Slováci v zahraničí predstavujú pre krajinu veľký potenciál, Pellegrini ocenil prácu krajanských spolkov
Podľa prezidenta by mali krajania bez ohľadu na to, ako dlho žijú v zahraničí, tvoriť jednu komunitu. Podpora Slovákov žijúcich v zahraničí musí byť prioritou štátu, keďže predstavujú veľký ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Podľa prezidenta by mali krajania bez ohľadu na to, ako dlho žijú v zahraničí, tvoriť jednu komunitu.
Podpora Slovákov žijúcich v zahraničí musí byť prioritou štátu, keďže predstavujú veľký potenciál pre Slovensko aj jeho medzinárodné vzťahy. Zdôraznil to prezident Peter Pellegrini v príhovore pri otvorení 17. Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2026 s podtitulom Silné korene, hrdé srdcia.
Prezident ocenil prácu krajanských spolkov a organizácií, ktoré pomáhajú Slovákom v zahraničí vytvárať komunity, udržiavať kontakty a zachovávať slovenské tradície. Vyzdvihol najmä ich aktivity v oblasti folklóru, kultúry a vzdelávania, ako aj podporu výučby slovenčiny medzi deťmi a mladou generáciou. Podľa prezidenta by mali krajania bez ohľadu na to, ako dlho žijú v zahraničí, tvoriť jednu komunitu.
„Je nesmierne dôležité, aby sa v jednotlivých krajinách darilo vytvárať jednotné, homogénne komunity, ktoré nebudú rozdeľovať Slovákov na pôvodných a nových, pretože všetci sú Slováci a Slovenky a práve to by ich malo spájať,“ dodal.
Krajanov označil za významný potenciál Slovenska. Mnohí podľa neho dosahujú úspechy v medicíne, vzdelávaní, vede, výskume či podnikaní a v krajinách svojho pôsobenia majú cenné kontakty a skúsenosti. Pellegrini poukázal aj na potrebu výraznejšej finančnej podpory krajanských aktivít. Pripomenul, že počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády v rokoch 2018 a 2019 kabinet rozhodol o zdvojnásobení rozpočtu na túto oblasť.
Slovensko má však podľa neho v porovnaní so susednými krajinami stále rezervy. Za praktické formy pomoci označil napríklad prepravu kníh a vzdelávacích materiálov počas vládnych zahraničných ciest či vysielanie odborníkov na folklór, ktorí by pomáhali krajanským súborom zachovávať slovenské tradície.
„Pre folklórne súbory, deti aj dospelých môžu predstavovať významnú podporu pri oživovaní a zachovávaní slovenských tradícií,“ uviedol prezident.
Zdroj: SITA.sk - Slováci v zahraničí predstavujú pre krajinu veľký potenciál, Pellegrini ocenil prácu krajanských spolkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpora Slovákov žijúcich v zahraničí musí byť prioritou štátu, keďže predstavujú veľký potenciál pre Slovensko aj jeho medzinárodné vzťahy. Zdôraznil to prezident Peter Pellegrini v príhovore pri otvorení 17. Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2026 s podtitulom Silné korene, hrdé srdcia.
Jedna komunita
Prezident ocenil prácu krajanských spolkov a organizácií, ktoré pomáhajú Slovákom v zahraničí vytvárať komunity, udržiavať kontakty a zachovávať slovenské tradície. Vyzdvihol najmä ich aktivity v oblasti folklóru, kultúry a vzdelávania, ako aj podporu výučby slovenčiny medzi deťmi a mladou generáciou. Podľa prezidenta by mali krajania bez ohľadu na to, ako dlho žijú v zahraničí, tvoriť jednu komunitu.
„Je nesmierne dôležité, aby sa v jednotlivých krajinách darilo vytvárať jednotné, homogénne komunity, ktoré nebudú rozdeľovať Slovákov na pôvodných a nových, pretože všetci sú Slováci a Slovenky a práve to by ich malo spájať,“ dodal.
Pomoc krajanom
Krajanov označil za významný potenciál Slovenska. Mnohí podľa neho dosahujú úspechy v medicíne, vzdelávaní, vede, výskume či podnikaní a v krajinách svojho pôsobenia majú cenné kontakty a skúsenosti. Pellegrini poukázal aj na potrebu výraznejšej finančnej podpory krajanských aktivít. Pripomenul, že počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády v rokoch 2018 a 2019 kabinet rozhodol o zdvojnásobení rozpočtu na túto oblasť.
Slovensko má však podľa neho v porovnaní so susednými krajinami stále rezervy. Za praktické formy pomoci označil napríklad prepravu kníh a vzdelávacích materiálov počas vládnych zahraničných ciest či vysielanie odborníkov na folklór, ktorí by pomáhali krajanským súborom zachovávať slovenské tradície.
„Pre folklórne súbory, deti aj dospelých môžu predstavovať významnú podporu pri oživovaní a zachovávaní slovenských tradícií,“ uviedol prezident.
Zdroj: SITA.sk - Slováci v zahraničí predstavujú pre krajinu veľký potenciál, Pellegrini ocenil prácu krajanských spolkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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