V Kyjeve začali s výstavbou núdzových mostných prepojení cez rieky vrátane Dnipro
Kyjevské mosty sú pravidelnými cieľmi ruských útokov, ktorých výsledkom sú narušenie dopravy a celomestské dopravné kolapsy. Ukrajina začala v Kyjeve s výstavbou nových mostných prepojení cez
30.10.2026 (SITA.sk) - Kyjevské mosty sú pravidelnými cieľmi ruských útokov, ktorých výsledkom sú narušenie dopravy a celomestské dopravné kolapsy.
Ukrajina začala v Kyjeve s výstavbou nových mostných prepojení cez rieku Dnipro ako súčasť snahy zabezpečiť fungovanie dopravnej infraštruktúry ohrozovanej opakovanými ruskými útokmi. Ako v piatok oznámil ukrajinský minister dopravy Mykola Kalašnyk, vláda schválila „urýchlenú výstavbu alternatívnych mostných prechodov cez rieky vrátane Dnipra“.
Podľa ministra je v pláne vybudovanie celkovo 21 mostných prepojení. „Práce v Kyjeve sa už začali,“ povedal poslancom parlamentu. Dodal, že prvé premostenia by mohli byť uvedené do prevádzky začiatkom budúceho roka, ale nespresnil, o aký typ mostov ide ani akú budú mať kapacitu.
Približne trojmiliónový Kyjev opakovane čelí útokom ruských dronov na dopravnú infraštruktúru, pričom poškodenie mostov viackrát prerušilo dopravu a spôsobilo rozsiahle dopravné kolapsy.
Zatiaľ posledný útok zasiahol v utorok Južný most a vyžiadal si prerušenie automobilovej dopravy cez jeden z piatich hlavných kyjevských mostov. Podľa médií sa ju v piatok podarilo čiastočne obnoviť.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko už skôr uviedol, že mesto spolupracuje so Štátnou agentúrou obnovy na príprave pontónových premostení pre prípad najhoršieho scenára. „Buďme však úprimní: pontónové mosty nemôžu plnohodnotne nahradiť mostné spojenia,“ povedal Kličko v rozhovore pre agentúru AFP.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - V Kyjeve začali s výstavbou núdzových mostných prepojení cez rieky vrátane Dnipro © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina začala v Kyjeve s výstavbou nových mostných prepojení cez rieku Dnipro ako súčasť snahy zabezpečiť fungovanie dopravnej infraštruktúry ohrozovanej opakovanými ruskými útokmi. Ako v piatok oznámil ukrajinský minister dopravy Mykola Kalašnyk, vláda schválila „urýchlenú výstavbu alternatívnych mostných prechodov cez rieky vrátane Dnipra“.
Podľa ministra je v pláne vybudovanie celkovo 21 mostných prepojení. „Práce v Kyjeve sa už začali,“ povedal poslancom parlamentu. Dodal, že prvé premostenia by mohli byť uvedené do prevádzky začiatkom budúceho roka, ale nespresnil, o aký typ mostov ide ani akú budú mať kapacitu.
Približne trojmiliónový Kyjev opakovane čelí útokom ruských dronov na dopravnú infraštruktúru, pričom poškodenie mostov viackrát prerušilo dopravu a spôsobilo rozsiahle dopravné kolapsy.
Zatiaľ posledný útok zasiahol v utorok Južný most a vyžiadal si prerušenie automobilovej dopravy cez jeden z piatich hlavných kyjevských mostov. Podľa médií sa ju v piatok podarilo čiastočne obnoviť.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko už skôr uviedol, že mesto spolupracuje so Štátnou agentúrou obnovy na príprave pontónových premostení pre prípad najhoršieho scenára. „Buďme však úprimní: pontónové mosty nemôžu plnohodnotne nahradiť mostné spojenia,“ povedal Kličko v rozhovore pre agentúru AFP.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - V Kyjeve začali s výstavbou núdzových mostných prepojení cez rieky vrátane Dnipro © SITA Všetky práva vyhradené.
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