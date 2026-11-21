Alcaraz si napriek zraneniu poradil s Cobollim a v semifinále na ATP Finals ho čaká Američan Shelton
Semifinálovú miestenku si vybojoval aj Rus Daniil Medvedev triumfom nad Američanom Francesom Tiafoem. Španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza ani zdravotné problémy so zadným stehenným ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Semifinálovú miestenku si vybojoval aj Rus Daniil Medvedev triumfom nad Američanom Francesom Tiafoem.
Španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza ani zdravotné problémy so zadným stehenným svalom nezastavili, aby na turnaji ATP Finals v talianskom Turíne zdolal domáceho Flavia Cobolliho 6:4, 6:1 a z 1. priečky svojej skupiny postúpil do semifinále. V ňom už v sobotu popoludní na neho čaká Američan Ben Shelton.
Do semifinále sa zo skupiny Ivana Lendla prebojoval aj Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil s iným americkým hráčom Francesom Tiafoeom 6:3, 6:4 a na ceste do finále ho čaká aktuálna jednotka svetového rebríčka Nemec Alexander Zverev.
Tretí nasadený Alcaraz absolvoval vo štvrtok magnetickú rezonanciu svojho stehna, no na kurte vôbec nebolo vidno, že by ho ťažké obväzy na ľavej nohe obmedzovali. Nad svetovou šestkou triumfoval za niečo viac ako hodinu.
„Výzva už nie je na kurte, ale mimo neho. Urobím všetko, aby som bol v sobotu v lepšej fyzickej kondícii a pripravený. Pred nami je veľmi dôležitá polhodina s tímom a fyzioterapeutom. Zatiaľ si myslím, že robíme skvelé veci. Dnes som sa na kurte cítil skvelo,“ povedal 23-ročný Španiel po piatkovom víťazstve.
Španiel s troma víťazstvami z troch duelov v skupine zaujal prvé miesto v skupine a postúpil do semifinále proti Sheltonovi, ktorého pred necelými dvoma týždňami zdolal vo finále na turnaji v Paríži. „Bol to pre mňa ťažký zápas, pretože som musel vidieť, ako sa budem cítiť na kurte,“ zhodnotil Alcaraz.
Debutant na tomto turnaji Cobolli sa z ATP Finals rozlúčil s troma prehrami v skupine. „Keď ste tu, všetko je fantastické, je to splnený sen. Som veľmi hrdý na seba a svoj tím. Cieľom je vrátiť sa sem aj budúci rok,“ povedal.
Medvedev si semifinále ATP Finals zahrá už štvrtýkrát, no premiérovo od roku 2023. Medvedev aj Tiafoe predtým zdolali Cobolliho, no prehrali s Alcarazom. V piatok tak absolvovali priamy súboj o semifinále.
Medvedev v oboch setoch raz brejkol amerického súpera, v prvom sete v šiestej hre a v druhom v deviatej. Rus v piatok zaznamenal už 54. triumf v tejto sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz si napriek zraneniu poradil s Cobollim a v semifinále na ATP Finals ho čaká Američan Shelton © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza ani zdravotné problémy so zadným stehenným svalom nezastavili, aby na turnaji ATP Finals v talianskom Turíne zdolal domáceho Flavia Cobolliho 6:4, 6:1 a z 1. priečky svojej skupiny postúpil do semifinále. V ňom už v sobotu popoludní na neho čaká Američan Ben Shelton.
Do semifinále sa zo skupiny Ivana Lendla prebojoval aj Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil s iným americkým hráčom Francesom Tiafoeom 6:3, 6:4 a na ceste do finále ho čaká aktuálna jednotka svetového rebríčka Nemec Alexander Zverev.
Tretí nasadený Alcaraz absolvoval vo štvrtok magnetickú rezonanciu svojho stehna, no na kurte vôbec nebolo vidno, že by ho ťažké obväzy na ľavej nohe obmedzovali. Nad svetovou šestkou triumfoval za niečo viac ako hodinu.
„Výzva už nie je na kurte, ale mimo neho. Urobím všetko, aby som bol v sobotu v lepšej fyzickej kondícii a pripravený. Pred nami je veľmi dôležitá polhodina s tímom a fyzioterapeutom. Zatiaľ si myslím, že robíme skvelé veci. Dnes som sa na kurte cítil skvelo,“ povedal 23-ročný Španiel po piatkovom víťazstve.
Španiel s troma víťazstvami z troch duelov v skupine zaujal prvé miesto v skupine a postúpil do semifinále proti Sheltonovi, ktorého pred necelými dvoma týždňami zdolal vo finále na turnaji v Paríži. „Bol to pre mňa ťažký zápas, pretože som musel vidieť, ako sa budem cítiť na kurte,“ zhodnotil Alcaraz.
Debutant na tomto turnaji Cobolli sa z ATP Finals rozlúčil s troma prehrami v skupine. „Keď ste tu, všetko je fantastické, je to splnený sen. Som veľmi hrdý na seba a svoj tím. Cieľom je vrátiť sa sem aj budúci rok,“ povedal.
Medvedev si semifinále ATP Finals zahrá už štvrtýkrát, no premiérovo od roku 2023. Medvedev aj Tiafoe predtým zdolali Cobolliho, no prehrali s Alcarazom. V piatok tak absolvovali priamy súboj o semifinále.
Medvedev v oboch setoch raz brejkol amerického súpera, v prvom sete v šiestej hre a v druhom v deviatej. Rus v piatok zaznamenal už 54. triumf v tejto sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz si napriek zraneniu poradil s Cobollim a v semifinále na ATP Finals ho čaká Američan Shelton © SITA Všetky práva vyhradené.