FC Chelsea podľa trénera Alonsa potrebuje viac tvrdosti, ukázala mu to aj prehra s Leedsom
Xabi Alonso po krutej domácej prehre vyzval hráčov "The Blues" k zlepšeniu mentality. Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso z anglického klubu FC Chelsea označil svoj ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Xabi Alonso po krutej domácej prehre vyzval hráčov "The Blues" k zlepšeniu mentality.
Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso z anglického klubu FC Chelsea označil svoj tím za "príliš krehký", aby nabral viac tvrdosti po sobotňajšej ponižujúcej domácej ligovej prehre 1:4 s Leedsom United.
"The Blues" totálne rozobral dynamický Leeds, ktorý v Premier League dosiahol premiérový triumf na štadióne Stamford Bridge po 27 rokoch. Hráči FC Chelsea v septembri nastrieľali Leedsu šesť gólov v Ligovom pohári, no hráči pod vedením kouča Daniela Farkeho toto bolestivé fiasko vymazali z hláv vynikajúcim výkonom v ligovom zápase.
"Potrebujeme byť tvrdší. Je to povinnosť v tejto súťaži. Dnes sme boli mentálne krehký. Chýba nám sebaistota, že po rane sa nedokážeme zdvihnúť," povedal Alonso, v minulosti stredopoliar FC Liverpool.
V Alonsovej snahe nájsť náhradu za zraneného útočníka Joaa Pedra debutoval Emmanuel Emegha a v 25. minúte otvoril skóre. Lenže o tri minúty neskôr Leeds si vďaka slabému bráneniu a gólu Noaha Okafora vynútil vyrovnanie.
Osem minút po prestávke Morgan Rogers fauloval a Leeds premenil pokutový kop, do listiny strelcov sa zapísal Dominic Calvert-Lewin. Švajčiarsky útočník Okafor potom skóroval opäť a pridal poistku pre hostí, ich triumf definitívne spečatil v úplnom závere stretnutia Brenden Aaronson.
Fanúšikovia FC Chelsea vypískali svoj tím už počas polčasovej prestávky a potom aj po zápase, čím dali najavo svoju nespokojnosť. Alonso za zlom v zápase označil zranenie stredopoliara Moisea Caiceda, ktorý sa z ihriska porúčal už v polovici prvého polčasu.
"Po strate Moisea sme úplne stratili tempo. Do tej chvíle sme to zvládali slušne, ale od toho momentu oni začali veriť, my nie. Už sme potom nemali dobrý pocit a nedokázali sme sa dostať spod tlaku. Celý zápas sa úplne zmenil," priblížil Alonso.
FC Chelsea aktuálne okupuje ôsmu priečku tabuľky Premier League, na konte má z 11 duelov až päť prehier. Problémy má najmä defenzíva, viac gólov inkasovali len ďalšie tri tímy z tejto súťaže - Coventry, Ipswich a Crystal Palace.
"Necítim sa sklamaný. Robíme to ako tím, kolektív. Musíme sa navzájom podporovať a hľadať riešenia, ako sa zlepšiť, pretože toto sa stáva. Boli momenty, keď sme nehrali na potrebnej úrovni. Fyzická stránka, súboje, to nie je jediný dôvod. Mentalita môže byť oveľa lepšia," pokračoval španielsky tréner.
Za ostatných päť zápasov FC Chelsea prehrala v lige s Tottenhamom, Sunderlandom aj Leedsom, vypadla tiež z Ligového pohára s FC Liverpool. Ak Londýnčania nezvládnu ani nasledujúce dva zápasy proti Nottinghamu Forest a Crystal Palace, tlak na kouča Alonsa sa určite poriadne zvýši.
Zdroj: SITA.sk - FC Chelsea podľa trénera Alonsa potrebuje viac tvrdosti, ukázala mu to aj prehra s Leedsom © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso z anglického klubu FC Chelsea označil svoj tím za "príliš krehký", aby nabral viac tvrdosti po sobotňajšej ponižujúcej domácej ligovej prehre 1:4 s Leedsom United.
