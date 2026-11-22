Blanár podľa Šimečku pracuje pre záujmy Ruska, jeho odvolanie navrhlo 64 poslancov
Samotný Blanár podľa vlastných slov bude čeliť odvolávaniu pre to, že napĺňa programové vyhlásenie vlády a opozícia prekrúca realitu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
22.11.2026 (SITA.sk) - Samotný Blanár podľa vlastných slov bude čeliť odvolávaniu pre to, že napĺňa programové vyhlásenie vlády a opozícia prekrúca realitu.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) pracuje v záujme Ruska, 64 opozičných poslancov preto podalo v parlamente návrh na jeho odvolanie z funkcie. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal, líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Blanár podľa neho absolvoval už osem stretnutí s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Tiež kritizoval, že minister predložil na výročie 17. novembra 1989 na vládu materiál týkajúci sa spolupráce s Ruskom.
„Slovensko je dnes izolované,“ vyhlásil Šimečka s tým, že sme sa nezúčastnili ani posledného stretnutia takzvanej Koalície ochotných, kde bolo prítomných 37 krajín. „My sme tam boli ako pozorovateľ,“ doplnil Šimečka s tým, že minister obhajuje ruské národné záujmy.
Samotný Blanár podľa vlastných slov bude čeliť odvolávaniu pre to, že napĺňa programové vyhlásenie vlády a opozícia prekrúca realitu. „Ja som sa osemkrát s Lavrovom vôbec nestretol,“ zdôraznil minister. Zároveň pripomenul, že Slovensku v prípade odstrihnutia sa od ruských energii hrozí arbitráž a vysoká pokuta, preto je podľa neho potrebné s ruskou stranou komunikovať.
Slovensko podľa Blanára momentálne z Ruska berie plyn v hodnote 1,4 miliardy eur. „To čo sme rokovali, je mimo sankčného zoznamu a obhajujeme naše národnoštátne záujmy. Lebo, keby sme to nerobili, tak by sam prišli o veľké peniaze,“ dodal minister.
Zdroj: SITA.sk - Blanár podľa Šimečku pracuje pre záujmy Ruska, jeho odvolanie navrhlo 64 poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) pracuje v záujme Ruska, 64 opozičných poslancov preto podalo v parlamente návrh na jeho odvolanie z funkcie. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal, líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Blanár podľa neho absolvoval už osem stretnutí s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Tiež kritizoval, že minister predložil na výročie 17. novembra 1989 na vládu materiál týkajúci sa spolupráce s Ruskom.
„Slovensko je dnes izolované,“ vyhlásil Šimečka s tým, že sme sa nezúčastnili ani posledného stretnutia takzvanej Koalície ochotných, kde bolo prítomných 37 krajín. „My sme tam boli ako pozorovateľ,“ doplnil Šimečka s tým, že minister obhajuje ruské národné záujmy.
Samotný Blanár podľa vlastných slov bude čeliť odvolávaniu pre to, že napĺňa programové vyhlásenie vlády a opozícia prekrúca realitu. „Ja som sa osemkrát s Lavrovom vôbec nestretol,“ zdôraznil minister. Zároveň pripomenul, že Slovensku v prípade odstrihnutia sa od ruských energii hrozí arbitráž a vysoká pokuta, preto je podľa neho potrebné s ruskou stranou komunikovať.
Slovensko podľa Blanára momentálne z Ruska berie plyn v hodnote 1,4 miliardy eur. „To čo sme rokovali, je mimo sankčného zoznamu a obhajujeme naše národnoštátne záujmy. Lebo, keby sme to nerobili, tak by sam prišli o veľké peniaze,“ dodal minister.
Zdroj: SITA.sk - Blanár podľa Šimečku pracuje pre záujmy Ruska, jeho odvolanie navrhlo 64 poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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