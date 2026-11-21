Infantino pre budúcoročné voľby získal podporu juhoamerickej konfederácie CONMEBOL
Pred voľbami na post prezidenta FIFA si Gianni Infantino udržal jednotnú podporu z Južnej Ameriky. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Pred voľbami na post prezidenta FIFA si Gianni Infantino udržal jednotnú podporu z Južnej Ameriky.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino získal "jednotnú" podporu na svoju opätovnú voľbu v čele svetového futbalu od CONMEBOL, konfederácie desiatich juhoamerických krajín.
Infantino čelil kritike za neuskutočnený plán umožniť vstup súkromných investorov do majstrovstiev sveta, v snahe o opätovné zvolenie v marci budúceho roka si udržal podporu nielen z Južnej Ameriky, ale aj z Afriky a Ázie.
Každá krajina má v hlasovaní jeden hlas, pričom FIFA má 211 členov a víťaz musí získať aspoň 106 hlasov vo voľbách plánovaných na 18. marca 2027 v Rabate.
CONMEBOL, ktorý má desať hlasov, vyjadril počas tlačovej konferencie v Barranquille pred sobotňajším finále Copa Sudamericana medzi brazílskym Atléticom Mineiro a argentínskym tímom Boca Juniors uznanie pre "vedenie súčasného prezidenta FIFA" a za "pozitívne transformácie vo futbale", ktoré dosiahol od nástupu do funkcie v roku 2016.
Infantino, ktorý bol jediným kandidátom v rokoch 2019 a 2023, teraz čelí dvom vyhláseným vyzývateľom - Francúzovi Philippemu Diallovi a Japoncovi Kozovi Tašimovi.
Zdroj: SITA.sk - Infantino pre budúcoročné voľby získal podporu juhoamerickej konfederácie CONMEBOL © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino získal "jednotnú" podporu na svoju opätovnú voľbu v čele svetového futbalu od CONMEBOL, konfederácie desiatich juhoamerických krajín.
Infantino čelil kritike za neuskutočnený plán umožniť vstup súkromných investorov do majstrovstiev sveta, v snahe o opätovné zvolenie v marci budúceho roka si udržal podporu nielen z Južnej Ameriky, ale aj z Afriky a Ázie.
Každá krajina má v hlasovaní jeden hlas, pričom FIFA má 211 členov a víťaz musí získať aspoň 106 hlasov vo voľbách plánovaných na 18. marca 2027 v Rabate.
CONMEBOL, ktorý má desať hlasov, vyjadril počas tlačovej konferencie v Barranquille pred sobotňajším finále Copa Sudamericana medzi brazílskym Atléticom Mineiro a argentínskym tímom Boca Juniors uznanie pre "vedenie súčasného prezidenta FIFA" a za "pozitívne transformácie vo futbale", ktoré dosiahol od nástupu do funkcie v roku 2016.
Infantino, ktorý bol jediným kandidátom v rokoch 2019 a 2023, teraz čelí dvom vyhláseným vyzývateľom - Francúzovi Philippemu Diallovi a Japoncovi Kozovi Tašimovi.
Zdroj: SITA.sk - Infantino pre budúcoročné voľby získal podporu juhoamerickej konfederácie CONMEBOL © SITA Všetky práva vyhradené.