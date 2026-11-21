Tvrdá rana pre Bayern Mníchov! Bavori prišli na niekoľko mesiacov o hviezdneho útočníka
V piatkovom bundesligovom súboji proti Kolínu nad Rýnom sa Bavorom zranili Harry Kane aj Michael Olise. Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov prišiel pri piatkovej domácej remíze ...
21.11.2026 (SITA.sk) - V piatkovom bundesligovom súboji proti Kolínu nad Rýnom sa Bavorom zranili Harry Kane aj Michael Olise.
Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov prišiel pri piatkovej domácej remíze 1:1 s Kolínom nad Rýnom o anglického útočníka Harryho Kanea aj francúzskeho krídelníka Michaela Oliseho.
Úradujúci víťaz prestížnej Zlatej lopty z Anglicka si poranil členok a podľa odhadov lekárov bude mimo hry niekoľko mesiacov, čo je pre Bavorov poriadna rana. Kane odstúpil z duelu už v 20. minúte, keďže si natrhol väzy v členku.
Sportingový riaditeľ klubu Max Eberl prezradil, že lekári klubu aktuálne zvažujú o tom, či mu odporučia operáciu. Skúsený útočník od príchod do Bayernu v roku 2023 vynechal len niekoľko zápasov.
Hostia v piatok viedli u favorita od 12. minúty zásahom Mikeya Moora, no ešte pred polčasovou prestávkou vyrovnal Nathaniel Brown a stanovil konečný výsledok stretnutia. To už na ihrisku nebol Kane a do druhej štyridsaťpäťminútovky nenastúpil ani Olise, ktorý sa tiež zranil.
"Zápas sme začali dobre, no zranenia Harryho a Michaela nás oslabili. Bez výhovoriek – Kolín si zaslúžil bod. My však teraz riešime viacero problémov," uviedol tréner Bayernu Vincent Kompany pre Sky Deutschland.
Bavori momentálne prežíva krízu, majú totiž množstvo zranení hlavne v útoku. Aktuálne im chýbajú aj Jamal Musiala, Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry či Alphonso Davies. K dispozícii stále nie je ani brankár a kapitán Manuel Neuer.
Kouč Kompany sa po zdravotných problémov z októbra vrátil na lavičku Bayernu. Kolín, ktorý túžil po prvom víťazstve na pôde Bayernu od roku 2009, získal bod bojovným výkonom a zvýšil tlak na obhajcu nemeckého titulu, ktorého už v sobotu môže na čele bundesligovej tabuľky predstihnúť Borussia Dortmund.
Zranenie Kanea predstavuje ťažkú ranu do plánov Bayernu v bundeslige aj Lige majstrov, keďže klub je jediný tím z top európskych súťaží bez prehry. Najbližšie Mníchovčania nastúpia v stredu v LM proti francúzskemu Lille.
Zdroj: SITA.sk - Tvrdá rana pre Bayern Mníchov! Bavori prišli na niekoľko mesiacov o hviezdneho útočníka © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov prišiel pri piatkovej domácej remíze 1:1 s Kolínom nad Rýnom o anglického útočníka Harryho Kanea aj francúzskeho krídelníka Michaela Oliseho.
Úradujúci víťaz prestížnej Zlatej lopty z Anglicka si poranil členok a podľa odhadov lekárov bude mimo hry niekoľko mesiacov, čo je pre Bavorov poriadna rana. Kane odstúpil z duelu už v 20. minúte, keďže si natrhol väzy v členku.
Sportingový riaditeľ klubu Max Eberl prezradil, že lekári klubu aktuálne zvažujú o tom, či mu odporučia operáciu. Skúsený útočník od príchod do Bayernu v roku 2023 vynechal len niekoľko zápasov.
Hostia v piatok viedli u favorita od 12. minúty zásahom Mikeya Moora, no ešte pred polčasovou prestávkou vyrovnal Nathaniel Brown a stanovil konečný výsledok stretnutia. To už na ihrisku nebol Kane a do druhej štyridsaťpäťminútovky nenastúpil ani Olise, ktorý sa tiež zranil.
"Zápas sme začali dobre, no zranenia Harryho a Michaela nás oslabili. Bez výhovoriek – Kolín si zaslúžil bod. My však teraz riešime viacero problémov," uviedol tréner Bayernu Vincent Kompany pre Sky Deutschland.
Bavori momentálne prežíva krízu, majú totiž množstvo zranení hlavne v útoku. Aktuálne im chýbajú aj Jamal Musiala, Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry či Alphonso Davies. K dispozícii stále nie je ani brankár a kapitán Manuel Neuer.
Kouč Kompany sa po zdravotných problémov z októbra vrátil na lavičku Bayernu. Kolín, ktorý túžil po prvom víťazstve na pôde Bayernu od roku 2009, získal bod bojovným výkonom a zvýšil tlak na obhajcu nemeckého titulu, ktorého už v sobotu môže na čele bundesligovej tabuľky predstihnúť Borussia Dortmund.
Zranenie Kanea predstavuje ťažkú ranu do plánov Bayernu v bundeslige aj Lige majstrov, keďže klub je jediný tím z top európskych súťaží bez prehry. Najbližšie Mníchovčania nastúpia v stredu v LM proti francúzskemu Lille.
Zdroj: SITA.sk - Tvrdá rana pre Bayern Mníchov! Bavori prišli na niekoľko mesiacov o hviezdneho útočníka © SITA Všetky práva vyhradené.
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