Slovensko pomohlo Ukrajine za takmer miliardu eur. Pellegrini pripomenul, čo všetko krajina poskytla
Zároveň skonštatoval, že to nie je málo na takú malú krajinu, akou je Slovensko. Hodnota slovenskej pomoci pre Ukrajinu dosahuje skoro už jednu miliardu eur. V rozhovore ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Zároveň skonštatoval, že to nie je málo na takú malú krajinu, akou je Slovensko.
Hodnota slovenskej pomoci pre Ukrajinu dosahuje skoro už jednu miliardu eur. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 v rámci relácie Politika 24 to zdôraznil prezident Peter Pellegrini. Zároveň skonštatoval, že to nie je málo na takú malú krajinu, akou je Slovensko.
„Pomáhame humanitárne, garantujeme dodávky elektrickej energie. Samozrejme, na Slovensku sa vyrába obrovské množstvo zbraňových systémov,“ pripomenul prezident.
Hlava štátu zároveň zdôraznila, že keďže Slovensko nemá v úmysle posielať na Ukrajinu vojenské jednotky, v takzvanej Koalícii ochotných mu postačuje pozorovateľský status. „Iné už bude, ak by išlo o mierovú misiu OSN tak ako na Cypre,“ doplnil prezident.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko pomohlo Ukrajine za takmer miliardu eur. Pellegrini pripomenul, čo všetko krajina poskytla © SITA Všetky práva vyhradené.
Hodnota slovenskej pomoci pre Ukrajinu dosahuje skoro už jednu miliardu eur. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 v rámci relácie Politika 24 to zdôraznil prezident Peter Pellegrini. Zároveň skonštatoval, že to nie je málo na takú malú krajinu, akou je Slovensko.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
„Pomáhame humanitárne, garantujeme dodávky elektrickej energie. Samozrejme, na Slovensku sa vyrába obrovské množstvo zbraňových systémov,“ pripomenul prezident.
Hlava štátu zároveň zdôraznila, že keďže Slovensko nemá v úmysle posielať na Ukrajinu vojenské jednotky, v takzvanej Koalícii ochotných mu postačuje pozorovateľský status. „Iné už bude, ak by išlo o mierovú misiu OSN tak ako na Cypre,“ doplnil prezident.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko pomohlo Ukrajine za takmer miliardu eur. Pellegrini pripomenul, čo všetko krajina poskytla © SITA Všetky práva vyhradené.
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