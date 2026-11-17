Krymský most je druhý deň po sebe terčom ukrajinských útokov, Rusko opäť zastavilo dopravu
Strategické spojenie okupovaného Krymu s Ruskom sa opakovane ocitlo pod útokom. Ukrajina zároveň vyslala drony smerom na Moskvu, zatiaľ čo ruské rakety zasiahli dva významné mosty v Kyjeve. Ukrajina už ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Strategické spojenie okupovaného Krymu s Ruskom sa opakovane ocitlo pod útokom. Ukrajina zároveň vyslala drony smerom na Moskvu, zatiaľ čo ruské rakety zasiahli dva významné mosty v Kyjeve.
Ukrajina už druhý deň po sebe zaútočila na Krymský most, strategické cestné a železničné spojenie medzi Ruskom a okupovaným Krymským polostrovom. Útok v utorok potvrdil Moskvou dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov, podľa ktorého museli úrady opäť zastaviť dopravu. Most, ktorý má pre Rusko zásadný dopravný aj symbolický význam, sa tak stal terčom opakovaných úderov v priebehu necelých 48 hodín.
„Nepriateľ opäť zaútočil na Krymský most. V tejto chvíli je doprava zastavená,“ oznámil Aksionov na platforme Telegram. Podrobnosti o rozsahu poškodenia ani prípadných obetiach bezprostredne nezverejnil. Z dostupných informácií preto zatiaľ nie je jasné, či útok spôsobil vážnejšie škody na samotnej konštrukcii mosta, alebo úrady dopravu prerušili z bezpečnostných dôvodov.
Krymský most predstavuje jedno z najvýznamnejších spojení medzi ruským územím a Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014. Počas vojny slúži aj na presun vojenského materiálu a zásobovanie ruských síl. Ukrajina naň v minulosti opakovane útočila, keďže jeho vyradenie alebo obmedzenie prevádzky môže komplikovať ruskú logistiku na okupovanom polostrove.
Najnovší útok nasledoval po pondelkovom zásahu, ktorý takisto oznámili ruské okupačné úrady. Dva útoky v priebehu dvoch dní naznačujú pokračujúci tlak Ukrajiny na strategickú infraštruktúru spájajúcu Krym s Ruskom. Zatiaľ však nie sú k dispozícii nezávisle overené informácie, ktoré by umožňovali posúdiť ich skutočný vojenský dosah.
Ukrajinské bezpilotné lietadlá v noci na utorok smerovali aj na ruskú metropolu. Moskovský primátor Sergej Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana zostrelila 20 dronov letiacich smerom na Moskvu. Ruské úrady bezprostredne neinformovali o prípadných škodách ani obetiach.
Rusko medzitým pokračovalo v raketových útokoch na ukrajinské hlavné mesto. Podľa kyjevského starostu Vitalija Klička zasiahli ruské údery Severný a Južný most v Kyjeve a poškodili systémy kritickej infraštruktúry. V niektorých mestských častiach následne došlo k narušeniu dodávok tepla a vody. Rozsah poškodenia mostov zatiaľ nebol známy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred nočnými útokmi varoval, že Rusko pripravuje ďalšie raketové údery, a vyzval obyvateľov, aby sledovali bezpečnostné výstrahy. Zároveň prisľúbil odvetu. „Oni tam v Rusku musia vedieť, že za každé ich zlo príde naša spravodlivá odpoveď,“ vyhlásil.
Vzájomné útoky pokračujú napriek diplomatickým snahám o ukončenie vojny. Predstavitelia Ukrajiny, Európy a Spojených štátov rokujú o príprave ďalších rozhovorov s Moskvou. Opakované zásahy Krymského mosta však zároveň pripomínajú, že Ukrajina sa popri obrane vlastného územia usiluje zasahovať aj strategické spojenia, od ktorých závisí fungovanie ruskej vojenskej logistiky.
