Čas na normalizáciu vzťahov ešte nedozrel. Štokholm žiada sprísniť vízové pravidlá pre ruských a bieloruských športovcov
Výzva prichádza v čase šokujúceho rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu o návrate ruských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta. Švédska vláda v ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Výzva prichádza v čase šokujúceho rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu o návrate ruských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta.
Švédska vláda v piatok vyzvala Európsku úniu (EÚ) na sprísnenie vízových pravidiel pre športovcov reprezentujúcich Rusko a Bielorusko. Podľa Štokholmu by počas pokračujúcej vojny na Ukrajine nemalo dochádzať k normalizácii účasti športovcov z týchto krajín na medzinárodných podujatiach v Európe.
Švédsko podľa vlády zaslalo Európskej komisii (EK) list so žiadosťou o prehodnotenie vízových pravidiel pre ruských občanov zúčastňujúcich sa na medzinárodných športových podujatiach. Cieľom je zabezpečiť jednotnejší a prísnejší prístup členských štátov EÚ voči osobám reprezentujúcim Rusko a Bielorusko.
Výzva prichádza v čase, keď niektoré medzinárodné športové federácie začínajú zmierňovať obmedzenia zavedené po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. V piatok napríklad rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) šokujúcim spôsobom otvorilo cestu k návratu ruských mužských a ženských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta v budúcom roku.
„Zatiaľ čo sa Ukrajinci pripravujú na ďalšiu vojnovú zimu a ruské útoky, ruskí a bieloruskí športovci sa pripravujú na medzinárodné súťaže v Európe. Je to urážlivé,“ vyhlásil švédsky minister pre migráciu Johan Forssell.
Švédska vláda zároveň zdôraznila, že pokiaľ vojna pokračuje a Bielorusko v nej Moskvu naďalej podporuje Ruska, nie je možné normalizovať účasť ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných športových podujatiach.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Čas na normalizáciu vzťahov ešte nedozrel. Štokholm žiada sprísniť vízové pravidlá pre ruských a bieloruských športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Švédska vláda v piatok vyzvala Európsku úniu (EÚ) na sprísnenie vízových pravidiel pre športovcov reprezentujúcich Rusko a Bielorusko. Podľa Štokholmu by počas pokračujúcej vojny na Ukrajine nemalo dochádzať k normalizácii účasti športovcov z týchto krajín na medzinárodných podujatiach v Európe.
Švédsko podľa vlády zaslalo Európskej komisii (EK) list so žiadosťou o prehodnotenie vízových pravidiel pre ruských občanov zúčastňujúcich sa na medzinárodných športových podujatiach. Cieľom je zabezpečiť jednotnejší a prísnejší prístup členských štátov EÚ voči osobám reprezentujúcim Rusko a Bielorusko.
Výzva prichádza v čase, keď niektoré medzinárodné športové federácie začínajú zmierňovať obmedzenia zavedené po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. V piatok napríklad rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) šokujúcim spôsobom otvorilo cestu k návratu ruských mužských a ženských hokejových reprezentácií na majstrovstvá sveta v budúcom roku.
„Zatiaľ čo sa Ukrajinci pripravujú na ďalšiu vojnovú zimu a ruské útoky, ruskí a bieloruskí športovci sa pripravujú na medzinárodné súťaže v Európe. Je to urážlivé,“ vyhlásil švédsky minister pre migráciu Johan Forssell.
Švédska vláda zároveň zdôraznila, že pokiaľ vojna pokračuje a Bielorusko v nej Moskvu naďalej podporuje Ruska, nie je možné normalizovať účasť ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných športových podujatiach.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Čas na normalizáciu vzťahov ešte nedozrel. Štokholm žiada sprísniť vízové pravidlá pre ruských a bieloruských športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
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