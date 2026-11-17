Ministerstvo vnútra obstará nové vrtuľníky, spoločnosť Airbus Helicopters by ich mala dodať do štyroch rokov
Na ich obstaranie má schválené granty z európskeho programu rescEU vo výške 81,7 milióna eur. Rezort vnútra bude mať dva nové viacúčelové vrtuľníky. Spoločnosť Airbus Helicopters by ich mala ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Na ich obstaranie má schválené granty z európskeho programu rescEU vo výške 81,7 milióna eur.
Rezort vnútra bude mať dva nové viacúčelové vrtuľníky. Spoločnosť Airbus Helicopters by ich mala dodať do štyroch rokov. Ministerstvo vnútra uzavrelo so spoločnosťou rámcovú zmluvu na tri vrtuľníky v hodnote 123,3 milióna eur. Do verejného obstarávania, ktoré rezort vyhlásil vo februári, sa prihlásili dve spoločnosti.
Napokon zvíťazila spoločnosť Airbus Helicopters, ktorá ponúkla stroje o takmer 23 miliónov lacnejšie. Súčasťou ceny je aj záruka do 2 000 nalietaných hodín, výcvik posádok, servisná podpora na päť rokov, náhradné diely a vybavenie pre pozemnú údržbu a obsluhu.
Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann priblížil, že rámcová dohoda je uzavretá na šesť rokov. Ministerstvo pritom nezaväzuje k povinnosti objednať všetky tri kusy vrtuľníkov. Momentálne má rezort zabezpečené financovanie na dva stroje. Na ich obstaranie má schválené granty z európskeho programu rescEU vo výške 81,7 milióna eur. Podmienkou pritom je, aby rezort obstaral výlučne nové a multifunkčné stroje, ktoré spĺňajú požiadavky na nasadenie v rámci mechanizmu civilnej ochrany rescEU.
„Vrtuľníky budú určené na hasenie rozsiahlych lesných požiarov, pomoc pri povodniach, pátracie a záchranné operácie a evakuáciu osôb. Vybavené budú modernými navigačnými, komunikačnými a senzorovými systémami, ktoré umožnia lietať aj v noci a v náročných terénnych a poveternostných podmienkach,“ priblížilo ministerstvo.
Ministerstvo vnútra má v súčasnosti vo svojom leteckom útvare dva vrtuľníky, a to Bell 429 a AW189. Tie však nespĺňajú technické a výkonnostné požiadavky programu rescEU, konkrétne minimálnu kapacitu hasiaceho vaku 3000 litrov. Rezort vnútra preto musel prenajímať vrtuľník od súkromnej spoločnosti, ktorým štát dokáže zabezpečiť hasenie požiarov aj vo vyšších nadmorských výškach a v ťažko dostupnom teréne.
Ministerstvo súčasne podotklo, že dlhodobo používali vrtuľníky Mi-171E. Tie však boli vyradené z prevádzky pre sankcie EÚ voči Rusku a následné recipročné opatrenia. Letka má tak podľa slov rezortu dlhodobo obmedzený počet vrtuľníkov, pričom aj dočasné odstavenie strojov môže výrazne ovplyvniť dostupnosť leteckej podpory. Obstaranie a doplnenie nových vrtuľníkov je podľa ministerstva nevyhnutné.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra obstará nové vrtuľníky, spoločnosť Airbus Helicopters by ich mala dodať do štyroch rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort vnútra bude mať dva nové viacúčelové vrtuľníky. Spoločnosť Airbus Helicopters by ich mala dodať do štyroch rokov. Ministerstvo vnútra uzavrelo so spoločnosťou rámcovú zmluvu na tri vrtuľníky v hodnote 123,3 milióna eur. Do verejného obstarávania, ktoré rezort vyhlásil vo februári, sa prihlásili dve spoločnosti.
Rámcová dohoda na šesť rokov
Napokon zvíťazila spoločnosť Airbus Helicopters, ktorá ponúkla stroje o takmer 23 miliónov lacnejšie. Súčasťou ceny je aj záruka do 2 000 nalietaných hodín, výcvik posádok, servisná podpora na päť rokov, náhradné diely a vybavenie pre pozemnú údržbu a obsluhu.
Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann priblížil, že rámcová dohoda je uzavretá na šesť rokov. Ministerstvo pritom nezaväzuje k povinnosti objednať všetky tri kusy vrtuľníkov. Momentálne má rezort zabezpečené financovanie na dva stroje. Na ich obstaranie má schválené granty z európskeho programu rescEU vo výške 81,7 milióna eur. Podmienkou pritom je, aby rezort obstaral výlučne nové a multifunkčné stroje, ktoré spĺňajú požiadavky na nasadenie v rámci mechanizmu civilnej ochrany rescEU.
„Vrtuľníky budú určené na hasenie rozsiahlych lesných požiarov, pomoc pri povodniach, pátracie a záchranné operácie a evakuáciu osôb. Vybavené budú modernými navigačnými, komunikačnými a senzorovými systémami, ktoré umožnia lietať aj v noci a v náročných terénnych a poveternostných podmienkach,“ priblížilo ministerstvo.
Nespĺňajú technické a výkonnostné požiadavky
Ministerstvo vnútra má v súčasnosti vo svojom leteckom útvare dva vrtuľníky, a to Bell 429 a AW189. Tie však nespĺňajú technické a výkonnostné požiadavky programu rescEU, konkrétne minimálnu kapacitu hasiaceho vaku 3000 litrov. Rezort vnútra preto musel prenajímať vrtuľník od súkromnej spoločnosti, ktorým štát dokáže zabezpečiť hasenie požiarov aj vo vyšších nadmorských výškach a v ťažko dostupnom teréne.
Ministerstvo súčasne podotklo, že dlhodobo používali vrtuľníky Mi-171E. Tie však boli vyradené z prevádzky pre sankcie EÚ voči Rusku a následné recipročné opatrenia. Letka má tak podľa slov rezortu dlhodobo obmedzený počet vrtuľníkov, pričom aj dočasné odstavenie strojov môže výrazne ovplyvniť dostupnosť leteckej podpory. Obstaranie a doplnenie nových vrtuľníkov je podľa ministerstva nevyhnutné.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra obstará nové vrtuľníky, spoločnosť Airbus Helicopters by ich mala dodať do štyroch rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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