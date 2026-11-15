Divadlo Jána Palárika zdobia nové kamenné tabule, jedna z nich pripomína osobnosť Palárika – VIDEO
Nové tabule označujú divadlo v slovenčine aj angličtine. Na budove Divadla Jána Palárika v Trnave pribudli dve kamenné tabule s označením divadla, ktorých ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Nové tabule označujú divadlo v slovenčine aj angličtine.
Na budove Divadla Jána Palárika v Trnave pribudli dve kamenné tabule s označením divadla, ktorých autorom je slovenský výtvarník a divadelný scénograf Juraj Poliak. Prvá tabuľa nesie názov divadla v slovenskom a anglickom jazyku. Druhá je venovaná osobnosti Ján Palárik, po ktorom je divadlo pomenované.
Siluetu Palárika vyobrazuje pomocou písmen jedného z jeho citátov: „Ja verím v mravnú silu národa, že moje vystúpenie vzbudí mnohých nasledovateľov na tomto u nás posiaľ zanedbanom poli beletristiky národnej, že vyvolá na svetlo celý rad národných pokusov dramatických viac-menej podarených.“
Tabule rámcujú centrálny vstup do divadla majú veľkosť 40 x 80 centimetrov a sú vyrobené z čiernej žuly. Na kamenných platniach s hrúbkou tri centimetre sa nachádzajú nerezové písmená a laserom vypálené logá Divadla Jána Palárika a jeho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja. Ako informoval hovorca divadla Milan Hoďa, vizuálnu podobu tabúľ schválil Krajský pamiatkový úrad v Trnave a ich výroba bola financovaná zo zdrojov divadla. Predošlá tabuľa z roku 2014 ostáva archivovaná v divadle.
„Víziou osadenia nových tabúľ bolo ich premiestnenie na strategickejšie miesto. Pôvodné označenie bolo inštalované v roku 2014 vedľa drevenej brány vedúcej na divadelný dvor, čo zvyklo byť pre nových návštevníkov mätúce. Odteraz sa bude nové označenie prihovárať divadelným divákom a návštevníkom Trnavy priamo na priečelí divadla pri hlavnom vchode. Obe tabule komunikujú tak v slovenčine, ako aj v angličtine,“ uviedol Milan Hoďa.
Slávnostné odhalenie tabúľ sa udialo za prítomnosti trnavského župana Jozefa Viskupiča, riaditeľky Divadla Jána Palárika Zuzany Hekel, autora Juraja Poliaka a poslankýň a poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.
Budovu divadla v Trnave postavili v roku 1831 vedľa hostinca U čierneho orla. Dnes je najstaršou divadelnou budovou na Slovensku, ktorá stále slúži pôvodnému účelu. Po Jánovi Palárikovi bolo divadlo pomenované v roku 1990.
Zdroj: SITA.sk - Divadlo Jána Palárika zdobia nové kamenné tabule, jedna z nich pripomína osobnosť Palárika – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na budove Divadla Jána Palárika v Trnave pribudli dve kamenné tabule s označením divadla, ktorých autorom je slovenský výtvarník a divadelný scénograf Juraj Poliak. Prvá tabuľa nesie názov divadla v slovenskom a anglickom jazyku. Druhá je venovaná osobnosti Ján Palárik, po ktorom je divadlo pomenované.
Tabule sú z čiernej žuly a rámcujú hlavný vstup
Siluetu Palárika vyobrazuje pomocou písmen jedného z jeho citátov: „Ja verím v mravnú silu národa, že moje vystúpenie vzbudí mnohých nasledovateľov na tomto u nás posiaľ zanedbanom poli beletristiky národnej, že vyvolá na svetlo celý rad národných pokusov dramatických viac-menej podarených.“
Tabule rámcujú centrálny vstup do divadla majú veľkosť 40 x 80 centimetrov a sú vyrobené z čiernej žuly. Na kamenných platniach s hrúbkou tri centimetre sa nachádzajú nerezové písmená a laserom vypálené logá Divadla Jána Palárika a jeho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja. Ako informoval hovorca divadla Milan Hoďa, vizuálnu podobu tabúľ schválil Krajský pamiatkový úrad v Trnave a ich výroba bola financovaná zo zdrojov divadla. Predošlá tabuľa z roku 2014 ostáva archivovaná v divadle.
Tabule odhalili za účasti župana aj autora
„Víziou osadenia nových tabúľ bolo ich premiestnenie na strategickejšie miesto. Pôvodné označenie bolo inštalované v roku 2014 vedľa drevenej brány vedúcej na divadelný dvor, čo zvyklo byť pre nových návštevníkov mätúce. Odteraz sa bude nové označenie prihovárať divadelným divákom a návštevníkom Trnavy priamo na priečelí divadla pri hlavnom vchode. Obe tabule komunikujú tak v slovenčine, ako aj v angličtine,“ uviedol Milan Hoďa.
Slávnostné odhalenie tabúľ sa udialo za prítomnosti trnavského župana Jozefa Viskupiča, riaditeľky Divadla Jána Palárika Zuzany Hekel, autora Juraja Poliaka a poslankýň a poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.
Budovu divadla v Trnave postavili v roku 1831 vedľa hostinca U čierneho orla. Dnes je najstaršou divadelnou budovou na Slovensku, ktorá stále slúži pôvodnému účelu. Po Jánovi Palárikovi bolo divadlo pomenované v roku 1990.
Zdroj: SITA.sk - Divadlo Jána Palárika zdobia nové kamenné tabule, jedna z nich pripomína osobnosť Palárika – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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