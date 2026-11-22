Zrušenie voľby poštou zo zahraničia podľa Dubéciho porušuje ústavné právo voliť, skončí preto na ústavnom súde
Opozícia chce zrušenie voľby poštou napadnúť na Ústavnom súde. Koaličný návrh zrušiť
22.11.2026 (SITA.sk) - Opozícia chce zrušenie voľby poštou napadnúť na Ústavnom súde.
Koaličný návrh zrušiť voľbu poštou zo zahraničia porušuje ústavou garantované právo voliť, skončí preto na Ústavnom súde SR. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil opozičný podpredseda parlamentu Martin Dubéci (Progresívne Slovensko).
„Ústavné právo, ak obmedzujete, napríklad slobodu prejavu alebo pravo voliť, na to musíte mať nejaký legitímny dôvod,“ zdôraznil Dubéci s tým, že legitímne dôvody v tomto prípade vláda neprezentovala. Koalícia chce podľa neho obmedziť volebné právo, lebo sa bojí výsledkov volieb. Zároveň pripomenul, že poštou volil v amerických voľbách aj pápež Lev XIV alebo astronauti z medzinárodnej vesmírnej stanice.
Zároveň Dubéci pripomenul, že v súčasnom volebnom období ústavný súd už sedemkrát zasiahol proti koaličným zákonom. „Je určitá šanca, že to bude aj ôsmykrát,“ doplnil s tým, že opozícia v podnete na ústavný súd bude žiadať aj pozastavenie účinnosti novely zákona.
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) by ústavný súd sedemkrát nerozhodol proti koalícii, keby opozícia neposielala toľko podnetov. „Ústavný súd rozhoduje o silne právnických témach,“ skonštatoval Raši s tým, že aj sudcovia ÚS SR majú často na niektoré problémy rôzne názory. Parlament pritom podľa neho všetky rozhodnutia ústavného súdu následne aplikoval do zákonov. „Neberiem to ani nejako dramaticky, je to naša povinnosť,“ skonštatoval Raši.
Pokiaľ ide o voľbu poštou, mnoho krajín Európskej únie ju podľa Rašiho nemá. Voliť poštou pritom podľa neho nie je možné ani v prezidentských voľbách. „Na voľbu poštou sa prihlasujete 52 dní dopredu,“ pripomenul šéf parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia podľa Dubéciho porušuje ústavné právo voliť, skončí preto na ústavnom súde © SITA Všetky práva vyhradené.
Koaličný návrh zrušiť voľbu poštou zo zahraničia porušuje ústavou garantované právo voliť, skončí preto na Ústavnom súde SR. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil opozičný podpredseda parlamentu Martin Dubéci (Progresívne Slovensko).
Ústavný súd už sedemkrát zasiahol
„Ústavné právo, ak obmedzujete, napríklad slobodu prejavu alebo pravo voliť, na to musíte mať nejaký legitímny dôvod,“ zdôraznil Dubéci s tým, že legitímne dôvody v tomto prípade vláda neprezentovala. Koalícia chce podľa neho obmedziť volebné právo, lebo sa bojí výsledkov volieb. Zároveň pripomenul, že poštou volil v amerických voľbách aj pápež Lev XIV alebo astronauti z medzinárodnej vesmírnej stanice.
Zároveň Dubéci pripomenul, že v súčasnom volebnom období ústavný súd už sedemkrát zasiahol proti koaličným zákonom. „Je určitá šanca, že to bude aj ôsmykrát,“ doplnil s tým, že opozícia v podnete na ústavný súd bude žiadať aj pozastavenie účinnosti novely zákona.
Ústavný súd rozhoduje o právnických témach
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) by ústavný súd sedemkrát nerozhodol proti koalícii, keby opozícia neposielala toľko podnetov. „Ústavný súd rozhoduje o silne právnických témach,“ skonštatoval Raši s tým, že aj sudcovia ÚS SR majú často na niektoré problémy rôzne názory. Parlament pritom podľa neho všetky rozhodnutia ústavného súdu následne aplikoval do zákonov. „Neberiem to ani nejako dramaticky, je to naša povinnosť,“ skonštatoval Raši.
Pokiaľ ide o voľbu poštou, mnoho krajín Európskej únie ju podľa Rašiho nemá. Voliť poštou pritom podľa neho nie je možné ani v prezidentských voľbách. „Na voľbu poštou sa prihlasujete 52 dní dopredu,“ pripomenul šéf parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia podľa Dubéciho porušuje ústavné právo voliť, skončí preto na ústavnom súde © SITA Všetky práva vyhradené.
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