Maresca kritizoval sporný verdikt zo zápasu proti Fulhamu, pri ktorom rozhodca neuznal gól Haalanda
Manchester City stráca na vedúci Arsenal Londýn stále šesť bodov, keďže "kanonieri" v sobotu remizovali s Newcastlom United. Taliansky tréner Enzo Maresca z anglického futbalového ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Manchester City stráca na vedúci Arsenal Londýn stále šesť bodov, keďže "kanonieri" v sobotu remizovali s Newcastlom United.
Taliansky tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City vyjadril rozhorčenie nad sporným rozhodnutím, ktoré v sobotňajšom domácom zápase Premier League proti Fulhamu zrušilo gól Erlinga Haalanda.
"The Citizens" prehrávali od 16. minúty gólom Rodriga Muniza a o necelých desať minút neskôr Haaland poslal loptu za bránkovú čiaru po tom, čo ju vyrazil brankár Fulhamu Bernd Leno. Rozhodca Thomas Bramall však gól neuznal s odôvodnením, že Leno mal loptu pod kontrolou. Videoasistent Sam Barrott potvrdil toto rozhodnutie.
"Pozrel som si tento gól po zápase. Z môjho pohľadu je celkom jasné, že to nie je faul, ale, bohužiaľ, nie som ten, kto o tom rozhoduje," povedal Maresca. Vypočul si aj Haalandov názor: "Keď sa VAR prekontroloval, Haaland bol absolútne presvedčený, že to bol gól, pretože som sa ho na to pýtal z lavičky. Bol si úplne istý, že lopta bola oprávnene v sieti, no rozhodca rozhodol inak."
Domácich napokon pred štvrtou po sebe idúcou ligovou prehrou zachránil Elliot Anderson, keď po zmene strán vyrovnal na konečných 1:1. Bol to jeho prvý gól v Premier League po príchode z Nottinghamu Forest.
Napriek frustrácii fanúšikov, ktorí po zápase vypískali domácich futbalistov, vyzdvihol Maresca pozitíva: "Bol to pekný moment pre neho aj pre nás, pretože nám to umožnilo vrátiť sa do zápasu. Dnes sme ho použili ako útočného záložníka, hral trochu hlbšie, snažíme sa nájsť rôzne riešenia a lepšiu rovnováhu."
Po siedmich víťazstvách v úvode sezóny je Manchester City teraz bez víťazstva už v štyroch dueloch. Navyše, prvýkrát za ostatných 15 rokov a po 21 zápasoch nezdolali Fulham.
Keďže vedúci Arsenal v sobotu len remizoval s Newcastlom United 2:2, strata tretieho Manchestru City na obhajcu titulu zostala šesťbodová.
Okrem športových problémov City musia riešiť aj právne záležitosti, keď čakajú na výsledok odvolania voči verdiktu za porušenie finančných pravidiel Premier League, čo podľa Marescu vytvára rozptýlenie pre tím.
"Pre nás nie sú takéto momenty príjemné, ale vieme, že sú súčasťou cesty. Je dôležité, aby sme našli spôsob, ako si udržať čisté konto. Niekedy je potrebné vyhrať zápasy aj 1:0," dodal Maresca.
Zdroj: SITA.sk - Maresca kritizoval sporný verdikt zo zápasu proti Fulhamu, pri ktorom rozhodca neuznal gól Haalanda © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City vyjadril rozhorčenie nad sporným rozhodnutím, ktoré v sobotňajšom domácom zápase Premier League proti Fulhamu zrušilo gól Erlinga Haalanda.
"The Citizens" prehrávali od 16. minúty gólom Rodriga Muniza a o necelých desať minút neskôr Haaland poslal loptu za bránkovú čiaru po tom, čo ju vyrazil brankár Fulhamu Bernd Leno. Rozhodca Thomas Bramall však gól neuznal s odôvodnením, že Leno mal loptu pod kontrolou. Videoasistent Sam Barrott potvrdil toto rozhodnutie.
"Pozrel som si tento gól po zápase. Z môjho pohľadu je celkom jasné, že to nie je faul, ale, bohužiaľ, nie som ten, kto o tom rozhoduje," povedal Maresca. Vypočul si aj Haalandov názor: "Keď sa VAR prekontroloval, Haaland bol absolútne presvedčený, že to bol gól, pretože som sa ho na to pýtal z lavičky. Bol si úplne istý, že lopta bola oprávnene v sieti, no rozhodca rozhodol inak."
Domácich napokon pred štvrtou po sebe idúcou ligovou prehrou zachránil Elliot Anderson, keď po zmene strán vyrovnal na konečných 1:1. Bol to jeho prvý gól v Premier League po príchode z Nottinghamu Forest.
Napriek frustrácii fanúšikov, ktorí po zápase vypískali domácich futbalistov, vyzdvihol Maresca pozitíva: "Bol to pekný moment pre neho aj pre nás, pretože nám to umožnilo vrátiť sa do zápasu. Dnes sme ho použili ako útočného záložníka, hral trochu hlbšie, snažíme sa nájsť rôzne riešenia a lepšiu rovnováhu."
Po siedmich víťazstvách v úvode sezóny je Manchester City teraz bez víťazstva už v štyroch dueloch. Navyše, prvýkrát za ostatných 15 rokov a po 21 zápasoch nezdolali Fulham.
Keďže vedúci Arsenal v sobotu len remizoval s Newcastlom United 2:2, strata tretieho Manchestru City na obhajcu titulu zostala šesťbodová.
Okrem športových problémov City musia riešiť aj právne záležitosti, keď čakajú na výsledok odvolania voči verdiktu za porušenie finančných pravidiel Premier League, čo podľa Marescu vytvára rozptýlenie pre tím.
"Pre nás nie sú takéto momenty príjemné, ale vieme, že sú súčasťou cesty. Je dôležité, aby sme našli spôsob, ako si udržať čisté konto. Niekedy je potrebné vyhrať zápasy aj 1:0," dodal Maresca.
Zdroj: SITA.sk - Maresca kritizoval sporný verdikt zo zápasu proti Fulhamu, pri ktorom rozhodca neuznal gól Haalanda © SITA Všetky práva vyhradené.
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