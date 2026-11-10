Huawei predstavuje LUTERRA S2: Nová generácia energetického systému pre domácnosti
Výroba elektriny zo slnka, jej ukladanie, nabíjanie elektromobilov a riadenie vykurovania či chladenia sa v domácnostiach čoraz viac prepájajú. Od moderných energetických systémov preto dnešní ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Výroba elektriny zo slnka, jej ukladanie, nabíjanie elektromobilov a riadenie vykurovania či chladenia sa v domácnostiach čoraz viac prepájajú.
Od moderných energetických systémov preto dnešní používatelia očakávajú nielen vyšší výkon a kapacitu, ale aj širšie možnosti využitia, inteligentné riadenie a bezpečnosť postavenú už na samotnej konštrukcii. Huawei na tieto potreby reaguje novým riešením HUAWEI LUTERRA S2, ktorého svetová premiéra prebehla včera na Malorke.
Energetický systém novej generácie pre domácnosti stojí na troch pilieroch: používateľskom komforte, inteligentnom riadení a komplexnej bezpečnosti. Využíva technológiu ako napr. Full-SiC založenú na výkonových polovodičoch z karbidu kremíka a prináša najmodernejšie inovácie v oblasti výkonu, riadenia energie aj ochrany zariadenia.
LUTERRA S2 ponúka riešenie vo výkonovej triede až 20 kW s vysokým výkonom a kompaktnými rozmermi. Kombinácia architektúry Full-SiC a topológie ANPC umožňuje dosiahnuť maximálnu účinnosť viac ako 99 %. Vďaka integrovaným meničom medzi modulmi dosahuje ukazovateľ celkovej využiteľnej energie za životnosť hodnotu až 5,0 MWh/kWh. Životnosť systému presahuje 15 rokov.
Dôležitú úlohu zohráva aj začlenenie zariadenia do domácnosti. Dizajn inšpirovaný umením, hardvér ocenený cenou Red Dot, aplikácia vo verzii 3.0 a inteligentná pulzujúca svetelná signalizácia spájajú funkčnosť s dôrazom na vzhľad a pohodlné ovládanie.
Ide o prvé riešenie Huawei vo výkonovej triede až 20 kW s plne prirodzeným chladením. Konštrukcia nevyžaduje externé ventilátory a prevádzková hlučnosť zostáva pod 29 dB. LUTERRA S2 podporuje prevádzku pri teplotách od −25 °C do 60 °C, ponúka protikoróznu ochranu až na úrovni C5-M a stupeň krytia IP66.
Integrovaná koncepcia typu "all-in-one", rýchlospojné konektory a montáž modulov na seba umožňujú vytvoriť ľahšie a kompaktnejšie riešenie a zjednodušujú inštaláciu. Uvedenie do prevádzky prebieha prostredníctvom jednej aplikácie v piatich jednoduchých krokoch.
LUTERRA S2 prostredníctvom AI Energy Management 2.0 prepája algoritmy umelej inteligencie Huawei s vyhodnocovaním energetických dát. Pomáha tak plánovať využitie energie, riadiť prevádzku a optimalizovať ekonomický prínos systému.
Platforma zohľadňuje predpoveď počasia, odber domácnosti a aktuálny stav energetického systému, v blízkej budúcnosti pribudne integrácia zohľadnenia cien elektriny. Na tomto základe koordinuje prevádzku fotovoltiky, batériového úložiska, nabíjania elektromobilov a tepelných čerpadiel, ako aj zapojenie do virtuálnych elektrární (VPP). Cieľom je čo najefektívnejšie využiť dostupnú elektrinu.
Majiteľom domácností uľahčuje ovládanie AI asistent, s ktorým môžu komunikovať prirodzeným jazykom. Zložitejšie nastavenia a riadenie energie sa tak stávajú dostupnejšími aj bez podrobných technických znalostí. Montážnym firmám pomáha 3D modelovanie s podporou umelej inteligencie, ktoré rozpoznáva konštrukcie striech a podmienky na mieste inštalácie a uľahčuje návrh riešenia.