"The Blues" totálne rozobral dynamický Leeds, ktorý v Premier League dosiahol premiérový triumf na štadióne Stamford Bridge po 27 rokoch. Hráči FC Chelsea v septembri nastrieľali Leedsu šesť gólov v Ligovom pohári, no hráči pod vedením kouča Daniela Farkeho toto bolestivé fiasko vymazali z hláv vynikajúcim výkonom v ligovom zápase.
"Potrebujeme byť tvrdší. Je to povinnosť v tejto súťaži. Dnes sme boli mentálne krehký. Chýba nám sebaistota, že po rane sa nedokážeme zdvihnúť," povedal Alonso, v minulosti stredopoliar FC Liverpool.
V Alonsovej snahe nájsť náhradu za zraneného útočníka Joaa Pedra debutoval Emmanuel Emegha a v 25. minúte otvoril skóre. Lenže o tri minúty neskôr Leeds si vďaka slabému bráneniu a gólu Noaha Okafora vynútil vyrovnanie.
Osem minút po prestávke Morgan Rogers fauloval a Leeds premenil pokutový kop, do listiny strelcov sa zapísal Dominic Calvert-Lewin. Švajčiarsky útočník Okafor potom skóroval opäť a pridal poistku pre hostí, ich triumf definitívne spečatil v úplnom závere stretnutia Brenden Aaronson.
Fanúšikovia FC Chelsea vypískali svoj tím už počas polčasovej prestávky a potom aj po zápase, čím dali najavo svoju nespokojnosť. Alonso za zlom v zápase označil zranenie stredopoliara Moisea Caiceda, ktorý sa z ihriska porúčal už v polovici prvého polčasu.
"Po strate Moisea sme úplne stratili tempo. Do tej chvíle sme to zvládali slušne, ale od toho momentu oni začali veriť, my nie. Už sme potom nemali dobrý pocit a nedokázali sme sa dostať spod tlaku. Celý zápas sa úplne zmenil," priblížil Alonso.
FC Chelsea aktuálne okupuje ôsmu priečku tabuľky Premier League, na konte má z 11 duelov až päť prehier. Problémy má najmä defenzíva, viac gólov inkasovali len ďalšie tri tímy z tejto súťaže - Coventry, Ipswich a Crystal Palace.
"Necítim sa sklamaný. Robíme to ako tím, kolektív. Musíme sa navzájom podporovať a hľadať riešenia, ako sa zlepšiť, pretože toto sa stáva. Boli momenty, keď sme nehrali na potrebnej úrovni. Fyzická stránka, súboje, to nie je jediný dôvod. Mentalita môže byť oveľa lepšia," pokračoval španielsky tréner.
Za ostatných päť zápasov FC Chelsea prehrala v lige s Tottenhamom, Sunderlandom aj Leedsom, vypadla tiež z Ligového pohára s FC Liverpool. Ak Londýnčania nezvládnu ani nasledujúce dva zápasy proti Nottinghamu Forest a Crystal Palace, tlak na kouča Alonsa sa určite poriadne zvýši.
Zdroj: SITA.sk - FC Chelsea podľa trénera Alonsa potrebuje viac tvrdosti, ukázala mu to aj prehra s Leedsom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Nemecký Bayern Mníchov prelomil rekordy v tržbách aj počte svojich členov
- Zrušenie voľby poštou by Pellegrini podpísal, obmedzenie počtu krúžkov nie
- Adrenalín v žilách, sloboda v sedle
- Smola a Hrušky otvoria vianočné turné v Prievidzi. Akusticky zahrajú v šiestich mestách
- Slovensko pomohlo Ukrajine za takmer miliardu eur. Pellegrini pripomenul, čo všetko krajina poskytla