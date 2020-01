Vodnár - ročný horoskop na rok 2020

Práca



Na vašej strane je predovšetkým planéta Merkúr v spojení so Saturnom. Pluto vám pomôže v kariére a dokonca ďalšie planéty, Urán a Neptún, zaručia rozsiahle zmeny. Nastavíte si dosiahnuteľné ciele ako je zvýšenie platu. Na začiatku roka upevníte svoju pozíciu, ale pozor na máj a jún, kedy môže dôjsť k pracovným problémom. Jesenné mesiace budú plné noviniek a odmien. Udržujte svoje pracovné tempo a dostane sa vám uznanie a podpora od ľudí, od ktorých by ste to nikdy nečakali.



Vzťahy



Urán a Neptún v znamení naznačujú, že budete musieť urobiť jasné rozhodnutia proti osobe, ktorú milujete. V auguste vám Jupiter umožní konečne sa nadýchať čerstvého vzduchu. Pre nezadaných bude celý tento rok jedna veľká hra. Pluto zvyšuje osobné kúzlo, kým Saturn zosilnený pôsobením Venuše sľubuje erotické napätie. Na jeseň pre vás bude váš milostný život dôležitejši ako inokedy.



Peniaze



Práca vám síce zabezpečuje pravidelný príjem, ale tento rok budete čeliť vysokým nečakaným výdavkom. Našťastie vy si viete dobre spočítať, kde sa dá ušetriť. S koncom jari sa vaše výdavky znížia a vám sa uľaví, apríl teda bude o trochu veľkorysejší.



Zdravie



Urán pracuje ako veľká pomoc. Šetrí vašu energiu, pomáha vám tvrdo pracovať a najviac chráni vaše zdravie až do 1. augusta. Potom sa tu objaví planéta v opozícii a vám sa bude dariť znižovať telesný tuk a ovplyvnené budú aj obličky a pečeň.