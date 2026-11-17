Pohoda 2027 zažíva najrýchlejší predpredaj v histórii. ADÉLA Day je už z polovice vypredaný
Za necelé dva dni od oznámenia koncertu slovenskej speváčky Adély predal festival Pohoda viac ako 15 000 vstupeniek na svoj extra deň, ADÉLA Day, ktorý bude v stredu 7. júla 2027. Extra deň je tak už z polovice vypredaný.
Rekordný záujem je aj o samotný festival – na Pohodu 2027 sa predalo takmer 20 000 trojdňových a štvordňových vstupeniek, čo sú dve tretiny jej kapacity. Ide o najrýchlejší predpredaj v histórii Pohody.
„Je úžasné cítiť podporu, akú má na Slovensku Adéla i Pohoda. Ukazuje sa, že toto spojenie funguje fantasticky – tisíce ľudí si rozšírilo svoju trojdňovú vstupenku aj o ADÉLA Day a niekoľko tisíc ľudí si od oznámenia extra dňa kúpilo lístok na štyri dni. Teší nás, že o prvý Adélin koncert na domácej pôde, ako aj o celý festival, je taký záujem. Verím, že nás čaká ďalší nezabudnuteľný ročník,“ hovorí riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Ceny vstupeniek sa zvyšujú
Aktuálna cena trojdňových a štvordňových permanentiek ADULT a JUNIOR platí do polnoci 17. novembra. Od stredy 18. novembra sa zvýši o 10 €. Ceny jednodňových lístkov na ADÉLA Day a UPGRADE lístkov sa menia automaticky podľa počtu predaných vstupeniek.
Všetky typy vstupeniek sú dostupné na shop.pohodafestival.sk.
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