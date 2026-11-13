Trump priznal, že Čína zrejme neprepustí väzneného prodemokratického aktivistu Jimmyho Laia
Americký prezident hovorí o silnej nenávisti Pekingu voči hongkonskému mediálnemu magnátovi, o jeho osude má rokovať s čínskym prezidentom. Americký prezident
13.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident hovorí o silnej nenávisti Pekingu voči hongkonskému mediálnemu magnátovi, o jeho osude má rokovať s čínskym prezidentom.
Čínsky prezident Si Ťin-pching mu podľa jeho slov vysvetlil, že Lai zohrával vedúcu úlohu v hongkonskom prodemokratickom hnutí, čo čínskemu vedeniu spôsobilo vážne problémy.
Lai bol vo februári odsúdený na 20 rokov väzenia za sprisahanie so zahraničnými silami a publikovanie poburujúcich materiálov. Rozsudok vyvolal medzinárodnú kritiku a výzvy na jeho prepustenie.
Trump tvrdí, že o Laiovom osude už so Si Ťin-pchingom rokoval, tentoraz však veľké nádeje nemá. „Podarilo sa mi dostať na slobodu iných. Jimmy Lai je však trochu iný prípad,“ priznal.
Obaja prezidenti sa majú na budúci týždeň stretnúť na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene.
Čína už predtým prepustila zakladateľa podzemnej kresťanskej cirkvi Ezru Ťina, o ktorého osude Trump rokoval s čínskym prezidentom v máji.
Zdroj: SITA.sk - Trump priznal, že Čína zrejme neprepustí väzneného prodemokratického aktivistu Jimmyho Laia © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril pochybnosti, že Čína prepustí z väzenia hongkonského prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia.
Podľa Trumpa Peking prechováva voči 78-ročnému zakladateľovi zaniknutého denníka Apple Daily mimoriadne silnú nevraživosť. „Je tam obrovská miera nenávisti,“ vyhlásil Trump v rozhovore pre Salem News Channel.
Vodca prodemokratického hnutia
Čínsky prezident Si Ťin-pching mu podľa jeho slov vysvetlil, že Lai zohrával vedúcu úlohu v hongkonskom prodemokratickom hnutí, čo čínskemu vedeniu spôsobilo vážne problémy.
Lai bol vo februári odsúdený na 20 rokov väzenia za sprisahanie so zahraničnými silami a publikovanie poburujúcich materiálov. Rozsudok vyvolal medzinárodnú kritiku a výzvy na jeho prepustenie.
Lai je iný prípad
Trump tvrdí, že o Laiovom osude už so Si Ťin-pchingom rokoval, tentoraz však veľké nádeje nemá. „Podarilo sa mi dostať na slobodu iných. Jimmy Lai je však trochu iný prípad,“ priznal.
Obaja prezidenti sa majú na budúci týždeň stretnúť na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene.
Čína už predtým prepustila zakladateľa podzemnej kresťanskej cirkvi Ezru Ťina, o ktorého osude Trump rokoval s čínskym prezidentom v máji.
Zdroj: SITA.sk - Trump priznal, že Čína zrejme neprepustí väzneného prodemokratického aktivistu Jimmyho Laia © SITA Všetky práva vyhradené.
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