Umelá inteligencia podporuje aj prevádzku a údržbu. Kombinácia základných modelov AI, znalostných databáz a diagnostických AI agentov umožňuje poskytovať odpovede na otázky na diaľku, vykonávať automatickú diagnostiku a lokalizovať poruchy. Servis tak môže prebiehať efektívnejšie a zároveň plniť úlohu prevencie proti prípadným poruchám.
Bezpečnostná architektúra LUTERRA S2 zahŕňa jednotlivé batériové články, zariadenie aj elektrické prepojenia systému.
Každý batériový článok má samostatný bezpečnostný izolačný priestor. V kombinácii s bezpečnostnými čipmi vyvinutými spoločnosťou Huawei a konštrukčnými opatreniami proti šíreniu tepelných rizík pomáha obmedziť ich dosah na okolité časti systému. Špeciálne navrhnutý kanál zabezpečuje usmernené uvoľnenie tlaku, aktívny odvod dymu a plynu, a tiež ochladzovanie. Systém zároveň nepretržite sleduje teplotu svoriek striedavého aj jednosmerného prúdu, čím umožňuje včas odhaliť rizikové stavy a chrániť dôležité elektrické spoje.
Fotovoltický systém LUTERRA S2 prešiel overením príslušných požiadaviek európskeho nariadenia o batériách a spĺňa relevantné medzinárodné normy vrátane IEC 63027 pre detekciu a prerušenie jednosmerného elektrického oblúka vo fotovoltických systémoch. Absolvoval tiež bezpečnostné skúšky TÜV a skúšky podľa UL 9540A.
S rastúcim prepojením energetiky, umelej inteligencie a inteligentných domácností prináša HUAWEI LUTERRA S2 inovácie v troch kľúčových oblastiach:
Pre zvýšený používateľský komfort je tu atraktívnejší dizajn a tichšia prevádzka.
Inteligentné riadenie stojí na smart funkciách a pohotovejších reakciách systému.
Pre komplexnú bezpečnosť je tu ochrana, na ktorú sa možno spoľahnúť.
LUTERRA S2 prepája ukladanie energie s inteligentným riadením domácnosti a dôrazom na komfort bývania aj udržateľnejšie využívanie zdrojov. Huawei tým nastavuje nový štandard energetických riešení pre domácnosti.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Huawei predstavuje LUTERRA S2: Nová generácia energetického systému pre domácnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Od moderných energetických systémov preto dnešní používatelia očakávajú nielen vyšší výkon a kapacitu, ale aj širšie možnosti využitia, inteligentné riadenie a bezpečnosť postavenú už na samotnej konštrukcii. Huawei na tieto potreby reaguje novým riešením HUAWEI LUTERRA S2, ktorého svetová premiéra prebehla včera na Malorke.
Energetický systém novej generácie pre domácnosti stojí na troch pilieroch: používateľskom komforte, inteligentnom riadení a komplexnej bezpečnosti. Využíva technológiu ako napr. Full-SiC založenú na výkonových polovodičoch z karbidu kremíka a prináša najmodernejšie inovácie v oblasti výkonu, riadenia energie aj ochrany zariadenia.
Používateľský komfort: vysoký výkon, kompaktné rozmery a tichá prevádzka
LUTERRA S2 ponúka riešenie vo výkonovej triede až 20 kW s vysokým výkonom a kompaktnými rozmermi. Kombinácia architektúry Full-SiC a topológie ANPC umožňuje dosiahnuť maximálnu účinnosť viac ako 99 %. Vďaka integrovaným meničom medzi modulmi dosahuje ukazovateľ celkovej využiteľnej energie za životnosť hodnotu až 5,0 MWh/kWh. Životnosť systému presahuje 15 rokov.
Dôležitú úlohu zohráva aj začlenenie zariadenia do domácnosti. Dizajn inšpirovaný umením, hardvér ocenený cenou Red Dot, aplikácia vo verzii 3.0 a inteligentná pulzujúca svetelná signalizácia spájajú funkčnosť s dôrazom na vzhľad a pohodlné ovládanie.
Ide o prvé riešenie Huawei vo výkonovej triede až 20 kW s plne prirodzeným chladením. Konštrukcia nevyžaduje externé ventilátory a prevádzková hlučnosť zostáva pod 29 dB. LUTERRA S2 podporuje prevádzku pri teplotách od −25 °C do 60 °C, ponúka protikoróznu ochranu až na úrovni C5-M a stupeň krytia IP66.
