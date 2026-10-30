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Čas na normalizáciu vzťahov ešte nedozrel. Štokholm žiada sprísniť vízové pravidlá pre ruských a bieloruských športovcov

Výzva prichádza v čase šokujúceho rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu o návrate ruských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta. Švédska vláda v ...

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30.10.2026 (SITA.sk) - Výzva prichádza v čase šokujúceho rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu o návrate ruských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta.

Švédska vláda v piatok vyzvala Európsku úniu (EÚ) na sprísnenie vízových pravidiel pre športovcov reprezentujúcich Rusko a Bielorusko. Podľa Štokholmu by počas pokračujúcej vojny na Ukrajine nemalo dochádzať k normalizácii účasti športovcov z týchto krajín na medzinárodných podujatiach v Európe.

Švédsko podľa vlády zaslalo Európskej komisii (EK) list so žiadosťou o prehodnotenie vízových pravidiel pre ruských občanov zúčastňujúcich sa na medzinárodných športových podujatiach. Cieľom je zabezpečiť jednotnejší a prísnejší prístup členských štátov EÚ voči osobám reprezentujúcim Rusko a Bielorusko.

Výzva prichádza v čase, keď niektoré medzinárodné športové federácie začínajú zmierňovať obmedzenia zavedené po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. V piatok napríklad rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) šokujúcim spôsobom otvorilo cestu k návratu ruských mužských a ženských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta v budúcom roku.

Zatiaľ čo sa Ukrajinci pripravujú na ďalšiu vojnovú zimu a ruské útoky, ruskí a bieloruskí športovci sa pripravujú na medzinárodné súťaže v Európe. Je to urážlivé,“ vyhlásil švédsky minister pre migráciu Johan Forssell.

Švédska vláda zároveň zdôraznila, že pokiaľ vojna pokračuje a Bielorusko v nej Moskvu naďalej podporuje Ruska, nie je možné normalizovať účasť ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných športových podujatiach.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Čas na normalizáciu vzťahov ešte nedozrel. Štokholm žiada sprísniť vízové pravidlá pre ruských a bieloruských športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.

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