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Regenda skóroval vo Švédsku, Ružička a Cehlárik asistovali. Černák pre zranenie nehral

V zámorskej NHL sa slovenskí hokejisti do kanadského bodovania nezapísali. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda sa strelecky presadil vo švédskej najvyššej ...

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13.11.2026 (SITA.sk) - V zámorskej NHL sa slovenskí hokejisti do kanadského bodovania nezapísali.

Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda sa strelecky presadil vo švédskej najvyššej súťaži SHL, jeho tím HV 71 však na domácom ľade podľahol mužstvu IFK Lulea 2:4. Regenda skóroval v 37. minúte, keď vyrovnal priebežný stav stretnutia na 2:2. V rovnakej súťaži bodoval aj Peter Cehlárik, ktorý asistoval pri druhom góle Växjö Lakers v 30. minúte. Jeho mužstvo napokon zdolalo Timru presvedčivo 5:0.

V Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) si jednu asistenciu pripísal Adam Ružička. Slovenský útočník Avtomobilistu Jekaterinburg sa podieľal na vyrovnávajúcom góle Grossa v 9. minúte, ktorým domáci upravili skóre na 1:1. Jekaterinburg napokon zdolal Šanghaj 4:2.

V zámorskej NHL sa slovenskí hokejisti do kanadského bodovania nezapísali. Útočník Juraj Slafkovský odohral pri víťazstve Montrealu Canadiens na ľade Bostonu Bruins 5:2 viac ako 20 minút, počas ktorých zaznamenal tri strely na bránku, jeden hit a dve zblokované strely. Obranca Martin Fehérváry strávil na ľade rovných 20 minút, pripísal si päť hitov a štyri zblokované pokusy, jeho Washington Capitals však prehral v New Jersey 2:5.

Bez bodu zostal aj Dalibor Dvorský, ktorý odohral 12 minút a 26 sekúnd pri víťazstve St. Louis Blues na ľade Utahu Mammoth 1:0 po samostatných nájazdoch. Vyslal dve strely na bránku a jednu zblokoval. Obranca Erik Černák pre zranenie nenastúpil za Tampu Bay Lightning, ktorá zvíťazila na ľade Columbusu Blue Jackets 3:1.


Zdroj: SITA.sk - Regenda skóroval vo Švédsku, Ružička a Cehlárik asistovali. Černák pre zranenie nehral © SITA Všetky práva vyhradené.

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