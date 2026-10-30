Matovičovo hnutie si výrazne polepšilo. V novom prieskume predbehlo aj viaceré parlamentné strany
Na treťom mieste sa tradične drží hnutie Republika, ktoré by volilo 10,4 percenta voličov. Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, zvíťazilo by v nich
30.10.2026 (SITA.sk) - Na treťom mieste sa tradične drží hnutie Republika, ktoré by volilo 10,4 percenta voličov.
Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko. Hnutie by získalo 19,1 percenta voličských hlasov. Za progresívcami by nasledoval Smer-SD s 16,6 percentami. Na treťom mieste sa tradične drží hnutie Republika, ktoré by volilo 10,4 percenta voličov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24, ktorý robila od 21. do 28. októbra na vzorke tisíc respondentov.
Do parlamentu by sa zo štvrtého miesta dostalo aj Hnutie Slovensko s podporou 9,9 percenta, ktoré si medzimesačne najviac polepšilo. Oproti septembrovému prieskumu získalo hnutie o 1,8 percentuálneho bodu viac. Nad hranicou piatich percent skončila aj strana Sloboda a Solidarita (8,6 %), Hlas-SD (8,2 %), Kresťanskodemokratické hnutie (7,3 %) a tesne by sa do parlamentu s 5,1 percentami dostala aj strana Demokrati. Do Národnej rady SR by sa nedostala koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 4,5 percenta účastníkov prieskumu, Maďarská aliancia s podporou 4,4 percenta ani hnutie Sme rodina s 3,2 percenta hlasmi respondentov. Právo na pravdu skončilo v prieskume s podporou 2,9 percenta.
Do parlamentu by sa tak spolu dostalo osem politických subjektov. Najviac mandátov - 34, by získalo Progresívne Slovensko. Smer-SD by získal 29 kresiel, hnutie Republika 18 a Hnutie Slovensko 17. Strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita by získali zhodne po 15 mandátov, kresťanskí demokrati by mali v NR SR 13 poslancov a Demokrati deväť. Koaličným stranám by sa tak nepodarilo zostaviť väčšiu.
Národniari by sa do parlamentu nedostali a 44 mandátov Smeru a Hlasu by nestačilo. Na zostavenie koalície by to nestačilo ani s pomocou hnutia Republika, s ktorou by získali len 62 mandátov. Opozičné strany by bez Hnutia Slovensko mali 71 mandátov, čo rovnako na zostavenie väčšiny nestačí.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovo hnutie si výrazne polepšilo. V novom prieskume predbehlo aj viaceré parlamentné strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko. Hnutie by získalo 19,1 percenta voličských hlasov. Za progresívcami by nasledoval Smer-SD s 16,6 percentami. Na treťom mieste sa tradične drží hnutie Republika, ktoré by volilo 10,4 percenta voličov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24, ktorý robila od 21. do 28. októbra na vzorke tisíc respondentov.
Do parlamentu by sa zo štvrtého miesta dostalo aj Hnutie Slovensko s podporou 9,9 percenta, ktoré si medzimesačne najviac polepšilo. Oproti septembrovému prieskumu získalo hnutie o 1,8 percentuálneho bodu viac. Nad hranicou piatich percent skončila aj strana Sloboda a Solidarita (8,6 %), Hlas-SD (8,2 %), Kresťanskodemokratické hnutie (7,3 %) a tesne by sa do parlamentu s 5,1 percentami dostala aj strana Demokrati. Do Národnej rady SR by sa nedostala koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 4,5 percenta účastníkov prieskumu, Maďarská aliancia s podporou 4,4 percenta ani hnutie Sme rodina s 3,2 percenta hlasmi respondentov. Právo na pravdu skončilo v prieskume s podporou 2,9 percenta.
Do parlamentu by sa tak spolu dostalo osem politických subjektov. Najviac mandátov - 34, by získalo Progresívne Slovensko. Smer-SD by získal 29 kresiel, hnutie Republika 18 a Hnutie Slovensko 17. Strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita by získali zhodne po 15 mandátov, kresťanskí demokrati by mali v NR SR 13 poslancov a Demokrati deväť. Koaličným stranám by sa tak nepodarilo zostaviť väčšiu.
Národniari by sa do parlamentu nedostali a 44 mandátov Smeru a Hlasu by nestačilo. Na zostavenie koalície by to nestačilo ani s pomocou hnutia Republika, s ktorou by získali len 62 mandátov. Opozičné strany by bez Hnutia Slovensko mali 71 mandátov, čo rovnako na zostavenie väčšiny nestačí.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovo hnutie si výrazne polepšilo. V novom prieskume predbehlo aj viaceré parlamentné strany © SITA Všetky práva vyhradené.
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