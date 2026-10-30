Európania odmietli spoločnú fotografiu s Lavrovom, samit ministrov zahraničia skupiny G20 zrejme skončí aj bez spoločného vyhlásenia
Ide o pokračovanie praxe z predchádzajúcich stretnutí G20, keďže európski lídri nechcú vytvárať dojem normalizácie vzťahov s agresorom, ktorý odmieta skončiť vojnu proti Ukrajine. Európske ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Ide o pokračovanie praxe z predchádzajúcich stretnutí G20, keďže európski lídri nechcú vytvárať dojem normalizácie vzťahov s agresorom, ktorý odmieta skončiť vojnu proti Ukrajine.
Európske krajiny na zasadnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G20 v americkej Atlante opäť demonštrovali odmietavý postoj voči Rusku. Krátko pred začiatkom dvojdňových rokovaní organizátori zrušili tradičné spoločné fotografovanie potom, ako viacerí európski predstavitelia odmietli pózovať spolu s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Diplomatický zdroj agentúry AFP uviedol, že ide o pokračovanie praxe z predchádzajúcich stretnutí G20, keďže európski lídri nechcú vytvárať dojem normalizácie vzťahov s Ruskom počas pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Americký predstaviteľ povedal, že fotografia bola zrušená aj preto, aby sa z ceremoniálu nestal „diplomatický škandál“.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pred rokovaniami vyhlásil, že „s Ruskom neexistuje žiadna normálnosť“. Podľa neho je potrebné viesť s Moskvou diskusie pri rokovacom stole, no zároveň nevysielať zavádzajúce vizuálne signály.
„Dnes na tomto fóre opäť vyzvem Rusko, aby konečne prijalo ukrajinskú ponuku na prímerie, počnúc Čiernym morom,“ dodal šéf nemeckej diplomacie.
Rozdielne postoje k ruskej agresii na Ukrajine komplikujú aj snahu o dosiahnutie spoločných záverov skupiny G20. Podľa diplomatických zdrojov sa preto neočakáva ani prijatie spoločného záverečného vyhlásenia a stretnutie by sa malo skončiť len zhrnutím, ktoré vypracujú USA.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v úvodnom vystúpení vyhlásil, že svet čelí rozhodujúcemu momentu pri riešení „prepojených ekonomických a geopolitických kríz“, a vyzval členov G20 na spoluprácu pri ochrane globálnych dodávateľských reťazcov energií a potravín. Hlavnou príčinou týchto kríz je najmä vojna, ktorú na Blízkom východe rozpútal prezident Donald Trump, a jej dosahy predovšetkým na trhy s energiami.
Aktuálny samit je zároveň aj prípravou na stretnutie lídrov skupiny G20, ktoré sa uskutoční v decembri v Miami, na ktoré Trump pozval aj ruského prezidenta Vladimir Putina.
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Zdroj: SITA.sk - Európania odmietli spoločnú fotografiu s Lavrovom, samit ministrov zahraničia skupiny G20 zrejme skončí aj bez spoločného vyhlásenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Európske krajiny na zasadnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G20 v americkej Atlante opäť demonštrovali odmietavý postoj voči Rusku. Krátko pred začiatkom dvojdňových rokovaní organizátori zrušili tradičné spoločné fotografovanie potom, ako viacerí európski predstavitelia odmietli pózovať spolu s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Obava zo škandálu
Diplomatický zdroj agentúry AFP uviedol, že ide o pokračovanie praxe z predchádzajúcich stretnutí G20, keďže európski lídri nechcú vytvárať dojem normalizácie vzťahov s Ruskom počas pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Americký predstaviteľ povedal, že fotografia bola zrušená aj preto, aby sa z ceremoniálu nestal „diplomatický škandál“.
Spoločné vyhlásenie nebude
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pred rokovaniami vyhlásil, že „s Ruskom neexistuje žiadna normálnosť“. Podľa neho je potrebné viesť s Moskvou diskusie pri rokovacom stole, no zároveň nevysielať zavádzajúce vizuálne signály.
„Dnes na tomto fóre opäť vyzvem Rusko, aby konečne prijalo ukrajinskú ponuku na prímerie, počnúc Čiernym morom,“ dodal šéf nemeckej diplomacie.
Rozdielne postoje k ruskej agresii na Ukrajine komplikujú aj snahu o dosiahnutie spoločných záverov skupiny G20. Podľa diplomatických zdrojov sa preto neočakáva ani prijatie spoločného záverečného vyhlásenia a stretnutie by sa malo skončiť len zhrnutím, ktoré vypracujú USA.
Nabudúce už aj s Putinom?
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v úvodnom vystúpení vyhlásil, že svet čelí rozhodujúcemu momentu pri riešení „prepojených ekonomických a geopolitických kríz“, a vyzval členov G20 na spoluprácu pri ochrane globálnych dodávateľských reťazcov energií a potravín. Hlavnou príčinou týchto kríz je najmä vojna, ktorú na Blízkom východe rozpútal prezident Donald Trump, a jej dosahy predovšetkým na trhy s energiami.
Aktuálny samit je zároveň aj prípravou na stretnutie lídrov skupiny G20, ktoré sa uskutoční v decembri v Miami, na ktoré Trump pozval aj ruského prezidenta Vladimir Putina.
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Zdroj: SITA.sk - Európania odmietli spoločnú fotografiu s Lavrovom, samit ministrov zahraničia skupiny G20 zrejme skončí aj bez spoločného vyhlásenia © SITA Všetky práva vyhradené.