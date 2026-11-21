Pospíšil skóroval pri výhre Komety, góly dali aj Daňo, Faško-Rudáš, Mudrák a Spodniak. V AHL bodoval Pekarčík
V KHL bodoval Adam Liška, ktorý asistoval pri úvodnom góle Severstaľu Čerepovec v zápase proti Chabarovsku. Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil prispel gólom k víťazstvu Komety Brno na ...
21.11.2026 (SITA.sk) - V KHL bodoval Adam Liška, ktorý asistoval pri úvodnom góle Severstaľu Čerepovec v zápase proti Chabarovsku.
Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil prispel gólom k víťazstvu Komety Brno na ľade Mladej Boleslavi 4:0 v českej extralige. Presadil sa v závere druhej tretiny, keď zvýšil na 3:0. Strelecky sa darilo aj Markovi Daňovi, ktorý skóroval pri prehre Třinca v Litvínove 2:5. Pri jeho góle asistoval krajan Libor Hudáček, ďalšiu asistenciu za Třinec zaznamenal Patrik Koch. V drese víťazného Litvínova si bod za prihrávku pripísal Matúš Sukeľ.
V českej najvyššej súťaži sa presadili aj ďalší Slováci. Martin Faško-Rudáš skóroval pri prehre Liberca v Olomouci 2:4, v tomto dueli otvoril skóre Matúš Spodniak. Dávid Mudrák zasa strelil gól pri neúspechu Hradca Králové proti Kladnu 2:4. Miloš Kelemen asistoval pri víťaznom zásahu Pardubíc, ktoré zdolali Plzeň 4:3.
V zámorskej AHL si Juraj Pekarčík pripísal asistenciu pri prehre Springfieldu s Charlotte 2:5. Prihral na gól, ktorým jeho tím v druhej tretine otočil priebežné skóre na 2:1. V KHL bodoval Adam Liška, ktorý asistoval pri úvodnom góle Severstaľu Čerepovec v zápase proti Chabarovsku. Jeho mužstvo napokon zvíťazilo 3:2 po samostatných nájazdoch.
Zdroj: SITA.sk - Pospíšil skóroval pri výhre Komety, góly dali aj Daňo, Faško-Rudáš, Mudrák a Spodniak. V AHL bodoval Pekarčík © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil prispel gólom k víťazstvu Komety Brno na ľade Mladej Boleslavi 4:0 v českej extralige. Presadil sa v závere druhej tretiny, keď zvýšil na 3:0. Strelecky sa darilo aj Markovi Daňovi, ktorý skóroval pri prehre Třinca v Litvínove 2:5. Pri jeho góle asistoval krajan Libor Hudáček, ďalšiu asistenciu za Třinec zaznamenal Patrik Koch. V drese víťazného Litvínova si bod za prihrávku pripísal Matúš Sukeľ.
V českej najvyššej súťaži sa presadili aj ďalší Slováci. Martin Faško-Rudáš skóroval pri prehre Liberca v Olomouci 2:4, v tomto dueli otvoril skóre Matúš Spodniak. Dávid Mudrák zasa strelil gól pri neúspechu Hradca Králové proti Kladnu 2:4. Miloš Kelemen asistoval pri víťaznom zásahu Pardubíc, ktoré zdolali Plzeň 4:3.
V zámorskej AHL si Juraj Pekarčík pripísal asistenciu pri prehre Springfieldu s Charlotte 2:5. Prihral na gól, ktorým jeho tím v druhej tretine otočil priebežné skóre na 2:1. V KHL bodoval Adam Liška, ktorý asistoval pri úvodnom góle Severstaľu Čerepovec v zápase proti Chabarovsku. Jeho mužstvo napokon zvíťazilo 3:2 po samostatných nájazdoch.
Zdroj: SITA.sk - Pospíšil skóroval pri výhre Komety, góly dali aj Daňo, Faško-Rudáš, Mudrák a Spodniak. V AHL bodoval Pekarčík © SITA Všetky práva vyhradené.