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Bodová žatva Slovákov v NHL na výhry nestačila. Z triumfu sa tešili len Pospíšil a Nemec, Slafkovský s Dvorským asistovali – VIDEO

Slafkovský asistoval Nickovi Suzukimu na nádherný gól s brilantnou otočkou, ktorým sa znížilo vedenie Colorada Avalanche na 1:2. Do diania v NHL zo soboty 14. na nedeľu 15. novembra zasiahli až piati ...

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15.11.2026 (SITA.sk) - Slafkovský asistoval Nickovi Suzukimu na nádherný gól s brilantnou otočkou, ktorým sa znížilo vedenie Colorada Avalanche na 1:2.

Do diania v NHL zo soboty 14. na nedeľu 15. novembra zasiahli až piati Slováci - Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec, Martin Pospíšil a Martin Fehérváry.

Z výhry svojho tímu sa tešila len dvojica z Calgary Flames, spoločnými zdolali Los Angeles Kings na jeho ľade tesne 3:2. Do bodových štatistík sa zapísal Pospíšil prihrávkou na gól na priebežných 2:1 v 52. minúte.

Zvyšní rodáci spod Tatier museli okúsiť prehry, občas aj trpkého charakteru. Neradovali sa Montreal Canadiens, St. Louis Blues a Washington Capitals.

Samuel Honzek si za "plamene" nezahral, po zranení najprv okúsi AHL. Zatiaľ čo Nemec stabilne hrá v prvom obrannom páre, Pospíšil sa posunul do druhého útoku.

V 20 dueloch nazbieral osem bodov za tri góly a päť asistencií, obranca a rodák z Liptovského Mikuláša zatiaľ neskóroval, no sedemkrát prihral spoluhráčom na presný zásah.


Koniec skvelej série


Slafkovský z Montrealu asistoval Nickovi Suzukimu na nádherný gól s brilantnou otočkou, ktorým sa znížilo vedenie Colorada Avalanche na 1:2. Všetky body však brali "lavíny" a to napriek absenciám skúsených lídrov Nathana MacKinnona a Calea Makara.

V Kanade triumfovali 4:1 a ukončili 12-zápasovú sériu Habs so ziskom minimálne jedného bodu v jednotlivých meraniach síl.

Pre 22-ročného košického rodáka to bol v 20 stretnutiach novej sezóny NHL už 13. bod - zaznamenal zatiaľ dva góly a v 11 prípadoch asistoval.



Florida Panthers nedala šancu St. Louis Blues na jeho vlastnom ľade a zvíťazila 4:1. Čestný zásah domácich dal Dylan Holloway, ktorému v presilovej hre presne prihral Dvorský.

Pre 21-ročného mladíka to bol 6. bod v prebiehajúcom ročníku, keď sa radoval z gólu štyri razy a dvakrát asistoval spoluhráčom. Podarilo sa mu to v 20 súbojoch.



Tampa Bay bez zraneného Černáka podľahla na vlastnom ľade Detroitu Red Wings 0:2 a Washington takisto doma prehral s New Jersey Devils v prestrelke 4:7.

Prvý menovaný v doterajšom priebehu sezóny NHL asistoval sedemkrát, sieť zatiaľ nerozvlnil. Fehérváry má na konte o tri presné prihrávky menej.


Zdroj: SITA.sk - Bodová žatva Slovákov v NHL na výhry nestačila. Z triumfu sa tešili len Pospíšil a Nemec, Slafkovský s Dvorským asistovali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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