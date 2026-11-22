Smola a Hrušky otvoria vianočné turné v Prievidzi. Akusticky zahrajú v šiestich mestách
Jedna z piesní vianočného turné vznikla v apríli na terase na Srí Lanke. Smola a Hrušky ju zaradili do programu Na Vianoce patríme k sebe, s ktorým vystúpia od 3. decembra do 8. januára v kinách, kluboch aj domoch kultúry.
Keď Smola a Hrušky v roku 2017 oslavovali dvadsať rokov na scéne, uzavreli výročie piesňou o návratoch domov. Spevák Jozef „Spoko“ Kramár vtedy opisoval, ako cez sviatky v rodnom meste stretáva aj ľudí, ktorých po zvyšok roka nevída. Aj klip k skladbe Na Vianoce patríme k sebe vznikol doma na Spiši – kapela ho nakrútila v reštaurácii v Spišskej Novej Vsi.
Vianočná pieseň, ktorá vznikla na Srí Lanke
Na turné dostanú priestor aj piesne z pripravovaného albumu Spokojné Vianoce. V programe sú Vianočné oplátky, Vianočný hlas aj Vianoce majú božskú chuť. Práve posledná z nich má nezvyčajný pôvod. Ako Spoko spomína na webe kapely, na Srí Lanke si pri surfovaní zranil koleno a na terase si zariadil provizórne štúdio. Počas miestnych osláv nového roka tam nahral demo vianočnej piesne na text Martina Chudíka. V štúdiovej verzii s ním spieva Martina Kreibich aj žiaci základnej umeleckej školy zo Spišskej Novej Vsi.
Do rodného mesta sa skupina vráti aj na tomto turné. Medzi decembrovými koncertmi a januárovým finále v Nových Zámkoch si nechala nedeľu po Vianociach na vystúpenie v spišskonovoveskom Kine Mier.
Kde zahrajú Smola a Hrušky
- 3. decembra 2026 – Prievidza, Kino Sterio v OC Korzo, 19.00
- 17. decembra 2026 – Trnava, Kino Hviezda, 19.00
- 18. decembra 2026 – Nitra, Music a Cafe, 20.00
- 19. decembra 2026 – Vrútky, RC Mlyn, 20.00
- 27. decembra 2026 – Spišská Nová Ves, Kino Mier.
- 8. januára 2027 – Nové Zámky, Dom kultúry, 19.00. Špeciálny trojkráľový koncert.
Lístok na úvodný koncert v Prievidzi stojí 27 eur a pri kúpe si diváci vyberajú miesto na sedenie. Vstupenky do Prievidze, Trnavy, Nitry, Vrútok a Nových Zámkov ponúka Predpredaj.sk. Spišská Nová Ves má vlastný predaj cez mestské kultúrne centrum.
Pozrite si videopozvánku kapely na turné.
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