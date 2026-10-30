V Himalájach sa zrútil vrtuľník s pútnikmi, zahynulo všetkých šesť ľudí na palube
Stroj havaroval neďaleko hinduistického posvätného mesta Badrináth. Oblasť sužujú nepriaznivé poveternostné podmienky. Šesť ľudí zahynulo v piatok pri
30.10.2026 (SITA.sk) - Stroj havaroval neďaleko hinduistického posvätného mesta Badrináth. Oblasť sužujú nepriaznivé poveternostné podmienky.
Vrtuľník súkromnej spoločnosti Trans Bharat Aviation smeroval do Déhrádúnu, keď nad horským údolím stratil spojenie s riadením letovej prevádzky. Záchranári následne objavili jeho trosky v ťažko prístupnom teréne.
„Momentálne prebiehajú práce na preprave tiel obetí z neprístupného miesta havárie k najbližšej ceste,“ uviedla polícia.
Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Indickí meteorológovia však na piatok predpovedali v oblasti rozsiahle zrážky, búrky a sneženie.
Úrady preventívne pozastavili prevádzku všetkých vrtuľníkov spoločnosti Trans Bharat Aviation.
Uttarákhand patrí medzi najvýznamnejšie hinduistické pútnické oblasti Indie. Chrám v Badrináthe zasvätený bohu Višnuovi každoročne navštevujú milióny veriacich. Bohatší pútnici často využívajú vrtuľníky, aby sa vyhli namáhavým horským výstupom.
Vlani v júni zahynulo pri podobnej havárii vrtuľníka neďaleko pútnického centra Kédárnáth sedem ľudí.
Zdroj: SITA.sk - V Himalájach sa zrútil vrtuľník s pútnikmi, zahynulo všetkých šesť ľudí na palube © SITA Všetky práva vyhradené.
Šesť ľudí zahynulo v piatok pri havárii vrtuľníka v indických Himalájach. Stroj s piatimi cestujúcimi a pilotom sa zrútil neďaleko mesta Džóšímath v severoindickom štáte Uttarákhand počas letu z hinduistického pútnického centra Badrináth, oznámila miestna polícia.
Ťažko prístupný terén
Vrtuľník súkromnej spoločnosti Trans Bharat Aviation smeroval do Déhrádúnu, keď nad horským údolím stratil spojenie s riadením letovej prevádzky. Záchranári následne objavili jeho trosky v ťažko prístupnom teréne.
„Momentálne prebiehajú práce na preprave tiel obetí z neprístupného miesta havárie k najbližšej ceste,“ uviedla polícia.
Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Indickí meteorológovia však na piatok predpovedali v oblasti rozsiahle zrážky, búrky a sneženie.
Úrady preventívne pozastavili prevádzku všetkých vrtuľníkov spoločnosti Trans Bharat Aviation.
Významné pútnické miesto
Uttarákhand patrí medzi najvýznamnejšie hinduistické pútnické oblasti Indie. Chrám v Badrináthe zasvätený bohu Višnuovi každoročne navštevujú milióny veriacich. Bohatší pútnici často využívajú vrtuľníky, aby sa vyhli namáhavým horským výstupom.
Vlani v júni zahynulo pri podobnej havárii vrtuľníka neďaleko pútnického centra Kédárnáth sedem ľudí.
Zdroj: SITA.sk - V Himalájach sa zrútil vrtuľník s pútnikmi, zahynulo všetkých šesť ľudí na palube © SITA Všetky práva vyhradené.
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