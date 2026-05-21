Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Brankár Hlavaj mal horúčku a bol v izolácii. Prezradil, či zostane na MS v hokeji a ako sa cíti
21.5.2026 (SITA.sk) - Adam Gajan ho nahradil vynikajúco, kolegu pochválil. Nenastupoval do ľahkých duelov, no zvládol to a šampionátom tak prechádza zatiaľ bez pocitu prehry.
Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj vstupoval do majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku ako jasná jednotka národného tímu. No po úvodnom zápase do ďalšieho diania zatiaľ nezasiahol.
Podľa informácií ho zasiahla viróza, museli ho dať do izolácie, aby nenakazil ďalších spoluhráčov vrátane spolubývajúceho Adama Sýkoru. Druhý a tretí duel Slovenska na šampionáte odchytal Adam Gajan. Oba boli víťazné, hoci so Slovinskom až po samostatných nájazdoch. No tentoraz sa hráči spod Tatier postavia Dánsku a bude to súboj o postup do štvrťfinále.
"Po súboji s Nórskom som si išiel na izbu ľahnúť a v noci som sa zobudil, že mi je strašná zima, dokonca som mal aj triašky. Nejako som to prečkal a doktorovi som ráno písal, aké mám pocity. Došiel za mnou na izbu, zmeral mi teplotu a zistil, že mám horúčku," povedal Hlavaj pre web sportovy.cas.sk s tým, že už je v poriadku.
Sýkora musel na jednu noc ísť preč zo spoločnej izby, no už sú opäť spolu po prekonaní zdravotných problémov. Gólman sa smial, že je šéfom izby, keďže chodí spať neskôr, takže až on zhasína svetlo.
Je rád za osem bodov z troch stretnutí na MS. "Vyhrali sme všetky zápasy a ideme krok po kroku," prezradil. Čo sa týka nominácie, tak si myslí, že treba dať šancu aj iným hokejistom. "Sme mladé mužstvo, naberáme skúsenosti a verím, že to bude od zápasu k zápasu iba lepšie," priblížil a k tomu doplnil, že každý jeden zápas na MS je dôležitý.
Gajan ho nahradil vynikajúco, kolegu pochválil. Nenastupoval do ľahkých duelov, no zvládol to a šampionátom tak prechádza zatiaľ bez pocitu prehry. S Minnesotou Wild sa mu skončí zmluva a ďalšiu mu klub neponúkne. "Som teda voľný hráč a čakám, čo bude ďalej. Rád by som zostal v zámorí. To je moja priorita," uviedol 24-ročný rodák z Martina.
Na záver zhodnotil posledných troch súperov Slovenska v základnej skupine B - Česko, Kanada a Švédsko. "To bude pekná smotánka. Už sa na to teším," dodal Hlavaj pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Brankár Hlavaj mal horúčku a bol v izolácii. Prezradil, či zostane na MS v hokeji a ako sa cíti – ANKETA, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zápas proti Dánsku je dôležitý
Skvelá náhrada
