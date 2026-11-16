Samosprávne kraje 17. novembra zatvoria úrady, v Bratislave sa bude konať aj spomienkové podujatie
V súvislosti s plánovanými podujatiami polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) si v rámci cyklu ...
16.11.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s plánovanými podujatiami polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) si v rámci cyklu Kontexty pripomenie 37. výročie udalostí zo 17. novembra 1989. Ako uviedla hovorkyňa BKIS Barbora Lehocká, spomienkové podujatie sa koná v utorok 17. novembra o 16:45 na námestí Nežnej revolúcie. Publiku sa prihovorí František Mikloško a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zahrá skupina Bad Karma Boy, ktorá prezradí, čo pre nich znamená 17. november.
„O 17:11 - v rovnakom čase, keď bude Modlitba pro Martu znieť na Národní třídě v Prahe, zaznie naživo aj u nás. V podaní Kamily Magálovej, ktorá bola priamou účastníčkou novembrových udalostí, si ju spoločne pripomenieme ako symbol slobody a odvahy," priblížila hovorkyňa.
Na námestí SNP budú počas celého dňa dve inštalácie – vlajky Verejnosti proti násiliu na stožiaroch a do plachty VPN bude zabalená socha partizána Pamätníka SNP. Medzi 17:00 a 22:00 BKIS nasvieti fasádu Primaciálneho paláca.
Pre pripomenutie novembrových udalostí BKIS vstúpilo do spolupráce s Dopravným podnikom Bratislava. Vo vybraných električkových linkách v dňoch od 17. do 22. novembra zaznejú deťmi načítané slová piesne Do batôžka, ktorá takisto znela na tribúnach počas revolučných dní 1989.
V súvislosti s utorkovými zhromaždeniami v širšom centre hlavného mesta dopravní policajti upozorňujú na možné obmedzenia. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, výrazné dopravné obmedzenie môže nastať 17. novembra najmä po 16:00 v blízkosti Jakubovho námestia, Župného námestia, Námestia Nežnej revolúcie, Námestia Slobody, Námestia SNP a v okolitých uliciach.
„V dôsledku uvedeného budú bratislavskí dopravní policajti situáciu v cestnej premávke aktívne vyhodnocovať a na základe toho usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy," uvádza polícia. Vodičov upozorňujú na možné zdržanie a žiadajú účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždení vyhli prejazdu cez uvedené ulice a využili alternatívne trasy. Rovnako apelujú na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície.
Aj Košický samosprávny kraj (KSK) si tento rok pripomenie 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu, ako symbol slobody, demokracie a občianskej odvahy. Ako košická župa informovala na svojom webe, Úrad KSK poskytne svojim zamestnancom v utorok 17. novembra 2026 pracovné voľno s náhradou mzdy.
„Rozhodnutie o udelení pracovného voľna zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je v kompetencii ich riaditeľov,” uvádza samospráva dodávajúc, že služby pre občanov ostanú napriek poskytnutému voľnu zachované. Podateľňa Úradu KSK totiž bude v daný deň otvorená, avšak v skrátenom čase od 7:30 do 12:00.
„Sedemnásty november je dôležitou pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť. Sloboda, demokracia a občianska odvaha nie sú samozrejmosťou. Je dôležité, aby sme si ich pripomínali. Preto sme sa na župe rozhodli prihlásiť k odkazu 17. novembra a poskytnúť zamestnancom Úradu KSK v tento deň pracovné voľno, podobne, ako to urobili aj župné úrady v ďalších krajoch,“ vraví predseda KSK Rastislav Trnka.
Košická župa pripomenula, že Národná rada SR prijala novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorá zrušila 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, ako deň pracovného pokoja.
„Košický samosprávny kraj si ctí 17. november ako symbol slobody, demokracie a občianskej odvahy. Tento dátum nie je len kalendárnym záznamom, ale pripomienkou hodnôt, ktoré vybojovali generácie a na ktorých stojí moderná demokratická spoločnosť,” uzavrela samospráva.
V utorok 17. novembra bude pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu zatvorený aj Mestský úrad v Trnave, radnica a mestské organizácie s výnimkou zariadení poskytujúcich nepretržité služby. Občanov vedenie mesta žiada, aby si vybavovanie úradných záležitostí naplánovali na iný deň. Od stredy 18. novembra budú uvedené pracoviská podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej opäť fungovať v štandardnom režime.
„Sedemnásty november je jedným z najvýznamnejších dátumov našich moderných dejín. Pripomíname si ním udalosti roku 1989, ktoré otvorili cestu k slobode a demokracii. Hoci tento štátny sviatok už nie je dňom pracovného pokoja, Mesto Trnava sa rozhodlo zachovať jeho symbolický význam aj zatvorením mestských inštitúcií," hovorí prednostka mestského úradu Katarína Ranuša Koncošová. Rovnako aj Mestský úrad v Piešťanoch zostane 17. novembra zatvorený.
