Bratislava ocení najúspešnejších športovcov roka. Do výberu víťazov sa môže zapojiť aj verejnosť
V rámci aktuálneho ročníka sa bude opäť oceňovať v siedmich kategóriách. Verejnosť môže hlasovať za najúspešnejšieho
Verejnosť môže hlasovať za najúspešnejšieho športovca Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Ako informuje samospráva na svojom webe, vo štvrtok 17. decembra sa v reprezentatívnych priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení pri príležitosti 33. ročníka Bratislavskej ceny za šport.
Ocenenia si na ňom prevezmú športovci, športovkyne a športové kolektívy, ktorí v roku 2026 výrazne reprezentovali Bratislavu a Bratislavský kraj svojimi výkonmi, pracovitosťou a odhodlaním. Cieľom podujatia je vyzdvihnúť výnimočné športové osobnosti a tímy, ktoré sa v uplynulom roku postarali o mimoriadne úspechy doma aj v zahraničí. Návrhy na nominácie zaslali športové zväzy a kluby, teraz prichádza priestor pre verejnosť, ktorá môže hlasovaním podporiť svojho favorita.
V rámci aktuálneho ročníka sa bude opäť oceňovať v siedmich kategóriách: Dospelý - olympijský šport, Dospelý - neolympijský šport, Junior, Kolektív, Talent, Zdravotne znevýhodnený športovec a Športový odborník. Verejnosť môže hodnotiť prvých šesť kategórií, poslednú kategóriu hodnotia odborní garanti. Hlasovanie je dostupné online na webovej stránke samosprávy.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava ocení najúspešnejších športovcov roka. Do výberu víťazov sa môže zapojiť aj verejnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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