra v čase od 10:00 do 18:00.
Mesto Martin vyzýva obyvateľov a návštevníkov, aby počas sviatkov dodržiavali poriadok a ohľaduplnosť. „S blížiacimi sa sviatkami sa zvyšuje množstvo odpadu vznikajúceho pri úprave a výzdobe hrobových miest. Žiadame preto návštevníkov, aby využívali pripravené smetné nádoby a veľkokapacitné kontajnery, a neodkladali odpad mimo vyhradených miest,“ uviedlo mesto. Pripomína tiež, že nádoby na polievanie nie je dovolené ponechávať pri hroboch ani pri zdrojoch vody.
Zvýšenú pozornosť si podľa mesta vyžaduje aj doprava v okolí cintorínov. „Vodiči by mali počítať s vyššou intenzitou premávky, parkovať ohľaduplne a rešpektovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Chodcom odporúčame používať reflexné prvky, najmä počas skorého stmievania a v nepriaznivom jesennom počasí,“ dodalo mesto.
Návštevníkom bola tiež odporučená zvýšená opatrnosť pokiaľ ide o osobné veci a cennosti na cintoríne. „Pokojné a dôstojné prežitie týchto dní je našou prioritou, preto nie je vhodné nechávať osobné veci bez dozoru. Ak nie sú počas návštevy potrebné, odporúčame ich nechať doma,“ doplnili martinské úrady.
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú obdobím spomienok, kedy cintoríny napĺňajú svetlá sviečok a ticho venované človeku, ktorý už nie je medzi nami. Predĺžené otváracie hodiny, dostupné sociálne zariadenia a výzvy mesta majú pomôcť obyvateľom prežiť tieto dni v pokoji a bezpečí.
Zdroj: SITA.sk - Dušičky menia režim cintorínov: Bratislava aj Martin predlžujú otváracie hodiny, pripravili aj ďalšie opatrenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava chce počas nadcházajúcich sviatkov uľahčiť návštevu cintorínov. Ako informuje na sociálnej sieti, spolu s mestskou organizáciou Marianum pripravili pre obyvateľov niekoľko praktických opatrení, aby sa čo najviac vyhli zbytočným stresom. Prvým sú dlhšie otváracie hodiny mestských cintorínov, ktoré budú od 1. do 8. novembra predĺžené od 7:00 do 20:00.
Ďalším praktickým opatrením je možnosť bezplatného odvozu elektromobilom až k hrobovým miestam. „Na troch najväčších cintorínoch - Slávičie údolie, Vrakuňa a Krematórium a urnový háj - môžete od 17. októbra do 1. novembra využiť bezplatný odvoz elektromobilom. Denne od 8:00 do 17:00 vás odvezie od vstupu čo najbližšie k hrobovému miestu," priblížilo mesto. Pomôže najmä seniorom a ľuďom so zníženou pohyblivosťou.
Praktickou pomôckou je aj jednoduchšie vyhľadávanie hrobov. „Na 12 mestských cintorínoch nájdete dotykové informačné kiosky, vďaka ktorým si môžete jednoducho vyhľadať miesto posledného odpočinku svojich blízkych. Kiosk vám ukáže aj konkrétny sektor, v ktorom sa hrob nachádza," poznamenal magistrát. Počas sviatkov bude na cintorínoch tiež posilnený bezpečnostný a protipožiarny tím. Vjazd áut do areálov cintorínov bude regulovaný.
Zodpovedne a ekologicky
Bratislavská mestská pohrebná služba Marianum sa snaží motivovať návštevníkov cintorínov, aby sa k pietnemu spomínaniu na svojich blízkych stavali zodpovedne a ekologicky. „Pripomíname, že úcta a spomienka na zosnulých nemusia byť spojené s nadmerným množstvom zapálených sviečok či dekorácií," uviedla pre SITA hovorkyňa Marianum Lenka Snížková.
Na cintorínoch vytvárajú praktické možnosti, ktoré návštevníkom umožňujú pristupovať k úprave hrobových miest s ohľadom na životné prostredie. Použité, ale ešte nevyhorené sviečky môžu návštevníci cintorínov odovzdať do špeciálne označených nádob určených na zber sviečok a vosku. Nepoškodené sklenené kahance, ktoré už nepotrebujú, zas môžu odložiť do vyhradených stojanov na opätovné použitie.
