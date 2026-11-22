Prešovský kraj vybral 17 dobrovoľníkov, ktorí získajú ocenenie Srdce na dlani. Sedem nominácií postupuje ďalej
Slávnostné odovzdávanie krajských ocenení sa uskutoční vo štvrtok 26. novembra v prešovskom PKO Čierny orol. Spolu 17 laureátov vybrala hodnotiaca komisia v ...
Spolu 17 laureátov vybrala hodnotiaca komisia v rámci tohtoročného oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani v Prešovskom kraji. Posudzovala 64 nominácií v ôsmich kategóriách. Sedem nominácií postúpi na národné oceňovanie. Slávnostné odovzdávanie krajských ocenení sa uskutoční vo štvrtok 26. novembra v prešovskom PKO Čierny orol.
Ako informovala PR manažérka Prešovského dobrovoľníckeho centra Eva Mikita, medzi nominovanými boli jednotlivci, skupiny a projekty zamerané na dlhodobú pomoc, ochranu životného prostredia, inklúziu či podporu dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi. „Každá nominácia prináša jedinečný príbeh, ktorý si zaslúži pozornosť. Aj keď môžeme oceniť len niektorých, chceme zviditeľniť a poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhajú druhým,“ uviedla koordinátorka oceňovania Lívia Pénzeš.
Oceňovanie Srdce na dlani si v Prešovskom kraji tento rok pripomína 25. výročie. Podľa organizátorov ide o najstaršie krajské oceňovanie dobrovoľníkov na Slovensku. V roku 2026 sa koná aj v súvislosti s Medzinárodným rokom dobrovoľníctva, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov. Podujatie organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum s cieľom zviditeľňovať dobrovoľníctvo a oceňovať ľudí, ktorí nezištne pomáhajú.
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