Integrovaná koncepcia typu "all-in-one", rýchlospojné konektory a montáž modulov na seba umožňujú vytvoriť ľahšie a kompaktnejšie riešenie a zjednodušujú inštaláciu. Uvedenie do prevádzky prebieha prostredníctvom jednej aplikácie v piatich jednoduchých krokoch.
Inteligentné riadenie: Koordinácia výroby, ukladania a spotreby energie
LUTERRA S2 prostredníctvom AI Energy Management 2.0 prepája algoritmy umelej inteligencie Huawei s vyhodnocovaním energetických dát. Pomáha tak plánovať využitie energie, riadiť prevádzku a optimalizovať ekonomický prínos systému.
Platforma zohľadňuje predpoveď počasia, odber domácnosti a aktuálny stav energetického systému, v blízkej budúcnosti pribudne integrácia zohľadnenia cien elektriny. Na tomto základe koordinuje prevádzku fotovoltiky, batériového úložiska, nabíjania elektromobilov a tepelných čerpadiel, ako aj zapojenie do virtuálnych elektrární (VPP). Cieľom je čo najefektívnejšie využiť dostupnú elektrinu.
Majiteľom domácností uľahčuje ovládanie AI asistent, s ktorým môžu komunikovať prirodzeným jazykom. Zložitejšie nastavenia a riadenie energie sa tak stávajú dostupnejšími aj bez podrobných technických znalostí. Montážnym firmám pomáha 3D modelovanie s podporou umelej inteligencie, ktoré rozpoznáva konštrukcie striech a podmienky na mieste inštalácie a uľahčuje návrh riešenia.
Umelá inteligencia podporuje aj prevádzku a údržbu. Kombinácia základných modelov AI, znalostných databáz a diagnostických AI agentov umožňuje poskytovať odpovede na otázky na diaľku, vykonávať automatickú diagnostiku a lokalizovať poruchy. Servis tak môže prebiehať efektívnejšie a zároveň plniť úlohu prevencie proti prípadným poruchám.
Komplexná bezpečnosť: Ochrana od článku po elektrické pripojenia
Bezpečnostná architektúra LUTERRA S2 zahŕňa jednotlivé batériové články, zariadenie aj elektrické prepojenia systému.
Každý batériový článok má samostatný bezpečnostný izolačný priestor. V kombinácii s bezpečnostnými čipmi vyvinutými spoločnosťou Huawei a konštrukčnými opatreniami proti šíreniu tepelných rizík pomáha obmedziť ich dosah na okolité časti systému. Špeciálne navrhnutý kanál zabezpečuje usmernené uvoľnenie tlaku, aktívny odvod dymu a plynu, a tiež ochladzovanie. Systém zároveň nepretržite sleduje teplotu svoriek striedavého aj jednosmerného prúdu, čím umožňuje včas odhaliť rizikové stavy a chrániť dôležité elektrické spoje.
Fotovoltický systém LUTERRA S2 prešiel overením príslušných požiadaviek európskeho nariadenia o batériách a spĺňa relevantné medzinárodné normy vrátane IEC 63027 pre detekciu a prerušenie jednosmerného elektrického oblúka vo fotovoltických systémoch. Absolvoval tiež bezpečnostné skúšky TÜV a skúšky podľa UL 9540A.
Nové možnosti hospodárenia s energiou v domácnosti
S rastúcim prepojením energetiky, umelej inteligencie a inteligentných domácností prináša HUAWEI LUTERRA S2 inovácie v troch kľúčových oblastiach:
Pre zvýšený používateľský komfort je tu atraktívnejší dizajn a tichšia prevádzka.
Inteligentné riadenie stojí na smart funkciách a pohotovejších reakciách systému.
Pre komplexnú bezpečnosť je tu ochrana, na ktorú sa možno spoľahnúť.
LUTERRA S2 prepája ukladanie energie s inteligentným riadením domácnosti a dôrazom na komfort bývania aj udržateľnejšie využívanie zdrojov. Huawei tým nastavuje nový štandard energetických riešení pre domácnosti.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Huawei predstavuje LUTERRA S2: Nová generácia energetického systému pre domácnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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