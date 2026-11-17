O rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na aktuálnej schôdzi, rozhodol ústavnoprávny výbor parlamentu
Výbor sa stotožnil s argumentom koalície, že Gašparova prítomnosť v sále v pozícii predsedajúceho stačila na splnenie podmienky účasti navrhovateľa.
17.11.2026 (SITA.sk) - Výbor sa stotožnil s argumentom koalície, že Gašparova prítomnosť v sále v pozícii predsedajúceho stačila na splnenie podmienky účasti navrhovateľa.
Ústavnoprávny výbor NR SR rozhodol, že o rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na tejto schôdzi. Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, pred niekoľkými dňami prepadol v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra. Keďže dvakrát prepadol, malo by sa o ňom rokovať až o šesť mesiacov.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v nedeľu v jednej z politických diskusných relácii tvrdil, že návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne. Zdôraznil vtedy, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze, avizoval tiež, že požiada o výklad ústavnoprávny výbor.
Výbor v utorok prerokoval Gašparovu žiadosť zo 16. novembra o zaujatie stanoviska k danej situácii. Samotný podpredseda parlamentu na rokovaní výboru ozrejmil, že by chcel, aby posúdili vzniknutú situáciu. Pripomenul, že navrhovateľom predmetného zákona je celý poslanecký klub strany Smer-SD, vrátane neho.
„Nastala situácia, že v sále nebol ani jeden z kolegov, ale v sále som sa nachádzal ja, ako predsedajúci. Čiže som v danom okamihu mal pozíciu predsedajúceho a súčasne navrhovateľa,” povedal, ozrejmujúc, že vtedy konštatoval, že bod prepadá na koniec programu, a že tam nie je ani spravodajca.
Ústavnoprávny výbor žiadal Gašpar o stanovisko, či bude možné o bode rokovať opätovne až o pol roka, keďže on sám ako navrhovateľ v sále bol, no ako predsedajúci nemohol vystupovať ako navrhovateľ. Je tiež toho názoru, že bod prepadol len na koniec schôdze. „Domnievam sa, že moja prítomnosť v sále znamená, že jeden z navrhovateľov v sále bol,” uviedol.
Opoziční poslanci s týmto výkladom nesúhlasili a boli toho názoru, že o danom zákone by sa malo opätovne rokovať až o šesť mesiacov. Situáciu vykladajú tak, že Gašpar bol v pléne v pozícii predsedajúceho, a teda nemohol vystúpiť ako navrhovateľ zákona.
Diskusia medzi koaličnými a opozičnými poslancami sa niekoľkokrát vyostrila, aj do tej miery, že predsedajúci ich musel upozorniť. Ústavnoprávny výbor sa napokon uzniesol na tom, že Gašparova prítomnosť ako navrhovateľa stačila, a teda o zákone sa nemusí rokovať až o pol roka.
Zdroj: SITA.sk - O rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na aktuálnej schôdzi, rozhodol ústavnoprávny výbor parlamentu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ústavnoprávny výbor NR SR rozhodol, že o rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na tejto schôdzi. Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, pred niekoľkými dňami prepadol v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra. Keďže dvakrát prepadol, malo by sa o ňom rokovať až o šesť mesiacov.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v nedeľu v jednej z politických diskusných relácii tvrdil, že návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne. Zdôraznil vtedy, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze, avizoval tiež, že požiada o výklad ústavnoprávny výbor.
Predsedajúci nemohol vystupovať ako navrhovateľ
Výbor v utorok prerokoval Gašparovu žiadosť zo 16. novembra o zaujatie stanoviska k danej situácii. Samotný podpredseda parlamentu na rokovaní výboru ozrejmil, že by chcel, aby posúdili vzniknutú situáciu. Pripomenul, že navrhovateľom predmetného zákona je celý poslanecký klub strany Smer-SD, vrátane neho.
„Nastala situácia, že v sále nebol ani jeden z kolegov, ale v sále som sa nachádzal ja, ako predsedajúci. Čiže som v danom okamihu mal pozíciu predsedajúceho a súčasne navrhovateľa,” povedal, ozrejmujúc, že vtedy konštatoval, že bod prepadá na koniec programu, a že tam nie je ani spravodajca.
Ústavnoprávny výbor žiadal Gašpar o stanovisko, či bude možné o bode rokovať opätovne až o pol roka, keďže on sám ako navrhovateľ v sále bol, no ako predsedajúci nemohol vystupovať ako navrhovateľ. Je tiež toho názoru, že bod prepadol len na koniec schôdze. „Domnievam sa, že moja prítomnosť v sále znamená, že jeden z navrhovateľov v sále bol,” uviedol.
Opozícia nesúhlasí
Opoziční poslanci s týmto výkladom nesúhlasili a boli toho názoru, že o danom zákone by sa malo opätovne rokovať až o šesť mesiacov. Situáciu vykladajú tak, že Gašpar bol v pléne v pozícii predsedajúceho, a teda nemohol vystúpiť ako navrhovateľ zákona.
Diskusia medzi koaličnými a opozičnými poslancami sa niekoľkokrát vyostrila, aj do tej miery, že predsedajúci ich musel upozorniť. Ústavnoprávny výbor sa napokon uzniesol na tom, že Gašparova prítomnosť ako navrhovateľa stačila, a teda o zákone sa nemusí rokovať až o pol roka.
Zdroj: SITA.sk - O rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na aktuálnej schôdzi, rozhodol ústavnoprávny výbor parlamentu © SITA Všetky práva vyhradené.
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