„Návštevníkov zároveň edukujeme o význame uprednostňovania prírodných materiálov a živých kvetov pred plastovými dekoráciami. Tomuto princípu prispôsobujeme aj ponuku kvetinových aranžmánov v našich kvetinárstvach," priblížila hovorkyňa. Osobitnú pozornosť venujú aj triedeniu odpadu, ktorého množstvo počas dušičkového obdobia na cintorínoch niekoľkonásobne narastá.
„Správne triedenie je dôležitým predpokladom jeho ďalšieho spracovania a recyklácie. Skúsenosti organizácie Marianum ukazujú, že až 86,8 percenta odpadu vznikajúceho na cintorínoch je možné vytriediť" dodala Snížková. Stojiská na triedený odpad, ktoré umožňujú separáciu ôsmich druhov odpadu, sa nachádzajú na cintorínoch Vrakuňa, Prievoz a Petržalka. Na ostatných cintorínoch sú na zber biologicky rozložiteľného odpadu k dispozícii kompostéry.
Ekologické formy pochovávania
Marianum má v ponuke svojich služieb aj ekologické formy pochovávania. „Ide o uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne alebo vsypu popola formou prírodného obradu ku koreňom stromov v Háji pokoja, Rozptýlenie popola na rozptylovej lúke v Krematóriu a urnovom háji alebo Vsypanie popola na vsypovej lúke v Krematóriu a urnovom háji," poznamenala hovorkyňa.
Organizácia v januári 2026 predložila hlavnému mestu na prerokovanie štúdiu nového cintorína v Bratislave. Jej výsledky však podľa hovorkyne Marianum poukázali na to, že Bratislava má v súčasnosti ešte dostatočné kapacity hrobových aj urnových miest.
Počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých budú cintoríny v meste Martin otvorené dlhšie, aby vyhoveli zvýšenému počtu návštevníkov, ktorí prichádzajú zapáliť sviečky a ticho si pripomenúť svojich blízkych. Ako informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Janigár, mesto Martin predĺži otváracie hodiny všetkých mestských pohrebísk od soboty 31. októbra do pondelka 2. novembra 2026, verejnosti budú denne prístupné od 8:00 do 21:00. Po tomto období sa otváracie hodiny vrátia k bežnému režimu, a to od 8:00 do 19:00.
Návštevníkom budú k dispozícii sociálne zariadenia v domoch smútku na Sklabinskej ulici a na Kolónii Hviezda, ako aj v dome správcu na Národnom cintoríne, pričom budú otvorené od 30. októbra do 2. novembra v čase od 10:00 do 18:00.
Poriadok a ohľaduplnosť
Mesto Martin vyzýva obyvateľov a návštevníkov, aby počas sviatkov dodržiavali poriadok a ohľaduplnosť. „S blížiacimi sa sviatkami sa zvyšuje množstvo odpadu vznikajúceho pri úprave a výzdobe hrobových miest. Žiadame preto návštevníkov, aby využívali pripravené smetné nádoby a veľkokapacitné kontajnery, a neodkladali odpad mimo vyhradených miest,“ uviedlo mesto. Pripomína tiež, že nádoby na polievanie nie je dovolené ponechávať pri hroboch ani pri zdrojoch vody.
Zvýšenú pozornosť si podľa mesta vyžaduje aj doprava v okolí cintorínov. „Vodiči by mali počítať s vyššou intenzitou premávky, parkovať ohľaduplne a rešpektovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Chodcom odporúčame používať reflexné prvky, najmä počas skorého stmievania a v nepriaznivom jesennom počasí,“ dodalo mesto.
Návštevníkom bola tiež odporučená zvýšená opatrnosť pokiaľ ide o osobné veci a cennosti na cintoríne. „Pokojné a dôstojné prežitie týchto dní je našou prioritou, preto nie je vhodné nechávať osobné veci bez dozoru. Ak nie sú počas návštevy potrebné, odporúčame ich nechať doma,“ doplnili martinské úrady.
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú obdobím spomienok, kedy cintoríny napĺňajú svetlá sviečok a ticho venované človeku, ktorý už nie je medzi nami. Predĺžené otváracie hodiny, dostupné sociálne zariadenia a výzvy mesta majú pomôcť obyvateľom prežiť tieto dni v pokoji a bezpečí.
Zdroj: SITA.sk - Dušičky menia režim cintorínov: Bratislava aj Martin predlžujú otváracie hodiny, pripravili aj ďalšie opatrenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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