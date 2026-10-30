Futbalový Africký pohár národov sa opäť bude konať každé dva roky
Turnaj sa vracia k dvojročnému cyklu, predstavitelia CAF zohľadnovali záujmy hráčov a finančnú udržateľnosť. Africký pohár národov (APN), ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Turnaj sa vracia k dvojročnému cyklu, predstavitelia CAF zohľadnovali záujmy hráčov a finančnú udržateľnosť.
Africký pohár národov (APN), najvýznamnejší futbalový turnaj na kontinente, budú opäť organizovať každé dva roky. Voľbu o návrate k dvojročnému cyklu oznámila v piatok Konfederácia afrického futbalu (CAF). Táto zmena predstavuje zvrat voči rozhodnutiu prijatému minulý rok, kedy sa prestalo s dvojročnou periodicitou a turnaj mal prejsť na štvorročný interval.
"Výkonný výbor CAF dnes jednomyseľne rozhodol, že Africký pohár národov sa vráti k tomu, že sa bude konať každé dva roky," uviedla v oficiálnom stanovisku organizácia. Podľa CAF je jedným z dôvodov zmeny dlhá doba, ktorá by prešla, kým by sa finančne a športovo osamostatnil nový turnaj - Liga národov Afriky. Toto podujatie malo nahradiť APN.
Šéf CAF Patrice Motsepe vo vyhlásení priblížil: "Obávali sme sa tiež rokov, ktoré by boli potrebné na to, aby navrhovaná nová súťaž Liga národov Afriky – Panafrická súťaž, ktorá mala byť obdobou súčasného APN a taktiež sa organizovať každé dva roky, mohla priniesť významné finančné a športové prínosy pre africký futbal a stať sa konkurencieschopnou a sebestačnou na globálnej úrovni."
Motsepe zároveň zdôraznil, že rozhodnutie bolo prijaté aj s ohľadom na záujmy afrických futbalistov pôsobiacich v kluboch mimo Afriky. Tento aspekt však môže byť sporný vzhľadom na to, že kluby by mohli prísť o kľúčových hráčov každé dva roky namiesto každých štyroch.
Najbližší turnaj v roku 2027 bude spoločne organizovať Keňa, Tanzánia a Uganda. Ďalšie tri edície sa uskutočnia v rokoch 2028, 2031 a 2033.
Motsepe vysvetlil prestávku medzi rokmi 2028 a 2031 aj nutným rešpektovaním majstrovstiev sveta naplánovaných na rok 2030 do Saudskej Arábie. "Podľa tradície FIFA sa finálové turnaje APN a ostatných kontinentálnych majstrovstiev národných tímov nemôžu konať v roku majstrovstiev sveta," priblížil.
Víťaz tohtoročnej edície stále nie je definitívne známy. Športový arbitrážny súd (CAS) má koncom novembra rozhodnúť o odvolaní Senegalu proti rozhodnutiu odobrať mu titul a prenechať ho organizátorom turnaja - Maroku.
Zdroj: SITA.sk - Futbalový Africký pohár národov sa opäť bude konať každé dva roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Africký pohár národov (APN), najvýznamnejší futbalový turnaj na kontinente, budú opäť organizovať každé dva roky. Voľbu o návrate k dvojročnému cyklu oznámila v piatok Konfederácia afrického futbalu (CAF). Táto zmena predstavuje zvrat voči rozhodnutiu prijatému minulý rok, kedy sa prestalo s dvojročnou periodicitou a turnaj mal prejsť na štvorročný interval.
"Výkonný výbor CAF dnes jednomyseľne rozhodol, že Africký pohár národov sa vráti k tomu, že sa bude konať každé dva roky," uviedla v oficiálnom stanovisku organizácia. Podľa CAF je jedným z dôvodov zmeny dlhá doba, ktorá by prešla, kým by sa finančne a športovo osamostatnil nový turnaj - Liga národov Afriky. Toto podujatie malo nahradiť APN.
Šéf CAF Patrice Motsepe vo vyhlásení priblížil: "Obávali sme sa tiež rokov, ktoré by boli potrebné na to, aby navrhovaná nová súťaž Liga národov Afriky – Panafrická súťaž, ktorá mala byť obdobou súčasného APN a taktiež sa organizovať každé dva roky, mohla priniesť významné finančné a športové prínosy pre africký futbal a stať sa konkurencieschopnou a sebestačnou na globálnej úrovni."
Motsepe zároveň zdôraznil, že rozhodnutie bolo prijaté aj s ohľadom na záujmy afrických futbalistov pôsobiacich v kluboch mimo Afriky. Tento aspekt však môže byť sporný vzhľadom na to, že kluby by mohli prísť o kľúčových hráčov každé dva roky namiesto každých štyroch.
Najbližší turnaj v roku 2027 bude spoločne organizovať Keňa, Tanzánia a Uganda. Ďalšie tri edície sa uskutočnia v rokoch 2028, 2031 a 2033.
Motsepe vysvetlil prestávku medzi rokmi 2028 a 2031 aj nutným rešpektovaním majstrovstiev sveta naplánovaných na rok 2030 do Saudskej Arábie. "Podľa tradície FIFA sa finálové turnaje APN a ostatných kontinentálnych majstrovstiev národných tímov nemôžu konať v roku majstrovstiev sveta," priblížil.
Víťaz tohtoročnej edície stále nie je definitívne známy. Športový arbitrážny súd (CAS) má koncom novembra rozhodnúť o odvolaní Senegalu proti rozhodnutiu odobrať mu titul a prenechať ho organizátorom turnaja - Maroku.
Zdroj: SITA.sk - Futbalový Africký pohár národov sa opäť bude konať každé dva roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Predsedníčka EK počas návštevy Montrealu dostala milý darček. Dres Slafkovského ju mimoriadne potešil – VIDEO
- Zlodeji medi zapríčinili výbuch plynu, ktorý zabil šesť ľudí vrátane tehotnej ženy – FOTO
- V Kyjeve začali s výstavbou núdzových mostných prepojení cez rieky vrátane Dnipro
- Matovičovo hnutie si výrazne polepšilo. V novom prieskume predbehlo aj viaceré parlamentné strany
- Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie, zasiahla štyri energetické závody