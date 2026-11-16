Policajti pokračujú v preventívnych akciách ADaM, 13-ročnému dievčaťu namerali takmer 1,9 promile
Cieľom akcie bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a užívania iných návykových látok maloletými a mladistvými. Policajný zbor ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Cieľom akcie bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a užívania iných návykových látok maloletými a mladistvými.
Policajný zbor pokračuje v preventívno-bezpečnostných akciách zameraných na ochranu detí a mládeže pred požívaním alkoholu a užívaním omamných a psychotropných látok. Ako policajti v tejto súvislosti informovali, v piatok 13. novembra na celom území Slovenska opäť vykonali akciu ADaM, teda Alkohol, drogy a mládež.
Jej cieľom bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a užívania iných návykových látok maloletými a mladistvými, ako aj kontrolovať prevádzky, v ktorých sa môžu zdržiavať. Do akcie sa zapojilo 392 príslušníkov poriadkovej polície, 96 príslušníkov kriminálnej polície a 17 príslušníkov dopravnej polície. Na akcii spolupracovali aj príslušníci obecných a mestských polícií, pracovníci sociálnej kurately a ďalšie spolupracujúce subjekty.
„Vykonali sme celkovo 2 408 kontrol a preverili 437 prevádzok. Skontrolovali sme 1 630 osôb mladších ako 18 rokov, z toho 154 detí mladších ako 14 rokov," uviedol hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
Počas akcie policajti zaznamenali 171 pozitívnych výsledkov dychových skúšok na alkohol. Jeden pozitívny výsledok bol zaznamenaný aj pri testovaní na omamné a psychotropné látky. Najvyššiu hodnotu alkoholu policajti zaznamenali v Trenčianskom kraji u 17-ročného mladíka.
„Orientačne zodpovedala približne 2,9 promile alkoholu v krvi. V Banskobystrickom kraji sme namerali 15-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 2,3 promile a v Nitrianskom kraji 16-ročnému mladíkovi približne 2,2 promile," informoval Hájek.
Znepokojujúce sú podľa neho aj prípady požitia alkoholu u veľmi mladých osôb. V Nitrianskom kraji totiž policajti namerali 13-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 1,9 promile. V Prešovskom kraji dosiahla hodnota u 14-ročného chlapca približne 1,7 promile.
Počas akcie policajti zadokumentovali štyri trestné činy, po dva v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Všetky sa týkali podozrenia z neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok.
„V Banskobystrickom kraji boli podozrivými osobami 17-ročné dievča a 19-ročný mladík, u ktorých bolo zistené prechovávanie zelenej sušiny," uviedol Hájek. Polícia bude podľa hovorcu v preventívno-bezpečnostných akciách ADaM pokračovať aj naďalej.
„Ich cieľom nie je len odhaľovanie protiprávneho konania, ale predovšetkým ochrana zdravia a bezpečnosti detí a mladistvých. Požívanie alkoholu a užívanie drog v nízkom veku predstavuje vážne riziko, preto považujeme pravidelné kontroly a preventívne aktivity v tejto oblasti za mimoriadne dôležité," dodal Hájek.
Zdroj: SITA.sk - Policajti pokračujú v preventívnych akciách ADaM, 13-ročnému dievčaťu namerali takmer 1,9 promile © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor pokračuje v preventívno-bezpečnostných akciách zameraných na ochranu detí a mládeže pred požívaním alkoholu a užívaním omamných a psychotropných látok. Ako policajti v tejto súvislosti informovali, v piatok 13. novembra na celom území Slovenska opäť vykonali akciu ADaM, teda Alkohol, drogy a mládež.
Dve tisícky kontrol
Jej cieľom bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a užívania iných návykových látok maloletými a mladistvými, ako aj kontrolovať prevádzky, v ktorých sa môžu zdržiavať. Do akcie sa zapojilo 392 príslušníkov poriadkovej polície, 96 príslušníkov kriminálnej polície a 17 príslušníkov dopravnej polície. Na akcii spolupracovali aj príslušníci obecných a mestských polícií, pracovníci sociálnej kurately a ďalšie spolupracujúce subjekty.
„Vykonali sme celkovo 2 408 kontrol a preverili 437 prevádzok. Skontrolovali sme 1 630 osôb mladších ako 18 rokov, z toho 154 detí mladších ako 14 rokov," uviedol hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
Pozitívne prípady
Počas akcie policajti zaznamenali 171 pozitívnych výsledkov dychových skúšok na alkohol. Jeden pozitívny výsledok bol zaznamenaný aj pri testovaní na omamné a psychotropné látky. Najvyššiu hodnotu alkoholu policajti zaznamenali v Trenčianskom kraji u 17-ročného mladíka.
„Orientačne zodpovedala približne 2,9 promile alkoholu v krvi. V Banskobystrickom kraji sme namerali 15-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 2,3 promile a v Nitrianskom kraji 16-ročnému mladíkovi približne 2,2 promile," informoval Hájek.
Znepokojujúce sú podľa neho aj prípady požitia alkoholu u veľmi mladých osôb. V Nitrianskom kraji totiž policajti namerali 13-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 1,9 promile. V Prešovskom kraji dosiahla hodnota u 14-ročného chlapca približne 1,7 promile.
Prechovávanie omamných látok
Počas akcie policajti zadokumentovali štyri trestné činy, po dva v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Všetky sa týkali podozrenia z neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok.
„V Banskobystrickom kraji boli podozrivými osobami 17-ročné dievča a 19-ročný mladík, u ktorých bolo zistené prechovávanie zelenej sušiny," uviedol Hájek. Polícia bude podľa hovorcu v preventívno-bezpečnostných akciách ADaM pokračovať aj naďalej.
„Ich cieľom nie je len odhaľovanie protiprávneho konania, ale predovšetkým ochrana zdravia a bezpečnosti detí a mladistvých. Požívanie alkoholu a užívanie drog v nízkom veku predstavuje vážne riziko, preto považujeme pravidelné kontroly a preventívne aktivity v tejto oblasti za mimoriadne dôležité," dodal Hájek.
Zdroj: SITA.sk - Policajti pokračujú v preventívnych akciách ADaM, 13-ročnému dievčaťu namerali takmer 1,9 promile © SITA Všetky práva vyhradené.
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