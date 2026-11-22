Tréner Hellberg po góle pochválil Strelca, ktorý sa podieľal na triumfe FC Middlesbrough – VIDEO
Slovenský útočník Dávid Strelec prispel premiérovým presným zásahom v tejto sezóne k triumfu Middlesbrough nad Bristolom City 2:0. Švédsky tréner Kim Hellberg z anglického ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník Dávid Strelec prispel premiérovým presným zásahom v tejto sezóne k triumfu Middlesbrough nad Bristolom City 2:0.
Švédsky tréner Kim Hellberg z anglického futbalového klubu FC Middlesbrough vyzdvihol osobnosť a pracovitosť slovenského útočníka Dávida Streleca, ktorý v sobotu premiérovým gólom v tejto sezóne The Championship spečatil triumf svojho tímu 2:0 nad Bristolom City.
"Bol to úžasný pocit, preraziť tím, ktorý sme nezdolali deväť zápasov a ktorý prehral len jeden z ostatných siedmich duelov na ihriskách súperov. Rozlúsknuť defenzívu súpera a skórovať zo štandardnej situácie je skvelé, zvlášť keď sme si udržali čisté konto," uviedol Hellberg, cituje ho web irishnews.com.
Slovenský reprezentant Strelec skóroval v 54. minúte, jeho zakončenie pomohol tečovať brankár súpera Bradley Collins. Predtým skóre duelu otvoril hlavičkou Adilson Malanda. Hellberg ocenil Strelecov výkon aj jeho prístup k životospráve.
"Je to výborný človek, je pre mňa ľahké ho podporovať a denne vidím jeho snahu. Bol to veľký moment pre neho, ukázal, aký je kvalitný hráč," zhodnotil kouč.
Strelec dostal šancu hrať predovšetkým kvôli absencii najlepšieho strelca Willa Lanksheara, ktorý sa na lavičku vrátil po dvoch zápasoch absencie pre svalové zranenie.
Lankshear nastúpil v závere ako striedajúci hráč bez komplikácií. "Chceli sme, aby sa dostal na ihrisko, je dôležité, aby mal pocit hry," dodal Hellberg.
Hráči Middlesbrough sa vďaka víťazstvu opäť dostali na čelo tabuľky súťaže. Strelec si prechádza obdobím zranení, ale jeho forma a gólová produktivita budú kľúčové pre ambície klubu v aktuálnej sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Hellberg po góle pochválil Strelca, ktorý sa podieľal na triumfe FC Middlesbrough – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Švédsky tréner Kim Hellberg z anglického futbalového klubu FC Middlesbrough vyzdvihol osobnosť a pracovitosť slovenského útočníka Dávida Streleca, ktorý v sobotu premiérovým gólom v tejto sezóne The Championship spečatil triumf svojho tímu 2:0 nad Bristolom City.
"Bol to úžasný pocit, preraziť tím, ktorý sme nezdolali deväť zápasov a ktorý prehral len jeden z ostatných siedmich duelov na ihriskách súperov. Rozlúsknuť defenzívu súpera a skórovať zo štandardnej situácie je skvelé, zvlášť keď sme si udržali čisté konto," uviedol Hellberg, cituje ho web irishnews.com.
Slovenský reprezentant Strelec skóroval v 54. minúte, jeho zakončenie pomohol tečovať brankár súpera Bradley Collins. Predtým skóre duelu otvoril hlavičkou Adilson Malanda. Hellberg ocenil Strelecov výkon aj jeho prístup k životospráve.
"Je to výborný človek, je pre mňa ľahké ho podporovať a denne vidím jeho snahu. Bol to veľký moment pre neho, ukázal, aký je kvalitný hráč," zhodnotil kouč.
Strelec dostal šancu hrať predovšetkým kvôli absencii najlepšieho strelca Willa Lanksheara, ktorý sa na lavičku vrátil po dvoch zápasoch absencie pre svalové zranenie.
Lankshear nastúpil v závere ako striedajúci hráč bez komplikácií. "Chceli sme, aby sa dostal na ihrisko, je dôležité, aby mal pocit hry," dodal Hellberg.
Hráči Middlesbrough sa vďaka víťazstvu opäť dostali na čelo tabuľky súťaže. Strelec si prechádza obdobím zranení, ale jeho forma a gólová produktivita budú kľúčové pre ambície klubu v aktuálnej sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Hellberg po góle pochválil Strelca, ktorý sa podieľal na triumfe FC Middlesbrough – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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