Zatvorený v utorok 17. novembra bude aj Úrad Trnavského samosprávneho kraja. Krajská samospráva odporučila aj riaditeľom župných stredných škôl, aby udelili riaditeľské voľno. Riaditelia krajských kultúrnych inštitúcií mali sami rozhodnúť o otváracích hodinách na základe individuálneho posúdenia.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávne kraje 17. novembra zatvoria úrady, v Bratislave sa bude konať aj spomienkové podujatie © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) si v rámci cyklu Kontexty pripomenie 37. výročie udalostí zo 17. novembra 1989. Ako uviedla hovorkyňa BKIS Barbora Lehocká, spomienkové podujatie sa koná v utorok 17. novembra o 16:45 na námestí Nežnej revolúcie. Publiku sa prihovorí František Mikloško a primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zahrá skupina Bad Karma Boy, ktorá prezradí, čo pre nich znamená 17. november.
Inštalácie na námestí
„O 17:11 - v rovnakom čase, keď bude Modlitba pro Martu znieť na Národní třídě v Prahe, zaznie naživo aj u nás. V podaní Kamily Magálovej, ktorá bola priamou účastníčkou novembrových udalostí, si ju spoločne pripomenieme ako symbol slobody a odvahy," priblížila hovorkyňa.
Na námestí SNP budú počas celého dňa dve inštalácie – vlajky Verejnosti proti násiliu na stožiaroch a do plachty VPN bude zabalená socha partizána Pamätníka SNP. Medzi 17:00 a 22:00 BKIS nasvieti fasádu Primaciálneho paláca.
Pre pripomenutie novembrových udalostí BKIS vstúpilo do spolupráce s Dopravným podnikom Bratislava. Vo vybraných električkových linkách v dňoch od 17. do 22. novembra zaznejú deťmi načítané slová piesne Do batôžka, ktorá takisto znela na tribúnach počas revolučných dní 1989.
Možné dopravné obmedzenia
V súvislosti s utorkovými zhromaždeniami v širšom centre hlavného mesta dopravní policajti upozorňujú na možné obmedzenia. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, výrazné dopravné obmedzenie môže nastať 17. novembra najmä po 16:00 v blízkosti Jakubovho námestia, Župného námestia, Námestia Nežnej revolúcie, Námestia Slobody, Námestia SNP a v okolitých uliciach.
„V dôsledku uvedeného budú bratislavskí dopravní policajti situáciu v cestnej premávke aktívne vyhodnocovať a na základe toho usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy," uvádza polícia. Vodičov upozorňujú na možné zdržanie a žiadajú účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždení vyhli prejazdu cez uvedené ulice a využili alternatívne trasy. Rovnako apelujú na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície.
Pracovné voľno
Aj Košický samosprávny kraj (KSK) si tento rok pripomenie 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu, ako symbol slobody, demokracie a občianskej odvahy. Ako košická župa informovala na svojom webe, Úrad KSK poskytne svojim zamestnancom v utorok 17. novembra 2026 pracovné voľno s náhradou mzdy.
„Rozhodnutie o udelení pracovného voľna zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je v kompetencii ich riaditeľov,” uvádza samospráva dodávajúc, že služby pre občanov ostanú napriek poskytnutému voľnu zachované. Podateľňa Úradu KSK totiž bude v daný deň otvorená, avšak v skrátenom čase od 7:30 do 12:00.
Symbol slobody
„Sedemnásty november je dôležitou pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť. Sloboda, demokracia a občianska odvaha nie sú samozrejmosťou. Je dôležité, aby sme si ich pripomínali. Preto sme sa na župe rozhodli prihlásiť k odkazu 17. novembra a poskytnúť zamestnancom Úradu KSK v tento deň pracovné voľno, podobne, ako to urobili aj župné úrady v ďalších krajoch,“ vraví predseda KSK Rastislav Trnka.
Košická župa pripomenula, že Národná rada SR prijala novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorá zrušila 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, ako deň pracovného pokoja.
„Košický samosprávny kraj si ctí 17. november ako symbol slobody, demokracie a občianskej odvahy. Tento dátum nie je len kalendárnym záznamom, ale pripomienkou hodnôt, ktoré vybojovali generácie a na ktorých stojí moderná demokratická spoločnosť,” uzavrela samospráva.
Uzatvorenie úradov
V utorok 17. novembra bude pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu zatvorený aj Mestský úrad v Trnave, radnica a mestské organizácie s výnimkou zariadení poskytujúcich nepretržité služby. Občanov vedenie mesta žiada, aby si vybavovanie úradných záležitostí naplánovali na iný deň. Od stredy 18. novembra budú uvedené pracoviská podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej opäť fungovať v štandardnom režime.
„Sedemnásty november je jedným z najvýznamnejších dátumov našich moderných dejín. Pripomíname si ním udalosti roku 1989, ktoré otvorili cestu k slobode a demokracii. Hoci tento štátny sviatok už nie je dňom pracovného pokoja, Mesto Trnava sa rozhodlo zachovať jeho symbolický význam aj zatvorením mestských inštitúcií," hovorí prednostka mestského úradu Katarína Ranuša Koncošová. Rovnako aj Mestský úrad v Piešťanoch zostane 17. novembra zatvorený.
Zatvorený v utorok 17. novembra bude aj Úrad Trnavského samosprávneho kraja. Krajská samospráva odporučila aj riaditeľom župných stredných škôl, aby udelili riaditeľské voľno. Riaditelia krajských kultúrnych inštitúcií mali sami rozhodnúť o otváracích hodinách na základe individuálneho posúdenia.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávne kraje 17. novembra zatvoria úrady, v Bratislave sa bude konať aj spomienkové podujatie © SITA Všetky práva vyhradené.
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