Adrenalín v žilách, sloboda v sedle
Ten pocit, keď otočíte kľúčom, motor ožije a pred vami sa otvorí cesta plná zákrut a adrenalínu. Pre skutočných motorkárov je jazda oveľa viac než len presun z bodu A do bodu B. Je to vášeň, sloboda a životný štýl. Aby ste si každú jazdu užili naplno, potrebujete nielen spoľahlivý stroj, ale aj kvalitnú výbavu. Správne motorkárske oblečenie a doplnky vám zabezpečia ochranu, pohodlie a istotu na každom kilometri.
Ochrana rúk, ktorá nepozná kompromisy
Ruky sú pri jazde vystavené vetru, dažďu a pri prípadnom páde prichádzajú do kontaktu s vozovkou ako prvé. Kvalitné rukavice na motorku preto nie sú len módnym doplnkom, ale absolútnym základom vašej pasívnej bezpečnosti. V sortimente Moteam.sk nájdete modely s certifikovanými chráničmi kĺbov, vystuženými dlaňami a ergonomickým strihom, ktorý zaručuje dokonalý cit v páčkach. Či už preferujete priedušné textilné varianty na horúce letné dni, alebo odolnú kožu s nepremokavou membránou na dlhé turistické trasy, správna voľba vám dodá istotu v každej zákrute.
Navigácia vždy bezpečne na očiach
Blúdenie v neznámom teréne a neustále zastavovanie kvôli kontrole mapy dokáže pokaziť tempo každej jazdy. Praktický držiak na mobil na motocykel vyrieši tento problém elegantne a bezpečne, pričom váš smartfón premení na spoľahlivý palubný počítač. Robustné systémy uchytenia na riadidlá alebo spätné zrkadlo pevne zafixujú telefón aj pri prejazde nerovnosťami či vo vyšších rýchlostiach. Moderné držiaky navyše často disponujú antivibračnými modulmi na ochranu fotoaparátu a možnosťou priameho nabíjania počas jazdy.
Prilba a oblečenie ako vaša druhá koža
Základom každej jazdy je spoľahlivá prilba, ktorá tlmí hluk a chráni to najcennejšie. V kombinácii s textilnou alebo koženou bundou vybavenou CE chráničmi vytvoríte ochranný štít, ktorý vás podrží v krízových situáciách. Odborníci z Moteam.sk kladú dôraz na funkčnosť, preto v ich ponuke dominuje oblečenie s premyslenou ventiláciou a termo vložkami, vďaka ktorým vás neprekvapí ranný chlad ani popoludňajšia horúčava.
Praktické doplnky pre dlhé cesty
Či už vás čaká víkendový výlet za hranice mesta alebo veľká expedícia naprieč Európou, správne batožinové vybavenie vám cestovanie výrazne uľahčí. Odolné bočné kufre, praktické tankvaky či nepremokavé rolky vám poskytnú dostatok priestoru na všetko potrebné bez zbytočného kompromisu v pohodlí a ovládateľnosti. Vyberte si kvalitnú výbavu, naštartujte motor a vydajte sa za novými zážitkami. Pretože tie najlepšie cesty sa nezačínajú v cieli, ale v momente, keď sa rozhodnete vyraziť.
Prečítajte si tiež
- Nemecký Bayern Mníchov prelomil rekordy v tržbách aj počte svojich členov
- Zrušenie voľby poštou by Pellegrini podpísal, obmedzenie počtu krúžkov nie
- Smola a Hrušky otvoria vianočné turné v Prievidzi. Akusticky zahrajú v šiestich mestách
- Slovensko pomohlo Ukrajine za takmer miliardu eur. Pellegrini pripomenul, čo všetko krajina poskytla
- Maresca kritizoval sporný verdikt zo zápasu proti Fulhamu, pri ktorom rozhodca neuznal gól Haalanda