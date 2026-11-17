Veľa muziky za málo peňazí: ako ušetriť pri kúpe matracov?
Novembrové letáky a e-mailové newslettre sú plné Black Friday zliav, pričom ani matrace nie sú výnimkou. Ako spoznať výhodnú ponuku, kedy dáva zmysel akcia 1+1 a prečo s novým matracom rovno kúpiť aj rošt? To zistíte v článku.
Počítajte cenu za jednu noc, nie za celý nákup
Na matraci strávite zhruba tretinu života, preto sa jeho cena oplatí rozpočítať na roky. Väčšina matracov vydrží 7 až 10 rokov, klasické pružinové v priemere 5,5 až 6,5 roka.[1] Matrac za 400 € s osemročnou životnosťou vás tak vyjde približne na 14 centov za noc. Lacnejší model, ktorý budete musieť meniť o tri roky skôr, už taký výhodný byť nemusí.
Životnosť skracuje aj vyššia hmotnosť ležiaceho, ťažším ľuďom sa matrac začne prepadávať skôr. Preto nešetrite na nosnosti a tuhosti, ktoré zodpovedajú vašej postave. Ušetriť sa dá inde, napríklad na doprave alebo doplnkoch (chráničoch matraca, plachtách a podobne).
Kedy je čas na nový matrac?
Matrac netreba meniť zbytočne skoro, no ani čakať, kým bude úplne preležaný. Typickými signálmi na výmenu sú trvalé preliačiny v miestach, kde ležíte, ranné nepohodlie a bolesť chrbta či to, že sa lepšie vyspíte na víkendovom pobyte v hoteli než doma. Ak vás výmena čaká v najbližších mesiacoch, nákup si môžete načasovať na sezónnu akciu.
Je preškrtnutá cena poctivá zľava a nie iba trik predajcov?
Pri veľkých výpredajoch niektorí obchodníci ceny pred zľavou umelo navyšovali, aby zľava vyzerala väčšia. Od júla 2024 preto platí zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého musí obchodník pri každej zľave uviesť predchádzajúcu cenu, teda najnižšiu cenu, za ktorú tovar predával za posledných 30 dní. Zľava sa počíta z tejto ceny, nie z ceny, ktorá platila pred pol rokom. Výnimkou je postupné zlacňovanie, keď smie obchodník uvádzať cenu pred prvým znížením.[2]
Akcia 1+1 má zmysel, keď potrebujete dva matrace
Do manželskej postele si môžete kúpiť jeden veľký matrac alebo dva samostatné. Dva menšie majú výhodu v tom, že každý z partnerov si môže vybrať tuhosť podľa seba a s menším matracom sa aj ľahšie manipuluje, napríklad pri otáčaní. Ak potrebujete dva matrace, napríklad do manželskej postele alebo do dvoch detských izieb, akcia na matrace 1+1 sa vám môže oplatiť. Ak však potrebujete len jeden kus, druhý matrac navyše vám neušetrí nič.
Starý rošt môže skrátiť život novému matracu
Pri kúpe matraca sa často zabúda na rošt. Nevhodný podklad je pritom jedným z dôvodov, prečo vám matrac môže doslúžiť skôr. Rošt matrac odvetráva, čím pomáha odvádzať vlhkosť, a tým znižuje riziko vzniku plesní a množenia roztočov. Zároveň poskytuje matracu oporu a pomáha rozložiť zaťaženie.
Pod penové matrace sa hodí lamelový rošt, pod pružinové pevný rošt. Pri lamelovom záleží aj na počte lamiel, kvalitný ich má aspoň 28. Napríklad lamelové rošty Materasso Flex R6 a Double majú 28 lamiel a nosnosť 120 kg, model Triple T12 až 42 lamiel. Dobrý rošt a matrac je investícia na roky, tak na nich zase až toľko nešetrite.
Zdroje:
[1] https://www.sleepfoundation.org/mattress-information/how-long-should-a-mattress-last
[2] https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/108/
Zdroj obrázku: JackF / stock.adobe.com
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