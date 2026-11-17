Kremeľ odmieta reči o novej Jalte. Trump, Putin a Si Ťin-pching vraj nebudú rozhodovať o osude sveta
Moskva bagatelizuje obavy Ukrajiny z nového rozdelenia sfér vplyvu. Historický samit troch veľmocí sa uskutoční vo štvrtok v Číne. Kremeľ odmietol obavy, že nadchádzajúci ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Moskva bagatelizuje obavy Ukrajiny z nového rozdelenia sfér vplyvu. Historický samit troch veľmocí sa uskutoční vo štvrtok v Číne.
„Všetky porovnania s Jaltou sú politologické hry, ktoré nemajú nič spoločné s realitou,“ vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Tvrdiť, že sa niekto stretáva, aby rozhodoval o osude sveta, rozhodne neplatí pre Rusko ani Čínu. Nechceme, aby niekto rozhodoval o našom osude, a nikdy nebudeme zasahovať do práva iných rozhodovať o svojom,“ zdôraznil.
Historické rokovania Vladimira Putina, Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga sa uskutočnia vo štvrtok 19. novembra v čínskom Šen-čene na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Zelenskyj varoval pred „novým rozdelením sfér vplyvu“ v 21. storočí. Kyjev sa obáva, že schôdzka môže povzbudiť Putina k pokračovaniu vojny proti Ukrajine.
Jaltská konferencia vo februári 1945, na ktorej rokovali Josif Stalin, Franklin Roosevelt a Winston Churchill, významne ovplyvnila povojnové usporiadanie Európy.
Peking oznámil, že témami historicky prvého trojstranného stretnutia budú svetový mier a strategická stabilita. Trump chce hovoriť aj o jadrovom odzbrojení a vojnách na Ukrajine a v Iráne.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmieta reči o novej Jalte. Trump, Putin a Si Ťin-pching vraj nebudú rozhodovať o osude sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
Kremeľ odmietol obavy, že nadchádzajúci samit prezidentov Ruska, USA a Číny by mohol viesť k novému rozdeleniu sveta na sféry vplyvu podobne ako Jaltská konferencia v roku 1945.
Reagoval tak na varovanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pred rozhodovaním veľmocí o osude iných štátov bez ich účasti.
Hry podľa Peskova
„Všetky porovnania s Jaltou sú politologické hry, ktoré nemajú nič spoločné s realitou,“ vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Tvrdiť, že sa niekto stretáva, aby rozhodoval o osude sveta, rozhodne neplatí pre Rusko ani Čínu. Nechceme, aby niekto rozhodoval o našom osude, a nikdy nebudeme zasahovať do práva iných rozhodovať o svojom,“ zdôraznil.
Nové delenie sveta
Historické rokovania Vladimira Putina, Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga sa uskutočnia vo štvrtok 19. novembra v čínskom Šen-čene na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Zelenskyj varoval pred „novým rozdelením sfér vplyvu“ v 21. storočí. Kyjev sa obáva, že schôdzka môže povzbudiť Putina k pokračovaniu vojny proti Ukrajine.
Mier a stabilita
Jaltská konferencia vo februári 1945, na ktorej rokovali Josif Stalin, Franklin Roosevelt a Winston Churchill, významne ovplyvnila povojnové usporiadanie Európy.
Peking oznámil, že témami historicky prvého trojstranného stretnutia budú svetový mier a strategická stabilita. Trump chce hovoriť aj o jadrovom odzbrojení a vojnách na Ukrajine a v Iráne.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmieta reči o novej Jalte. Trump, Putin a Si Ťin-pching vraj nebudú rozhodovať o osude sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
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