Raši vyzval opozíciu na nominácie do Ústavného súdu. Kandidátov chcú zvoliť ešte v tomto volebnom období
Zároveň dodal, že na niektorých menách sa v minulosti zhodla koalícia aj opozícia. Kandidáti na dve miesta ústavných sudcov by mali byť zvolení ešte v aktuálnom ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Zároveň dodal, že na niektorých menách sa v minulosti zhodla koalícia aj opozícia.
Kandidáti na dve miesta ústavných sudcov by mali byť zvolení ešte v aktuálnom volebnom období. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Zároveň vyzval aj opozíciu, aby mu predložila nominácie na kandidátov.
„Na to, aby sme mohli ako parlament voliť, na to potrebujeme mať nomináciu,“ uviedol Raši s tým, že na nominantoch však musí byť politická zhoda. Zároveň pripomenul, že jedno kreslo na Ústavnom súde SR je momentálne neobsadené a ďalšej sudkyni uplynulo funkčné obdobie, pokračuje však vo výkone mandátu, kým sa za ňu nenájde náhrada.
K nedeli Raši podľa vlastných slov zatiaľ nedisponuje koaličnou nomináciou na kandidátov. „Ale opakujem, nie len koalícia má právo nominovať,“ doplnil. Zároveň dodal, že na niektorých menách sa v minulosti zhodla koalícia aj opozícia.
Zdroj: SITA.sk - Raši vyzval opozíciu na nominácie do Ústavného súdu. Kandidátov chcú zvoliť ešte v tomto volebnom období © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidáti na dve miesta ústavných sudcov by mali byť zvolení ešte v aktuálnom volebnom období. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Zároveň vyzval aj opozíciu, aby mu predložila nominácie na kandidátov.
„Na to, aby sme mohli ako parlament voliť, na to potrebujeme mať nomináciu,“ uviedol Raši s tým, že na nominantoch však musí byť politická zhoda. Zároveň pripomenul, že jedno kreslo na Ústavnom súde SR je momentálne neobsadené a ďalšej sudkyni uplynulo funkčné obdobie, pokračuje však vo výkone mandátu, kým sa za ňu nenájde náhrada.
K nedeli Raši podľa vlastných slov zatiaľ nedisponuje koaličnou nomináciou na kandidátov. „Ale opakujem, nie len koalícia má právo nominovať,“ doplnil. Zároveň dodal, že na niektorých menách sa v minulosti zhodla koalícia aj opozícia.
Zdroj: SITA.sk - Raši vyzval opozíciu na nominácie do Ústavného súdu. Kandidátov chcú zvoliť ešte v tomto volebnom období © SITA Všetky práva vyhradené.
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