Finančná správa odhalila tento rok už siedmu nelegálnu výrobňu cigariet, obvinili až 15 osôb
Vykonaniu akcie Tatran predchádzala dlhodobá operatívno-pátracia činnosť. Colníci odhalili už siedmu nelegálnu výrobňu cigariet v tomto roku. Ako informovala
16.11.2026 (SITA.sk) - Vykonaniu akcie Tatran predchádzala dlhodobá operatívno-pátracia činnosť.
Colníci odhalili už siedmu nelegálnu výrobňu cigariet v tomto roku. Ako informovala Finančná správa SR, tentokrát sa vysporiadali s výrobňou v okrese Vranov nad Topľou. Kriminálny úrad finančnej správy tam podnikol akciu s krycím názvom Tatran a odhalil aj súvisiace sklady v okrese Prešov.
Počas akcie zaistili viac ako 2,8 milióna cigariet, viac ako 12 ton tabaku a tabakovej suroviny, ako aj technologické a obslužné zariadenia v hodnote 620-tisíc eur. Predbežný únik na spotrebnej dani dosahuje takmer 2,8 milióna eur. Počas zásahu zadržali a obvinili až 15 osôb, ktorým v prípade dokázania viny hrozí päťročné väzenie.
Finančná správa priblížila, že vykonaniu akcie Tatran predchádzala dlhodobá operatívno-pátracia činnosť a tiež medzinárodná spolupráca. Na zásahu sa podieľali ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy a Colného úradu Prešov v spolupráci s príslušníkmi Policajného pohotovostného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Nelegálnu výrobu sa im pritom podarilo zastaviť krátko po jej spustení.
„Nelegálna výrobňa sa nachádzala v priemyselnom areáli v okrese Vranov nad Topľou. Podľa doterajších zistení bola uvedená do prevádzky v priebehu mesiaca október 2026. Zásah tak prerušil jej činnosť krátko po spustení a zabránil pokračovaniu nelegálnej výroby,“ priblížila finančná správa.
Colníci na základe súdnych príkazov vykonali aj prehliadky skladov v okrese Prešov, ktoré slúžili na zabezpečovanie prevádzky výrobne a skladovanie materiálu či komponentov na výrobu a distribúciu cigariet. Práve rozdelenie činnosti do viacerých lokalít malo sťažiť odhalenie nelegálnej výroby.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa odhalila tento rok už siedmu nelegálnu výrobňu cigariet, obvinili až 15 osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
Colníci odhalili už siedmu nelegálnu výrobňu cigariet v tomto roku. Ako informovala Finančná správa SR, tentokrát sa vysporiadali s výrobňou v okrese Vranov nad Topľou. Kriminálny úrad finančnej správy tam podnikol akciu s krycím názvom Tatran a odhalil aj súvisiace sklady v okrese Prešov.
Medzinárodná spolupráca
Počas akcie zaistili viac ako 2,8 milióna cigariet, viac ako 12 ton tabaku a tabakovej suroviny, ako aj technologické a obslužné zariadenia v hodnote 620-tisíc eur. Predbežný únik na spotrebnej dani dosahuje takmer 2,8 milióna eur. Počas zásahu zadržali a obvinili až 15 osôb, ktorým v prípade dokázania viny hrozí päťročné väzenie.
Finančná správa priblížila, že vykonaniu akcie Tatran predchádzala dlhodobá operatívno-pátracia činnosť a tiež medzinárodná spolupráca. Na zásahu sa podieľali ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy a Colného úradu Prešov v spolupráci s príslušníkmi Policajného pohotovostného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Nelegálnu výrobu sa im pritom podarilo zastaviť krátko po jej spustení.
Prehliadky skladov
„Nelegálna výrobňa sa nachádzala v priemyselnom areáli v okrese Vranov nad Topľou. Podľa doterajších zistení bola uvedená do prevádzky v priebehu mesiaca október 2026. Zásah tak prerušil jej činnosť krátko po spustení a zabránil pokračovaniu nelegálnej výroby,“ priblížila finančná správa.
Colníci na základe súdnych príkazov vykonali aj prehliadky skladov v okrese Prešov, ktoré slúžili na zabezpečovanie prevádzky výrobne a skladovanie materiálu či komponentov na výrobu a distribúciu cigariet. Práve rozdelenie činnosti do viacerých lokalít malo sťažiť odhalenie nelegálnej výroby.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa odhalila tento rok už siedmu nelegálnu výrobňu cigariet, obvinili až 15 osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
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