Black Friday nebude pre Slovákov dôvodom na väčšie nákupy. Viac ako polovica chce minúť na darčeky rovnako ako vlani
Viac ako polovica respondentov (53,7 %) plánuje minúť približne rovnakú sumu ako vlani. Black Friday, ktorý tento rok pripadá na 27. novembra, je príležitosťou na nákup ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Viac ako polovica respondentov (53,7 %) plánuje minúť približne rovnakú sumu ako vlani.
Black Friday, ktorý tento rok pripadá na 27. novembra, je príležitosťou na nákup výhodných vianočných darčekov. Podľa prieskumu technologicko-logistickej spoločnosti DODO však väčšina Slovákov neplánuje v tomto roku výraznejšie zvýšiť výdavky na darčeky v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Viac ako polovica respondentov (53,7 %) plánuje minúť približne rovnakú sumu ako vlani.
Len 10,9 % opýtaných chce míňať viac, zatiaľ čo takmer dvojnásobný počet, 20,7 %, plánuje výdavky na darčeky znížiť. Medzi jednotlivými vekovými skupinami sú rozdiely: najstaršia kategória (54 až 65 rokov) je pri výdavkoch konzervatívnejšia, pričom takmer 60 % z nich chce minúť rovnako ako vlani. Naopak, mladí vo veku 18 až 26 rokov častejšie plánujú míňať viac (15 %), no približne 42,2 % z nich plánuje rovnaký rozpočet ako vlani.
Peter Menky, prevádzkový riaditeľ spoločnosti DODO, zdôrazňuje, že Black Friday nie je len o objednávke tovaru, ale aj o dodržaní termínov doručenia a plánovaní prevzatia tovaru, čo je obzvlášť dôležité v predvianočnom období.
Ďalší dôležitý aspekt vianočného nakupovania je forma nákupu. Výskum ukázal, že viac ako polovica respondentov (55,5 %) plánuje nakupovať darčeky online, pričom slovenské e-shopy preferuje 43,8 % opýtaných. Naopak, kamenné predajne si volí 22,8 % Slovákov, a 21,7 % ešte nevie, kde budú darčeky nakupovať.
Vekové skupiny sa odlišujú aj v preferencii nákupného miesta: medzi ľuďmi vo veku 27 až 35 rokov preferuje slovenské e-shopy 54,5 %, zatiaľ čo medzi najstaršími (54 až 65 rokov) je to 34,2 %. Najstaršia skupina tiež častejšie preferuje kamenné predajne (31,2 %) oproti len 17 % u mladších dospelých.
Zdroj: SITA.sk - Black Friday nebude pre Slovákov dôvodom na väčšie nákupy. Viac ako polovica chce minúť na darčeky rovnako ako vlani © SITA Všetky práva vyhradené.
Black Friday, ktorý tento rok pripadá na 27. novembra, je príležitosťou na nákup výhodných vianočných darčekov. Podľa prieskumu technologicko-logistickej spoločnosti DODO však väčšina Slovákov neplánuje v tomto roku výraznejšie zvýšiť výdavky na darčeky v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Viac ako polovica respondentov (53,7 %) plánuje minúť približne rovnakú sumu ako vlani.
Viac ľudí chce na darčekoch ušetriť než minúť viac
Len 10,9 % opýtaných chce míňať viac, zatiaľ čo takmer dvojnásobný počet, 20,7 %, plánuje výdavky na darčeky znížiť. Medzi jednotlivými vekovými skupinami sú rozdiely: najstaršia kategória (54 až 65 rokov) je pri výdavkoch konzervatívnejšia, pričom takmer 60 % z nich chce minúť rovnako ako vlani. Naopak, mladí vo veku 18 až 26 rokov častejšie plánujú míňať viac (15 %), no približne 42,2 % z nich plánuje rovnaký rozpočet ako vlani.
Peter Menky, prevádzkový riaditeľ spoločnosti DODO, zdôrazňuje, že Black Friday nie je len o objednávke tovaru, ale aj o dodržaní termínov doručenia a plánovaní prevzatia tovaru, čo je obzvlášť dôležité v predvianočnom období.
Viac ako polovica plánuje nakupovať darčeky online
Ďalší dôležitý aspekt vianočného nakupovania je forma nákupu. Výskum ukázal, že viac ako polovica respondentov (55,5 %) plánuje nakupovať darčeky online, pričom slovenské e-shopy preferuje 43,8 % opýtaných. Naopak, kamenné predajne si volí 22,8 % Slovákov, a 21,7 % ešte nevie, kde budú darčeky nakupovať.
Vekové skupiny sa odlišujú aj v preferencii nákupného miesta: medzi ľuďmi vo veku 27 až 35 rokov preferuje slovenské e-shopy 54,5 %, zatiaľ čo medzi najstaršími (54 až 65 rokov) je to 34,2 %. Najstaršia skupina tiež častejšie preferuje kamenné predajne (31,2 %) oproti len 17 % u mladších dospelých.
Zdroj: SITA.sk - Black Friday nebude pre Slovákov dôvodom na väčšie nákupy. Viac ako polovica chce minúť na darčeky rovnako ako vlani © SITA Všetky práva vyhradené.
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