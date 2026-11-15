Fico poveril Kuffu vedením envirorezortu. S Pellegrinim nechce viesť právny spor
Štátny tajomník Filip Kuffa má podľa premiéra riadiť ministerstvo životného prostredia v plnom rozsahu. Robert Fico rozhodnutie oznámil v sobotnom videu.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v sobotu 14. novembra oznámil, že riadenie Ministerstva životného prostredia SR zveril štátnemu tajomníkovi Filipovi Kuffovi. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že sa chce vyhnúť právnemu sporu s prezidentom Petrom Pellegrinim. Podľa Fica hlava štátu vykladá ústavu príliš úzko, keď trvá na tom, aby ministerstvo naďalej viedol premiér.
Prezident žiadal prehodnotiť nomináciu
Pellegrini poveril Fica vedením rezortu koncom septembra po odvolaní Tomáša Tarabu, ktorému poslanci vyslovili nedôveru. Na uvoľnený ministerský post navrhla SNS Filipa Kuffu. Prezident požiadal premiéra, aby nomináciu prehodnotil, a obrátil sa na Ústavný súd SR so žiadosťou o výklad právomocí hlavy štátu pri vymenúvaní členov vlády.
Fico zároveň povedal, že do konfliktu medzi Tarabom, ktorý je teraz nezaradeným poslancom, a vedením SNS nechce zapájať seba, vládu ani Smer-SD.
Smer presúva snem na jar 2027
V rovnakom videu Fico oznámil aj zmenu termínu snemu Smeru-SD. Strana ho presúva z novembra na jar 2027. Podľa Fica sa snemom začne jej volebná kampaň.
Premiér sa vyjadril aj k vojne na Ukrajine. Privítal ochotu európskych lídrov zapojiť sa do rokovaní o jej ukončení a povedal, že dohoda si vyžiada výrazné ústupky všetkých zúčastnených strán.
Spracované podľa správ TASR na Teraz.sk a Správ STVR.