Zdroj: SITA.sk - Krymský most je druhý deň po sebe terčom ukrajinských útokov, Rusko opäť zastavilo dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina už druhý deň po sebe zaútočila na Krymský most, strategické cestné a železničné spojenie medzi Ruskom a okupovaným Krymským polostrovom. Útok v utorok potvrdil Moskvou dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov, podľa ktorého museli úrady opäť zastaviť dopravu. Most, ktorý má pre Rusko zásadný dopravný aj symbolický význam, sa tak stal terčom opakovaných úderov v priebehu necelých 48 hodín.
„Nepriateľ opäť zaútočil na Krymský most. V tejto chvíli je doprava zastavená,“ oznámil Aksionov na platforme Telegram. Podrobnosti o rozsahu poškodenia ani prípadných obetiach bezprostredne nezverejnil. Z dostupných informácií preto zatiaľ nie je jasné, či útok spôsobil vážnejšie škody na samotnej konštrukcii mosta, alebo úrady dopravu prerušili z bezpečnostných dôvodov.
Najvýznamnejšie spojenie
Krymský most predstavuje jedno z najvýznamnejších spojení medzi ruským územím a Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014. Počas vojny slúži aj na presun vojenského materiálu a zásobovanie ruských síl. Ukrajina naň v minulosti opakovane útočila, keďže jeho vyradenie alebo obmedzenie prevádzky môže komplikovať ruskú logistiku na okupovanom polostrove.
Najnovší útok nasledoval po pondelkovom zásahu, ktorý takisto oznámili ruské okupačné úrady. Dva útoky v priebehu dvoch dní naznačujú pokračujúci tlak Ukrajiny na strategickú infraštruktúru spájajúcu Krym s Ruskom. Zatiaľ však nie sú k dispozícii nezávisle overené informácie, ktoré by umožňovali posúdiť ich skutočný vojenský dosah.
❗️🌉Footage showing the destruction of the road arch and span of the Crimean Bridge across the Kerch Strait.
Unlike an ordinary bridge span, the massive steel arch cannot be easily replaced. Road traffic across the bridge has been completely severed, leaving the occupied land corridor as the only remaining overland route.
Furthermore, the collapse also threatens Russian maritime traffic between the Black Sea and the Sea of Azov. The navigable channel beneath the bridge is only 120 meters wide and 8.3 meters deep, meaning the submerged steel structure could prevent large vessels from passing until the debris is removed.
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 17, 2026
Vzájomné útoky
Ukrajinské bezpilotné lietadlá v noci na utorok smerovali aj na ruskú metropolu. Moskovský primátor Sergej Sobianin oznámil, že protivzdušná obrana zostrelila 20 dronov letiacich smerom na Moskvu. Ruské úrady bezprostredne neinformovali o prípadných škodách ani obetiach.
Rusko medzitým pokračovalo v raketových útokoch na ukrajinské hlavné mesto. Podľa kyjevského starostu Vitalija Klička zasiahli ruské údery Severný a Južný most v Kyjeve a poškodili systémy kritickej infraštruktúry. V niektorých mestských častiach následne došlo k narušeniu dodávok tepla a vody. Rozsah poškodenia mostov zatiaľ nebol známy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred nočnými útokmi varoval, že Rusko pripravuje ďalšie raketové údery, a vyzval obyvateľov, aby sledovali bezpečnostné výstrahy. Zároveň prisľúbil odvetu. „Oni tam v Rusku musia vedieť, že za každé ich zlo príde naša spravodlivá odpoveď,“ vyhlásil.
Vzájomné útoky pokračujú napriek diplomatickým snahám o ukončenie vojny. Predstavitelia Ukrajiny, Európy a Spojených štátov rokujú o príprave ďalších rozhovorov s Moskvou. Opakované zásahy Krymského mosta však zároveň pripomínajú, že Ukrajina sa popri obrane vlastného územia usiluje zasahovať aj strategické spojenia, od ktorých závisí fungovanie ruskej vojenskej logistiky.
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Zdroj: SITA.sk - Krymský most je druhý deň po sebe terčom ukrajinských útokov, Rusko opäť zastavilo dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
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