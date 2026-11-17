Piqué sa zastal brankára, ktorý nechtiac spôsobil smrť protihráča: Jeho trest by mal byť za čin, nie za následky
Tréner FC Andorra Carles Manso naznačil, že gólman sa sám rozhodne, či a kedy sa po tragédii vráti k futbalu. Väčšinový akcionár klubu FC Andorra
17.11.2026 (SITA.sk) - Tréner FC Andorra Carles Manso naznačil, že gólman sa sám rozhodne, či a kedy sa po tragédii vráti k futbalu.
Väčšinový akcionár klubu FC Andorra Gerard Piqué kritizoval 12-zápasový zákaz pre Jesúsa Owona po zrážke s útočníkom CD Tenerife Jesúsom de Miguelom, ktorá viedla k smrti protihráča.
Uviedol, že brankára nespravodlivo obviňujú za "následky, ktoré neboli jeho vinou". Reprezentant Rovníkovej Guiney Owono bol 2. novembra vylúčený v zápase druhej španielskej ligy po tom, čo vbehol do stredu poľa a pri pokuse o odkopnutie lopty sa tvrdo zrazil s de Miguelom.
Tridsaťročný útočník bol umiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti v nemocnici a na druhý deň zomrel, čo futbal uvrhlo do šoku a smútku.
Vo videu na sociálnej sieti bývalá legenda Španielska a Barcelony Piqué povedal, že trest Španielskej futbalovej federácie postavil Owona "do situácie, ktorá nie je spravodlivá".
"To, čo robí, je, že obviňuje Jesúsa za následky, ktoré neboli jeho vinou. Myslím si, že trest by mal byť za čin, nie za následky," uviedol.
Dvadsaťpäťročný Owono povedal, že po de Miguelovej smrti, ktorú Piqué opísal ako "totálne nevysvetliteľnú nehodu", prežíva "najťažšie dni svojho života".
Tréner FC Andorra Carles Manso naznačil, že gólman sa sám rozhodne, či a kedy sa po tragédii vráti k futbalu.
"Jesús bude potrebovať viac ako 12 duelov, aby bol k dispozícii a mohol súťažiť. Žiadne suspendovanie nám Demiho nevráti," dodal Piqué s populárnou prezývkou de Miguela.
Zdroje zo španielskej polície agentúre AFP uviedli, že vyšetrovanie udalosti sa začalo pod súdnym dohľadom, čo je štandardný postup pri neprirodzených úmrtiach.
Zdroj: SITA.sk - Piqué sa zastal brankára, ktorý nechtiac spôsobil smrť protihráča: Jeho trest by mal byť za čin, nie za následky © SITA Všetky práva vyhradené.
Väčšinový akcionár klubu FC Andorra Gerard Piqué kritizoval 12-zápasový zákaz pre Jesúsa Owona po zrážke s útočníkom CD Tenerife Jesúsom de Miguelom, ktorá viedla k smrti protihráča.
Uviedol, že brankára nespravodlivo obviňujú za "následky, ktoré neboli jeho vinou". Reprezentant Rovníkovej Guiney Owono bol 2. novembra vylúčený v zápase druhej španielskej ligy po tom, čo vbehol do stredu poľa a pri pokuse o odkopnutie lopty sa tvrdo zrazil s de Miguelom.
Nespravodlivý trest
Tridsaťročný útočník bol umiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti v nemocnici a na druhý deň zomrel, čo futbal uvrhlo do šoku a smútku.
Vo videu na sociálnej sieti bývalá legenda Španielska a Barcelony Piqué povedal, že trest Španielskej futbalovej federácie postavil Owona "do situácie, ktorá nie je spravodlivá".
"To, čo robí, je, že obviňuje Jesúsa za následky, ktoré neboli jeho vinou. Myslím si, že trest by mal byť za čin, nie za následky," uviedol.
Dvadsaťpäťročný Owono povedal, že po de Miguelovej smrti, ktorú Piqué opísal ako "totálne nevysvetliteľnú nehodu", prežíva "najťažšie dni svojho života".
Tréner FC Andorra Carles Manso naznačil, že gólman sa sám rozhodne, či a kedy sa po tragédii vráti k futbalu.
"Jesús bude potrebovať viac ako 12 duelov, aby bol k dispozícii a mohol súťažiť. Žiadne suspendovanie nám Demiho nevráti," dodal Piqué s populárnou prezývkou de Miguela.
Zdroje zo španielskej polície agentúre AFP uviedli, že vyšetrovanie udalosti sa začalo pod súdnym dohľadom, čo je štandardný postup pri neprirodzených úmrtiach.
Zdroj: SITA.sk - Piqué sa zastal brankára, ktorý nechtiac spôsobil smrť protihráča: Jeho trest by mal byť za čin, nie za následky © SITA Všetky práva vyhradené.
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