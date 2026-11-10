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Nový izraelský parlament začal pracovať, opozícia sa chystá odstaviť Netanjahua od moci

Prezident otvoril ustanovujúcu schôdzu knesetu, zostavenie novej vlády však komplikujú rozpory medzi potenciálnymi koaličnými partnermi. Izraelský prezident

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10.11.2026 (SITA.sk) - Prezident otvoril ustanovujúcu schôdzu knesetu, zostavenie novej vlády však komplikujú rozpory medzi potenciálnymi koaličnými partnermi.

Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok otvoril ustanovujúcu schôdzu novozvoleného parlamentu (knesetu), po októbrových voľbách, v ktorých doterajšia koalícia premiéra Benjamina Netanjahua stratila väčšinu. Opozičný líder Gadi Eisenkot sa medzitým usiluje zostaviť novú vládu.


„Je mi cťou otvoriť prvú schôdzu 26. knesetu,“ vyhlásil Herzog pred slávnostným zložením sľubu 120 poslancov.

Poverený premiér


Prezident v nedeľu poveril Eisenkota zostavením vlády. Bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády má na vytvorenie koalície 28 dní s možnosťou predĺženia o ďalších 14 dní. „Som odhodlaný v tejto zložitej situácii čo najskôr vytvoriť vládu národnej núdze,“ vyhlásil Eisenkot.

Jeho politický blok získal 48 mandátov, Netanjahuovi spojenci 53 a arabské strany rekordných 19 kresiel. Na získanie parlamentnej väčšiny je potrebných 61 hlasov.

Opozícia chce presadiť Matana Kahanu za predsedu knesetu a Avigdora Liebermana do čela parlamentného výboru pre zahraničné veci a obranu. Presadzuje tiež vyšetrenie bezpečnostných zlyhaní, ktoré umožnili útok Hamasu zo 7. októbra 2023.

Situáciu komplikuje Lieberman


Zostavenie vlády však komplikuje Liebermanov odpor voči spolupráci s arabskými stranami. „Menšinová vláda by viedla iba k návratu Netanjahua so 70 poslancami knesetu,“ varoval.

Eisenkot preto zvažuje aj spoluprácu s ultraortodoxnými stranami. Takáto koalícia by však mohla naraziť na zásadné rozpory v otázke povinnej vojenskej služby ultraortodoxných Židov.


Zdroj: SITA.sk - Nový izraelský parlament začal pracovať, opozícia sa chystá odstaviť Netanjahua od moci © SITA Všetky práva vyhradené.

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