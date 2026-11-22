Denza Z9 GT od BYD-u prichádza a vezie so sebou mimoriadne technológie - FOTO
Značka Denza chce do konca roka 2026 rozšíriť pole svojej pôsobnosti do 30-tich európskych krajín. Denza Z9 GT je vlajkovou loďou a nositeľom značky Denza v Eur
Denza Z9 GT je vlajkovou loďou a nositeľom značky Denza v Európe. Táto značka oznámila koncom minulého roka príchod aj na náš trh. Denza ako prémiová značka koncernu BYD plánuje aj na Slovensko priviezť najpokročilejšie novinky, ktoré si už dnes užívajú jej majitelia na domácom čínskom trhu. Z9 GT bola v balíku noviniek, ktoré Denza ukázala v Paríži. Pravda, nielen model je novinka, aj to čo so sebou prináša stojí za pozornosť.
Denza, Paríž a Božie oko
Značka Denza chce do konca roka 2026 rozšíriť pole svojej pôsobnosti do 30-tich európskych krajín. Aj keď u nás je už niekoľko mesiacov pomerne ticho, Denza bola ohlásená aj pre náš trh, takže čakanie by sa už nemalo zvlášť predlžovať.
Na autosalóne v Paríži Denza Z9 GT prezentovala predovšetkým aktualizáciu asistenčného systému zvaného God´s Eye, teda Božie oko. Kým doteraz bežný štandardný systém vedel prevziať riadenie na rovinkách, či v otvorenej krajine, nová verzia zvaná CNOA (City Navigation on Driving Assistant) zvláda jazdenie z bodu do bodu v husto zastavaných a obývaných oblastiach, čo model prezentoval v uliciach Paríža.
Auto dokáže prostredníctvom mixu pokročilého softvéru a vysokovýkonných senzorov a superpočítača automaticky zastavovať na červenej, prechádzať cez kruhové objazdy, dodržiavať povolenú rýchlosť, prechádzať cez križovatky, meniť pruhy a to aj v oblasti úzkych uličiek so zaparkovanými autami. Takisto systém vie detekovať zraniteľných účastníkov premávky prispôsobiť jazdu im.
BYD tvrdí, že so systémom CNOA je Z9 GT autom pripraveným na výrazné odbremenenie vodiča v náročnom mestskom prostredí od často stresujúceho, či naopak monotónneho jazdenia. Aj keď vodič stále musí dávať pozor, ruky nemusí mať na volante a Denza ho odvezie kam potrebuje.
Automobilka vyhlásila, že systém je vo finálnych fázach testovania predtým, než bude firma pripravená požiadať o typové schválenie (UN R171). Už v apríli pri uvedení značky na vybrané európske trhy výrobca informoval, že všetky Z9 GT sú v štandardnej výbave vybavené potrebným hardvérom (LiDAR vpredu, 11 kamier, tri “milimetrové” radarové senzory a 12 ultrazvukových senzorov). Teraz BYD dodáva, že softvér bude hotový v priebehu roka 2027 a do áut sa nainštaluje prostredníctvom OTA vzdialenej aktualizácie.
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