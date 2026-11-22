Téma hlasovania o ukrajinských deťoch sa podľa Neveďalovej točí stále dokola, deti sa pritom vracajú
Podľa europoslankyne sa na začiatku hovorilo o státisícoch detí, Ukrajinci však nakoniec predložili zoznam s 320 menami. Europoslanci za
22.11.2026 (SITA.sk) - Podľa europoslankyne sa na začiatku hovorilo o státisícoch detí, Ukrajinci však nakoniec predložili zoznam s 320 menami.
Europoslanci za Smer-SD (s výnimkou Moniky Beňovej, pozn. SITA) nevideli žiadny dôvod, aby sa v Európskom parlamente hlasovalo o 58 rezolúcii o tom istom, teda o návrate unesených ukrajinských detí, pričom tie sa v skutočnosti vracajú domov.
Vyhlásila to v diskusnej relácii europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová s tým, že téma hlasovania štyroch europoslancov sa točí stále dookola.
„Vyvolalo to rozruch, lebo zrazu začali médiá a opozícia robiť z toho niečo obrovské,“ skonštatovala europoslankyňa. Európsky parlament sa pritom podľa nej k veci vyjadril už x-krát. Sama pritom podľa vlastných slov nevie potvrdiť, či k únosom detí do Ruska dochádza. „Ja nehovorím, že tomu neverím. Ja nie som človek, ktorý by to tam kontroloval alebo nekontroloval,“ uviedla Roth Neveďalová.
Podľa europoslankyne sa na začiatku hovorilo o státisícoch detí, Ukrajinci však nakoniec predložili zoznam s 320 menami, „Tie deti boli vrátené na Ukrajinu,“ zdôraznila europoslankyňa. V súčasnosti dosahuje podľa nej počet navrátených detí už 3000. „Angažuje sa v tom napríklad manželka amerického prezidenta Trumpa,“ doplnila Roth Neveďalová.
Europoslanec Ľudovít Ódor (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti vyhlásil, že odoberať a deportovať deti je niečo ohavné a hnusné. Zároveň pripomenul, že 536 europoslancov hlasovalo za rezolúciu požadujúcu návrat detí, 37 sa zdržalo a len osem hlasovalo proti, z toho štyria europoslanci za Smer-SD.
„Veď naposledy takéto veci robili nacisti. Keby nieto sa teraz rozhodol, že zmení názov Smer-SD na Smer-SS (nacistické jednotky Schutzstaffel, pozn. SITA) vo väzbe na toto hlasovanie, tak by som sa ani nečudoval," skonštatoval Ódor. Dodal, že v tejto súvislosti je dôležitý princíp, aby deti neboli unášané rodičom.
Zdroj: SITA.sk - Téma hlasovania o ukrajinských deťoch sa podľa Neveďalovej točí stále dokola, deti sa pritom vracajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Europoslanci za Smer-SD (s výnimkou Moniky Beňovej, pozn. SITA) nevideli žiadny dôvod, aby sa v Európskom parlamente hlasovalo o 58 rezolúcii o tom istom, teda o návrate unesených ukrajinských detí, pričom tie sa v skutočnosti vracajú domov.
Vyhlásila to v diskusnej relácii europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová s tým, že téma hlasovania štyroch europoslancov sa točí stále dookola.
Ukrajinci predložili zoznam 320 detí
„Vyvolalo to rozruch, lebo zrazu začali médiá a opozícia robiť z toho niečo obrovské,“ skonštatovala europoslankyňa. Európsky parlament sa pritom podľa nej k veci vyjadril už x-krát. Sama pritom podľa vlastných slov nevie potvrdiť, či k únosom detí do Ruska dochádza. „Ja nehovorím, že tomu neverím. Ja nie som človek, ktorý by to tam kontroloval alebo nekontroloval,“ uviedla Roth Neveďalová.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Podľa europoslankyne sa na začiatku hovorilo o státisícoch detí, Ukrajinci však nakoniec predložili zoznam s 320 menami, „Tie deti boli vrátené na Ukrajinu,“ zdôraznila europoslankyňa. V súčasnosti dosahuje podľa nej počet navrátených detí už 3000. „Angažuje sa v tom napríklad manželka amerického prezidenta Trumpa,“ doplnila Roth Neveďalová.
Ódor označil deportovanie detí za ohavné a hnusné
Europoslanec Ľudovít Ódor (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti vyhlásil, že odoberať a deportovať deti je niečo ohavné a hnusné. Zároveň pripomenul, že 536 europoslancov hlasovalo za rezolúciu požadujúcu návrat detí, 37 sa zdržalo a len osem hlasovalo proti, z toho štyria europoslanci za Smer-SD.
„Veď naposledy takéto veci robili nacisti. Keby nieto sa teraz rozhodol, že zmení názov Smer-SD na Smer-SS (nacistické jednotky Schutzstaffel, pozn. SITA) vo väzbe na toto hlasovanie, tak by som sa ani nečudoval," skonštatoval Ódor. Dodal, že v tejto súvislosti je dôležitý princíp, aby deti neboli unášané rodičom.
Zdroj: SITA.sk - Téma hlasovania o ukrajinských deťoch sa podľa Neveďalovej točí stále dokola, deti sa pritom vracajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Prešovský kraj vybral 17 dobrovoľníkov, ktorí získajú ocenenie Srdce na dlani. Sedem nominácií postupuje ďalej
- Blanár podľa Šimečku pracuje pre záujmy Ruska, jeho odvolanie navrhlo 64 poslancov
- Ako ovládnuť vyhľadávače: SEO stratégia, ktorá prináša dlhodobé výsledky
- FC Chelsea podľa trénera Alonsa potrebuje viac tvrdosti, ukázala mu to aj prehra s Leedsom
- Tréner Hellberg po góle pochválil Strelca, ktorý sa podieľal na triumfe FC Middlesbrough – VIDEO