Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Let's Dance 2026: V 6. kole tanečnej šou vypadla Nela Pocisková so svojím tanečným partnerom Filipom Kucmanom
Speváčka a herečka Nela Pocisková sa spoločne s tanečným partnerom Filipom Kucmanom stala ďalším párom, ktorý musel opustiť súťažno-zábavný formát.
Speváčka a herečka Nela Pocisková sa spolu so svojím tanečným partnerom Filipom Kucmanom rozlúčila so súťažnou šou skôr, než by si želali. Hoci počas večerov predvádzali výrazné a technicky kvalitné výkony, pravidlá sú nekompromisné – každý týždeň musí jeden pár zo súťaže odísť. Tentoraz rozhodla kombinácia hlasov divákov a hodnotenia poroty práve v ich neprospech.
„Berem to ako prirodzenú súčasť tejto šou. Každý z nás chce ísť čo najďalej, no výsledok ovplyvňuje veľa faktorov – najmä to, ako nás vnímajú diváci a či medzi nami funguje energia. Snažila som sa pripraviť aj na túto možnosť a prijať ju s pokojom,“ zhodnotila Pocisková.
Jej tanečný partner zdôraznil, že na ňu môže byť hrdý. Podľa jeho slov do každého tréningu dávala maximum a ani raz nesklamali. „Odchádzame so vztýčenou hlavou,“ dodal Kucman.
Nečakaná výzva zamiešala kartami
Večer priniesol aj dramatický moment v podobe špeciálnej úlohy – súťažiaci museli okrem pripravených choreografií zvládnuť aj bonusový tanec, ktorého štýl sa dozvedeli len hodinu pred vystúpením v bratislavskej Inchebe. Pocisková si vyžrebovala tango a spolu s partnerom musela v extrémne krátkom čase pripraviť úplne novú choreografiu.
Aj napriek časovému tlaku si vyslúžila veľké uznanie od porotcu Ján Ďurovčík, ktorý ocenil náročnosť prevedenia aj celkový dojem. Ani pozitívne hodnotenie však napokon nestačilo na postup.
Silná konkurencia
Ostatné páry ukázali, že dokážu reagovať aj na nečakané výzvy. Zuzana Porubjaková očarila porotu slowfoxom, ktorý pôsobil, akoby ho pripravovala oveľa dlhšie. Rovnako zabodovala aj Gabriela Marcinková po boku Jaroslav Ihring, pričom ich výkon vyvolal obdiv aj u náročného Ďurovčíka, ktorý s humorom poznamenal, že pri takýchto výkonoch by mohol prísť o prácu.
Záver večera patril klasickým tancom – viedenskému valčíku a tangu. V tangu sa predstavili aj Ján Koleník s Dominika Rošková, zatiaľ čo valčík tancovali Kristián Baran a Jakub Jablonský. Práve Koleník si vyslúžil mimoriadne uznanie – porota jeho vystúpenie označila za jedno z najlepších v celej súťaži, najmä vďaka uvoľnenosti a schopnosti improvizácie.Foto: TV Markíza
