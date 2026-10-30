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Hasiči varujú pred zvýšeným rizikom požiarov na cintorínoch. Na čo si dať pozor?

V súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých ako i Pamiatky zosnulých hrozí zvýšené riziko vzniku požiaru na cintorínoch. V súvislosti so Sviatkom Všetkých ...

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30.10.2026 (SITA.sk) - V súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých ako i Pamiatky zosnulých hrozí zvýšené riziko vzniku požiaru na cintorínoch.

V súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých ako i Pamiatky zosnulých hrozí zvýšené riziko vzniku požiaru na cintorínoch.

„Návštevníci ozdobujú hroby smútočnými vencami, kyticami a množstvom sviečok, ktoré zapaľujú v bezprostrednej blízkosti horľavých materiálov. Hrozí tak priame riziko vzniku a rýchleho rozšírenia požiaru,“ vysvetľujú hasiči.

Preto odporúčajú neodhadzovať horiace zápalky na zem, dbať na bezpečnosť pri zapaľovaní sviečok, sviečky v plastových kahancoch neukladať príliš nahusto, zapálené sviečky ukladať v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, ako sú vence, kytice, ikebany či stuhy a zvýšiť dohľad nad deťmi pohybujúcimi sa v blízkosti hrobov a centrálneho pomníka zosnulých.

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Zdroj: SITA.sk - Hasiči varujú pred zvýšeným rizikom požiarov na cintorínoch. Na čo si dať pozor? © SITA Všetky práva vyhradené.

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