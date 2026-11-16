17. november je štátnym sviatkom od roku 2001, jeho pôvod však siaha až do prvej polovice 20. storočia
17. november je medzinárodne považovaný za deň študentstva. Pôvod štátneho sviatku 17. november - Deň boja za slobodu a ...
16.11.2026 (SITA.sk) - 17. november je medzinárodne považovaný za deň študentstva.
Pôvod štátneho sviatku 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu siaha do roku 1939, konkrétne do Protektorátu Čechy a Morava. Orgány Veľkonemeckej ríše totiž 17. novembra 1939 zatvorili v protektoráte všetky vysoké školy. Tento krok bol reakciou na študentskú pripomienku vzniku Československej republiky 28. októbra a masovú účasť na pohrebe zastreleného medika Jana Opletala 15. novembra. Bezpečnostné zložky vtrhli na pražské internáty a stovky študentov deportovali do koncentračných táborov. Deväť funkcionárov študentských organizácií popravili.
V noci zo 16. na 17. novembra 1939 boli pri policajnej razii v internátoch zatknuté stovky študentov vrátane niekoľkých Slovákov, ktorí ešte študovali v Prahe. Slovákov však na rozdiel od českých študentov neposielali do koncentračných táborov Sachsenhausen a Dachau, ale po pár dňoch týrania ich ako cudzincov prepustili.
Medzi zastrelenými funkcionármi študentských organizácií však bol mladý inžinier zo Slovenska Marek Frauwirth. Frauwirth pochádzal z Tvrdošína, angažoval sa v ľavicových organizáciách a po zániku Československa sa zamestnal na slovenskom konzuláte v Prahe. Zároveň ešte študoval jazyky a venoval sa pomoci antinacistickým aktivistom.
Nemci 17. novembra vtrhli na internáty aj v Brne, Příbrami a Olomouci, pričom študentov čakal rovnaký osud ako tých z Prahy. V koncentračných táboroch skončili aj mnohí ich profesori. O protištudentských represiách informovali významné svetové médiá Chicago Tribune, New York Herald, sovietska Pravda alebo Osservatore Romano.
Študentské organizácie po celom svete následne tento deň v roku 1941 zo solidarity vyhlásili za Medzinárodný deň študentstva, aby sa osud perzekvovaných študentov každoročne pripomínal. Spomienkové akcie sa konali na univerzitách od Austrálie po Južnú Ameriku. Tlač slovenského štátu sa udalosti snažila prejsť taktickým mlčaním, no na Univerzite Komenského (vtedajšej Slovenskej univerzite) sa šírili letáky, rovnako ako na internáte Lafranconi. Mnohí Slováci sa zapojili do pomoci študentom utekajúcim do zahraničia, ktorí sa snažili dostať do Francúzska, kde vznikali jednotky československej zahraničnej armády.
17. november si ako Medzinárodný deň študentstva na pamiatku zastrelených a deportovaných študentov pripomínal aj komunistický režim. V rokoch 1961-1974 existovala v ČSSR Univerzita 17. listopadu, na ktorej sa vzdelávali študenti zo spriatelených rozvojových krajín. Paradoxne práve tvrdý zásah polície voči študentom v Prahe o päťdesiat rokov neskôr odštartoval udalosti, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu.
17. november je od roku 2001 štátnym sviatkom.
Zdroj: SITA.sk - 17. november je štátnym sviatkom od roku 2001, jeho pôvod však siaha až do prvej polovice 20. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.
Pôvod štátneho sviatku 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu siaha do roku 1939, konkrétne do Protektorátu Čechy a Morava. Orgány Veľkonemeckej ríše totiž 17. novembra 1939 zatvorili v protektoráte všetky vysoké školy. Tento krok bol reakciou na študentskú pripomienku vzniku Československej republiky 28. októbra a masovú účasť na pohrebe zastreleného medika Jana Opletala 15. novembra. Bezpečnostné zložky vtrhli na pražské internáty a stovky študentov deportovali do koncentračných táborov. Deväť funkcionárov študentských organizácií popravili.
Zatknutie študentov
V noci zo 16. na 17. novembra 1939 boli pri policajnej razii v internátoch zatknuté stovky študentov vrátane niekoľkých Slovákov, ktorí ešte študovali v Prahe. Slovákov však na rozdiel od českých študentov neposielali do koncentračných táborov Sachsenhausen a Dachau, ale po pár dňoch týrania ich ako cudzincov prepustili.
Medzi zastrelenými funkcionármi študentských organizácií však bol mladý inžinier zo Slovenska Marek Frauwirth. Frauwirth pochádzal z Tvrdošína, angažoval sa v ľavicových organizáciách a po zániku Československa sa zamestnal na slovenskom konzuláte v Prahe. Zároveň ešte študoval jazyky a venoval sa pomoci antinacistickým aktivistom.
Nemci 17. novembra vtrhli na internáty aj v Brne, Příbrami a Olomouci, pričom študentov čakal rovnaký osud ako tých z Prahy. V koncentračných táboroch skončili aj mnohí ich profesori. O protištudentských represiách informovali významné svetové médiá Chicago Tribune, New York Herald, sovietska Pravda alebo Osservatore Romano.
Medzinárodný deň študentstva
Študentské organizácie po celom svete následne tento deň v roku 1941 zo solidarity vyhlásili za Medzinárodný deň študentstva, aby sa osud perzekvovaných študentov každoročne pripomínal. Spomienkové akcie sa konali na univerzitách od Austrálie po Južnú Ameriku. Tlač slovenského štátu sa udalosti snažila prejsť taktickým mlčaním, no na Univerzite Komenského (vtedajšej Slovenskej univerzite) sa šírili letáky, rovnako ako na internáte Lafranconi. Mnohí Slováci sa zapojili do pomoci študentom utekajúcim do zahraničia, ktorí sa snažili dostať do Francúzska, kde vznikali jednotky československej zahraničnej armády.
17. november si ako Medzinárodný deň študentstva na pamiatku zastrelených a deportovaných študentov pripomínal aj komunistický režim. V rokoch 1961-1974 existovala v ČSSR Univerzita 17. listopadu, na ktorej sa vzdelávali študenti zo spriatelených rozvojových krajín. Paradoxne práve tvrdý zásah polície voči študentom v Prahe o päťdesiat rokov neskôr odštartoval udalosti, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu.
17. november je od roku 2001 štátnym sviatkom.
Zdroj: SITA.sk - 17. november je štátnym sviatkom od roku 2001, jeho pôvod však siaha až do prvej polovice 20. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.
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