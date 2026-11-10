Nový izraelský parlament začal pracovať, opozícia sa chystá odstaviť Netanjahua od moci
Prezident otvoril ustanovujúcu schôdzu knesetu, zostavenie novej vlády však komplikujú rozpory medzi potenciálnymi koaličnými partnermi. Izraelský prezident
10.11.2026 (SITA.sk) - Prezident otvoril ustanovujúcu schôdzu knesetu, zostavenie novej vlády však komplikujú rozpory medzi potenciálnymi koaličnými partnermi.
„Je mi cťou otvoriť prvú schôdzu 26. knesetu,“ vyhlásil Herzog pred slávnostným zložením sľubu 120 poslancov.
Prezident v nedeľu poveril Eisenkota zostavením vlády. Bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády má na vytvorenie koalície 28 dní s možnosťou predĺženia o ďalších 14 dní. „Som odhodlaný v tejto zložitej situácii čo najskôr vytvoriť vládu národnej núdze,“ vyhlásil Eisenkot.
Jeho politický blok získal 48 mandátov, Netanjahuovi spojenci 53 a arabské strany rekordných 19 kresiel. Na získanie parlamentnej väčšiny je potrebných 61 hlasov.
Opozícia chce presadiť Matana Kahanu za predsedu knesetu a Avigdora Liebermana do čela parlamentného výboru pre zahraničné veci a obranu. Presadzuje tiež vyšetrenie bezpečnostných zlyhaní, ktoré umožnili útok Hamasu zo 7. októbra 2023.
Zostavenie vlády však komplikuje Liebermanov odpor voči spolupráci s arabskými stranami. „Menšinová vláda by viedla iba k návratu Netanjahua so 70 poslancami knesetu,“ varoval.
Eisenkot preto zvažuje aj spoluprácu s ultraortodoxnými stranami. Takáto koalícia by však mohla naraziť na zásadné rozpory v otázke povinnej vojenskej služby ultraortodoxných Židov.
Zdroj: SITA.sk - Nový izraelský parlament začal pracovať, opozícia sa chystá odstaviť Netanjahua od moci © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok otvoril ustanovujúcu schôdzu novozvoleného parlamentu (knesetu), po októbrových voľbách, v ktorých doterajšia koalícia premiéra Benjamina Netanjahua stratila väčšinu. Opozičný líder Gadi Eisenkot sa medzitým usiluje zostaviť novú vládu.
Poverený premiér
Prezident v nedeľu poveril Eisenkota zostavením vlády. Bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády má na vytvorenie koalície 28 dní s možnosťou predĺženia o ďalších 14 dní. „Som odhodlaný v tejto zložitej situácii čo najskôr vytvoriť vládu národnej núdze,“ vyhlásil Eisenkot.
Jeho politický blok získal 48 mandátov, Netanjahuovi spojenci 53 a arabské strany rekordných 19 kresiel. Na získanie parlamentnej väčšiny je potrebných 61 hlasov.
Opozícia chce presadiť Matana Kahanu za predsedu knesetu a Avigdora Liebermana do čela parlamentného výboru pre zahraničné veci a obranu. Presadzuje tiež vyšetrenie bezpečnostných zlyhaní, ktoré umožnili útok Hamasu zo 7. októbra 2023.
Situáciu komplikuje Lieberman
Zostavenie vlády však komplikuje Liebermanov odpor voči spolupráci s arabskými stranami. „Menšinová vláda by viedla iba k návratu Netanjahua so 70 poslancami knesetu,“ varoval.
Eisenkot preto zvažuje aj spoluprácu s ultraortodoxnými stranami. Takáto koalícia by však mohla naraziť na zásadné rozpory v otázke povinnej vojenskej služby ultraortodoxných Židov.
Zdroj: SITA.sk - Nový izraelský parlament začal pracovať, opozícia sa chystá odstaviť Netanjahua od moci © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Konaté potvrdil, že Mbappé je pred návratom do reprezentácie v dobrej mentálnej kondícii
- Požiadavky Ruska aj kľúčové stanovisko Ukrajiny. Čo priniesol prvý deň mierových rokovaní v Abú Zabí ?
- Ukrajina sprísnila tresty za podplácanie zahraničných verejných funkcionárov v medzinárodnom obchode
- Ďalšie dve medaily pre Slovensko na OH mládeže. Michalík získal v Dakare zlato a Hajduková striebro – VIDEO
- Recenzia: Vražda na brehu Dunaja v Divadle Aréna